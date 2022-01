Trump falla en la Corte Suprema – Cientos de documentos publicados

Donald Trump está luchando en los tribunales para mantener en secreto los documentos relacionados con el ataque al Congreso. Ahora, el expresidente estadounidense ha sufrido una clara derrota en el Tribunal Supremo.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sufrido una derrota frente a la Corte Suprema en una disputa por la publicación de documentos relacionados con la toma del Capitolio.

el Corte Suprema El miércoles por la noche (hora local), rechazó, por mayoría de ocho de los nueve jueces, una solicitud de emergencia de Trump para bloquear la entrega de documentos almacenados en los Archivos Nacionales a una investigación parlamentaria.

El comité está investigando el asalto al Congreso hace un año. Después de un discurso incendiario de Trump, sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021 para evitar que se confirmara la victoria electoral de Biden. El ataque mató a cinco personas e hirió a decenas. El ataque al corazón de la democracia estadounidense sacudió al país.

Se han publicado más de 700 páginas de información.

El expresidente Trump había invocado el llamado privilegio ejecutivo en los tribunales. Es autoridad del presidente mantener cierta información confidencial. Sin embargo, un tribunal federal ordenó que los documentos fueran entregados al comité de la Cámara. El tribunal dijo que el privilegio ejecutivo existe para proteger al gobierno y no a la persona que ya no es presidente. Ella dijo en noviembre que la franquicia no existe “todo el tiempo”.

El presidente Joe Biden acordó divulgar la información a través de los Archivos Nacionales del comité. Ahora se espera que el fallo de la Corte Suprema despeje el camino para la publicación de documentos de la era de la Casa Blanca de Trump: más de 700 páginas de información, incluidas notas escritas a mano por Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump. El comité planea completar su investigación antes de las elecciones legislativas de noviembre.