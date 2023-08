Papá Gerhard sufrió un grave derrame cerebral

De momento no habrá nuevos episodios de “Pocher and Papa Travelling”. Oliver Bucher ha expuesto ahora la triste causa de esta audiencia.

En el verano de 2020, RTL estrenó “Pocher and Papa Travelling”. En el programa, el equipo de filmación acompañó al comediante Oliver Bucher y a su padre Gerhard, que habitualmente trabaja como contable cerca de Hannover, en sus viajes por el mundo. Los dos visitaron Tailandia, Estados Unidos y el Reino Unido para conocer costumbres exóticas, comidas exóticas y costumbres extranjeras. A finales de mayo los espectadores pudieron acompañar a la pareja en su viaje por Portugal y España.

Pero esta será por el momento la última aventura televisiva de padre e hijo. “Hasta nuevo aviso, no habrá más episodios de Papa and Pocher on Travel”, anunció Oliver Pocher en Instagram el martes por la noche, revelando la triste razón. Con motivo del cumpleaños número 74 de su padre, el artista compartió varias fotografías juntos y escribió: “Hoy mi padre es un año mayor. Vaya año detrás de él. Un derrame cerebral grave ha cambiado mucho en las últimas semanas”.