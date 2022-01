Marcus Lanz (ZDF) toma represalias cuando Lemke es acorralado: “Por el amor de Dios”

jura

El Ministro de Medio Ambiente Stevie Lemke (Bündnis 90 / Die Grünen) en conversación con Markus Lanz (ZDF). © ZDF (captura de pantalla)

Lección de diplomacia en Marcus Lanz: la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, no quiere estropear las cosas ni con China ni con el líder de su partido.

Hamburgo – “Respondes como si fueras del cuerpo diplomático. ¿Qué piensas de esto? ”El presentador del programa de entrevistas Markus Lanz dejó en claro al ministro de Medio Ambiente Stevie Lemke (Los Verdes) al comienzo de su programa que le gustaría más simple respuestas Los colgadores temáticos son aquellos Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín * y su catastrófico equilibrio ecológico. “¿Cómo lidias con esto, específicamente?” Lanz intenta hacerse con Lemke, pero la política se mantiene fiel a su línea diplomática: “También he hablado en el pasado de la devastación que provocan los grandes eventos deportivos, incluidos otros Juegos Olímpicos. Lo seguiré haciendo en el futuro”.

Lemke continúa: “Si me culpan, estoy actuando como un protocolo diplomático en este punto: creo que todos vemos que hay temas muy difíciles de discutir en el escenario diplomático, en el escenario internacional que somos. Les pido su entiendo que no estoy tratando con una palanca”. “¿Qué significa eso en la traducción?”, pregunta el mediador a Lans y quiere saber: “¿Irías allí si te invitaran?”. German Lemke responde: “El gobierno está en buen estado que ha sido abolido por los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior”, y agregó: “Por supuesto, eso también se aplica a mí. Yo no viajaría, por supuesto que no. “

En el video: el ministro de Medio Ambiente, Lemki, quiere reducir drásticamente el uso de pesticidas

Ministro de Medio Ambiente Stevie Lemke en “Marcus Lanz”: Pensando en proteger el medio ambiente y el clima después de los Juegos Olímpicos

“Debo decir que el gobierno federal me parece un tanto decepcionante”, dice el publicista Wolfram Weimer, destacando su punto: “No es solo una usurpación de la naturaleza, también existen estos graves abusos de los derechos humanos del tipo más brutal”. niega la integridad moral: “No tiene nada que ver con una dolencia. Esto es lo mínimo”, su demanda de la Coalición del Semáforo: “El Gobierno Federal debe unirse a este boicot diplomático de los británicos, estadounidenses, japoneses y otros socios. Espero ese.”

Lemke se encoge cuidadosamente de hombros antes de responder. El Gobierno Federal discute temas de violaciones de derechos humanos y destrucción del medio ambiente “no solo en relación con los Juegos Olímpicos, sino en todo lo relacionado con la política exterior. Esto significa que estos temas están en la agenda política cada vez que un miembro del Gobierno Federal visita un país extranjero”. Me encantaría que eso jugara un papel.” Arriba en las discusiones.” Lemke cita como ejemplo al Ministro de Transporte Volker Wessing (FDP), quien también se ha comprometido a promover la protección del clima en su trabajo.

China ‘Marcus Lanz’ tema: Periodista Roller: ‘Xi Jinping ya está cambiando principios aquí’

Sin embargo, Weimer reitera su llamado a un boicot político oficial y habla de “un nivel mínimo de decencia bajo el derecho internacional”. Lamke pierde un poco la paciencia: “He dejado claro dos veces que el Ministro del Interior y el Ministro de Relaciones Exteriores han cancelado su compromiso. Están tratando de relegar esto al ámbito de la elección privada. Es solo un error”. El periodista Ulf Roller, quien agregó el video desde Beijing, duda de que a los chinos “realmente no les importe”. “Si los diplomáticos alemanes estarán involucrados o no en casos individuales.

Por otro lado, Roller destaca la creciente importancia geopolítica Chino* Hen: “No se trata de si hay o no libertad de expresión en China. El gobierno alemán ciertamente no podrá cambiar eso. Pero: Xi Jinping * Ya cambiando nuestros principios y la libertad de expresión. No encontrará un administrador de automóviles alemán que se atreva a usar las palabras “campo de trabajo” y Xinjiang* en una oración. “Este es el panorama general y este es el problema que necesitamos saber”.

¿Ucrania y Taiwán amenazados por Rusia y China? Un periodista expresa sombrías dudas sobre “Marcus Lanz”.

Como presentador de un programa de entrevistas Lanza * Luego piense en voz alta si las acciones de China en Hong Kong * Como anteproyecto para la posibilidad de presentación Taiwán * El periodista Johannes Hanno dice: “Viajo mucho a las Naciones Unidas y hablo mucho con diplomáticos. Una gran preocupación para los diplomáticos de la ONU en este momento es la posibilidad de algún tipo de colusión entre Rusia y China”. Ucrania al mismo tiempo, dice Hanno, “Occidente estará en gran parte en Sur”.

“Marcus Lanz”: estos fueron sus invitados el 18 de enero:

Steffi Lemke (Verduras) – Político

– Político Wolframio Weimer – Publicidad

– Publicidad Rodillo Ulf – el periodista

– el periodista johannes hano – el periodista

El anfitrión de Lanz respondió al ministro de Medio Ambiente, Lemke, hablando del equilibrio ecológico de China: “¿Quién les habla realmente cuando se trata de la protección del clima?”. Lemke explica que lo nuevo en el nuevo gobierno es que la protección del clima afecta a todos los ministerios. “Mi única pregunta es, ¿cuál es su trabajo, señora Lemke?” Lemke explica que su misión es preparar la Conferencia Internacional de Biodiversidad. “¿Eso significa que eres responsable de proteger a las especies y no al clima?”, pregunta Lanz. “Si apunta a una responsabilidad de gestión muy estricta, yo soy responsable de la protección del clima y las medidas de adaptación al clima”, dice Lemke.

‘Marcus Lanz’ investiga supuesta ‘desempoderamiento’ del Ministerio de Medio Ambiente – La ministra de Medio Ambiente, Stevie Lemke: ‘Era necesario’

“Puede intentar acosarme con el hecho de que la protección del clima ahora ha pasado de la administración al Ministerio de Economía”, dice Lemke con calma y explica la decisión: “Era necesario que el Ministerio Federal de Economía detuviera la vieja batalla con el Ministerio de Medio Ambiente para las Listas de Protección del Clima. Era necesario que el Ministerio de Agricultura detuviera la vieja pelea sobre el futuro de la política agrícola con el Departamento de Medio Ambiente “. Y cuando Lemke agrega que no tiene miedo de algunas tareas y responsabilidades, Lanz dice: “Por el amor de Dios, no quiero que los acuses. Bueno, eso es lo que parecía”, respondió Lemke.

“Se trata de tu trabajo, no tienes que sentirte atacado, se trata del sistema”, explica Lanz. “Por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido despojado de sus poderes”, agrega Weimer, en referencia a las declaraciones de políticos cercanos a Jürgen Tritten (los Verdes): “Esto es un debilitamiento y un insulto al Ministerio. También se puede escuchar que los empleados están descontentos con el Ministerio”.

Ministro de Medio Ambiente, Stevie Lemke, sobre Marcus Lanz: “No participaré en este debate”.

Lemke repite “Oh, Dios mío” en dirección a Weimer: “Si el clima es realmente tan importante para usted como ya se han derramado tantas lágrimas aquí, debería verlo mejor que el Departamento de Asuntos Económicos y Protección del Clima y el Departamento de Medio Ambiente y Protección del Clima lo hacen y no solo uno de ellos”. Mientras Hanno y Weimer luego hablan sobre la política de protección climática que les gustaría que adoptara el gobierno federal, Lemke retrocede y dice: “Creo que tienes que acostumbrarte a que este gobierno federal opere de manera diferente al gobierno anterior. No habrá una conflicto permanente entre las diferentes administraciones”. No quiere involucrarse en discusiones sobre su persona o su departamento: ‘Si ahora estoy descalificado, si el Sr. Habeck tiene algo más, y si la Sra. Burbock irá a conferencias climáticas internacionales – No tomaré parte en esta discusión.

“Marcus Lanz” – cierre del espectáculo

“Marcus Lanz” * Extiende un arco desde la geopolítica china hasta la política ambiental alemana el martes por la noche. Los Juegos Olímpicos son un punto de partida para una mirada a la política exterior y climática de Alemania: mientras que los periodistas Ulf Roehler y Johannes Hanno, que tienen experiencia con China, rara vez están de acuerdo, el periodista Wolfram Weimer y la ministra de Medio Ambiente Steffi Lemke (los Verdes) rara vez están de acuerdo. Entre otras cosas, sobre el tema de la energía nuclear – Weimer: “La cosa ha vuelto y estamos atónitos”. Lemke, que puede dar fe de la actuación de un soberano, lo cuestiona: “No se ha determinado. Ese es el debate que estamos teniendo. Por eso me alegro de que el Gobierno Federal alemán haya tomado una postura tan claramente negativa sobre la energía nuclear”. “ (Hermann Racke)