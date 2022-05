Paquete de ayuda para Ucrania: Informe: EE. UU. puede querer entregar misiles de largo alcance

Según un informe de los medios, mientras Alemania está discutiendo la entrega de tanques de batalla y vehículos blindados de transporte de personal, Estados Unidos está considerando la entrega de sistemas de misiles de largo alcance. El nuevo paquete de ayuda militar podría anunciarse esta semana.

Según un informe de los medios, el gobierno de EE. UU. está considerando enviar sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania. CNN, citando a varios funcionarios, informó que los sistemas de armas fabricados en Estados Unidos pueden disparar misiles a cientos de kilómetros de distancia. Un nuevo paquete de ayuda militar podría anunciarse la próxima semana. Ella dijo que Ucrania había solicitado este tipo de armas.

Sin embargo, el gobierno de EE. UU. se ha mostrado reacio ante las preocupaciones de que Ucrania podría usar los sistemas de misiles para lanzar ataques en suelo ruso. Surge la pregunta de si esto podría conducir a una represalia rusa, según CNN.

Acuerdo de armas pesadas de la OTAN

Hace solo unos días se supo que los países de la OTAN acordaron informalmente no entregar ciertos sistemas de armas a Ucrania. Los grupos de la alianza en Bruselas aseguraron a la Agencia de Noticias Alemana (dpa) que esto mantendría los riesgos de una confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia lo más bajo posible. Existe la preocupación, por ejemplo, de que Rusia verá oficialmente la entrega de tanques de batalla y aviones de combate occidentales entrar en guerra y luego tomar medidas militares de represalia. Los sistemas de armas de este tipo no se entregaron a Ucrania. No se ha anunciado hasta qué punto la OTAN clasifica los misiles de largo alcance como armas pesadas.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, puso en vigencia un nuevo paquete de ayuda estadounidense de 1.000 millones de euros a Ucrania por valor de casi 40.000 millones de dólares (38.000 millones de euros) durante el fin de semana. Aproximadamente la mitad del monto total del paquete se destina a la defensa. De esta cantidad, $ 6 mil millones se asignaron a la ayuda militar directa a Ucrania. Se utilizarán miles de millones más, entre otras cosas, para reponer las reservas estadounidenses de equipo militar enviado a Ucrania. El gobierno de EE. UU. ha lanzado previamente varios grandes paquetes de apoyo a Ucrania.