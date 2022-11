“Goku y Klass vs. Pro Sieben”: Apagón – Las luces se apagaron repentinamente | entretenimiento

¿Quién estaba manipulando la caja de energía?

El dúo intermedio Joko Winterscheidt (43) y Klaas Heufer-Umlauf (39) siempre acaparan los titulares. La semana pasada, obtuvieron 15 minutos de transmisión en “Joko and Klaas vs. Pro Sieben” y usaron esto para una gran campaña: Le han dado sus perfiles de Instagram, incluidos todos los seguidores, a las mujeres iraníes para siempre..

Sin embargo, la diversión y los juegos se anunciaron nuevamente el martes por la noche: el moderador Stephen Gaten (50) ya había remado al comienzo del espectáculo: “¡El gigante del entretenimiento contra el enano de la nariz y Hans Luke está en el aire!” El primer partido inicialmente dejó signos de interrogación: Goku y Klass vs. Catálogo de evaluación de riesgos.

Goku provoca apagón en el estudio

Para ilustrar, el maestro del estudio bávaro Andy subió al escenario. Es responsable de la seguridad general del evento. La misión de los dos moderadores: tenían que romper diez reglas desconocidas de seguridad del estudio en diez minutos. Andy quería un aviso previo para poder intervenir si ocurría lo peor.

Sin embargo, Klass fue rápido al principio y le preguntó a su compañero de equipo Tom: “Tom, tú fumas. ¡Por favor, fúmame uno!”.

Sin embargo, Goku la llevó aún más brutal. Tome un encendedor y encienda un plástico: “¡Probablemente se le permitirá encender un fuego aquí!” Class Signal: sal corriendo con un extintor de incendios y apaga el fuego pequeño. La siguiente regla se rompe. Andy suspiró: “Sí, está prohibido rociar el extintor indiscriminadamente”. Después de que Klass condujo un automóvil al estudio, Gätjen ya estaba preocupado por el director del estudio: “También preste atención a la salud de Andi. ¡Está muriendo mil muertes aquí!”

El dúo intermedio compitió contra los comediantes Rick Cavanian (51) y Simon Pierce (41) en “Breaking, But It Still Works”. Foto: ProSieben / Ralf Wilschewski

Mientras Klass rompía algunas bombillas, Goku corrió directamente a la caja de energía y leyó: “Distribuidor de trabajo dos”. Andy trató de intervenir y discutió: “Está prohibido hacer trabajos eléctricos que no sean hechos por electricistas calificados…” – pero de repente todas las luces del estudio se apagaron.

Goku hizo que la energía se apagara por completo, incluso los espectadores se sentaron en la oscuridad. En la oscuridad, el gerente del estudio se dirigió a la caja de energía y volvió a encenderla. Después de que Klas golpeó un estante, Andy tuvo que admitir: “El punto es tuyo. La destrucción brutal de la utilería”.

No hay tiempo de transmisión gratuito para Joko y Klaas

Pero otros juegos no estuvieron exentos de daños. El dúo intermedio compitió contra los comediantes Rick Cavanian (51) y Simon Pierce (41) en “Breaking, But It Still Works”. Había que destrozar cosas para que quedara lo menos posible, pero aun así funcionó a la perfección.

Al final se pesó a quien tuviera los restos más ligeros. Al aplastar a un gato que saludaba, Klass sufrió su primera lesión: “¡Estoy sangrando, pero no quiero decir eso!”. Más profesional en derribos: Este punto fue para el transmisor.

Pro Sieben también ganó esa noche. Goku y Klaas no pudieron probarse a sí mismos contra su empleador. Tu castigo: tienes que pegarte a una valla publicitaria en una importante ciudad alemana y cantar consignas publicitarias.