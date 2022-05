Noticias de Ucrania: Putin ‘no estará vivo en 2023’

para: neil akoyun

Los rumores sobre el deterioro de la salud de Vladimir Putin no cesaron. Según un exjefe de inteligencia, el presidente se enfrenta a la muerte.

MOSCÚ – Según el exjefe del MI6, Sir Richard Dearlove, el presidente ruso puede Vladimir Putin No estará en el poder el próximo año. Pero esto no tiene nada que ver con eso. guerra de ucrania Para hacerlo, pero con el estado de salud del jefe de Estado de 69 años, según el ex agente de la inteligencia británica.

“Realmente me estoy asomando por la ventana ahora. No creo que esté vivo en 2023”, dijo Dearlove en el podcast One Decision. Pronto, es probable que Putin esté “comprometido con un sanatorio del que no es probable que salga”. como líder de Rusia”, especuló Derloff, quien fue jefe de la inteligencia británica de 1999 a 2004.

Si Vladimir Putin muere, ¿Nikolai Patrushev se convertirá en el próximo presidente de Rusia?

Según Derlov, es posible que ya se conozca al nuevo presidente ruso después de Vladimir Putin: Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. “Si se prueba mi hipótesis y Putin desaparece en un sanatorio, será una posible alternativa”, dijo Dearlove. “Y, por supuesto, en este escenario, es probable que la alternativa siempre sea. Quiero decir, sabes que no hay sucesión en el liderazgo ruso. Tampoco hay planificación de sucesión”.

Como predijo el exjefe de inteligencia, Rusia En los próximos 12 a 18 meses debido a Sanciones impuestas por Occidente Puede “desintegrarse”.

Vladimir Putin en el podio. © Kay Knightfield / dpa

Rusia: un equipo médico escolta a Vladimir Putin “constantemente”

Christopher Steele, otro ex empleado británico del MI6, comentó sobre la salud de Putin la semana pasada. Según él, el presidente ruso se perdió varias reuniones durante la guerra debido al tratamiento médico.

Dijo Steele, quien escribió un archivo sobre Donald Trump La supuesta interferencia Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016, según LBC Radio. Putin está “constantemente” acompañado por un equipo médico. Varios informes han estado circulando en los medios durante meses: se ha hablado de leucemia, cáncer de tiroides y enfermedad de Parkinson.

Además, se dijo que el oligarca ruso reveló que el jefe de Estado estaba “gravemente enfermo de leucemia”. audio grabado en secreto Magnate anónimo dice que Putin está “extremadamente enfermo”. Además: “Todos esperamos que Putin muera de cáncer”. Y no está claro quién es el oligarca: para protegerlo del estado ruso, su nombre no ha sido publicado hasta ahora. (Neil Akyon)