Christina Applegate diagnosticada con EM: el ingeniero de sonido le agarró las piernas durante el rodaje | entretenimiento

En agosto del año pasado, la mujer más conocida como la mimada rubia Kelly Bundy de la serie de culto Terriblemente agradable anunció que Esclerosis múltiple Enfermo.

Desde entonces, Christina Applegate (50 años) lucha con valentía e incansable contra la enfermedad incurable. Lo que eso significa para ella, también como actriz, ahora lo ha revelado con franqueza y honestidad.

Cuando Applegate recibió un mal pronóstico, estaba filmando la tercera y última temporada de su serie de Netflix Dead to Me. Se la puede ver ahora desde el 17 de noviembre, con la cambiante Christina.

La producción de la serie se detuvo durante cinco meses el año pasado. Para que la actriz pueda buscar terapia y procesar mentalmente el trauma. “Eso fue bueno para mí”, reflexiona el ahora de 50 años en Una entrevista con el New York Times“Tuve que procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esta parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo”.

La enfermedad autoinmune MS, en la que se desarrolla una inflamación crónica en el sistema nervioso central y conduce a discapacidades graves, también provocó cambios físicos en Christina Applegate.

“Esta es la primera vez que alguien me ve como soy”, dice la actriz sobre los nuevos episodios de su serie de Netflix. “Gané 18 kilos y ya no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy consciente de todo esto”.

Foto fija de la temporada 3: Christina Applegate como Jane Harding (izquierda) con su novio, Judy Hill (Linda Cardellini) Foto: Saeed Adiani/Netflix

Christina Applegate, a quien no se la ve en público desde hace mucho tiempo, quiere esconderse.

Hace unos días le mostró en Twitter su juego de palos que necesita ahora mismo. “Los recortes ahora son parte de mi nueva normalidad”, dijo Christina Applegate.

La actriz dice que, a pesar de que le diagnosticaron esclerosis múltiple, filmar la última temporada de Dead to Me no era una opción para ella.

“Tenía un compromiso. Los funcionarios dijeron: ‘Vamos a parar. No tenemos que terminarlo. Hagamos algunos episodios”. [mit zuvor aufgenommenem Material] juntar.’ Dije que no. Lo haremos, pero en mis términos”.

Christina Applegate (izquierda) se hizo conocida como “Dumping” Kelly Bundy a través de la serie de culto “A Very Nice Family” (1987 a 1997). Foto: Photo Alliance/Archivos Unidos

Cuando regresó a la serie después de una pausa de cinco meses, no había nada como Christina Applegate.

Debido a su movilidad limitada, necesitaba una silla de ruedas para llegar al plató. Ella estaba luchando para bajar las escaleras de su remolque. Según el New York Times, la amiga del ingeniero de sonido a veces tenía que levantar las piernas mientras estaba tendida en el suelo para poder hacer algunas grabaciones.

Los episodios finales de la temporada 3 de “Dead to Me” con Christina Applegate comienzan el 17 de noviembre en Netflix Foto: Saeed Adiani/Netflix

La mujer de 50 años reveló que tampoco puede tomar fotografías cuando ingresa a una habitación porque necesita ayuda. Y que tiene que apoyarse en las puertas cuando está de pie para poder mantenerse de pie.

Según Christina Applegate, aún no sabe si verá los últimos episodios de su serie en Netflix. Porque puede ser “doloroso” para ellos.

Pero también estaba ansiosa por terminar la filmación de la coprotagonista Linda Cardellini, de 47 años, y la creadora de la serie, Liz Feldman, de 45.

A la luz de esta fuerza, no solo sus fanáticos sino también sus compañeros actores se quitan el sombrero. No deja que nada la frustre y lucha contra todo”, dijo a Entertainment Tonight James Marsden, de 49 años, quien interpreta a los gemelos Steve y Ben Wood en Dead to Me. “La admiro como persona”.