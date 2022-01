¿La guerra en Europa está a solo unas semanas de distancia? Los británicos advierten a Putin de decenas de miles de muertes: seguimiento de Macron

Vladimir Putin agita su sable y reúne a sus tropas. El conflicto en Ucrania podría convertirse en una guerra. Teletipo de noticias.

El conflicto en Ucrania amenaza con escalar: hay muchas conversaciones en marcha, pero ahora Estados Unidos vuelve a mirar a Bielorrusia con preocupación (Consulte la actualización del 19 de enero, 10:30 a. m.).

Gran Bretaña advierte que la guerra contra Ucrania podría matar a decenas de miles (Ver actualización del 19 de enero a las 12:15).

presidente de francia Macron * Pide un nuevo sistema europeo de seguridad y estabilidad (Ver actualización del 19 de enero a las 14:30 horas). letonia Envío de equipo militar a Ucrania (Ver actualización del 19 de enero a las 16:02).

Este suministro de noticias sobre el conflicto en Ucrania se actualiza constantemente.

Actualización del 19 de enero a las 16:02: Debido a la potencial amenaza rusa, Letonia quiere apoyar a Ucrania con equipo militar. El ministro de Defensa, Artis Pabriks, dijo el miércoles (19 de enero) que el estado báltico está listo para entregar “bienes letales y no letales” a Kiev. Al mismo tiempo, Letonia planea anunciar qué tipo de equipo proporcionará solo después de que lleguen los suministros militares a Ucrania. Pabriks solo afirmó que los productos y materiales en cuestión se fabricaron en Letonia y proceden de existencias letonas.

Sin embargo, el estado miembro de la UE no está considerando enviar tropas. El ministro de Defensa de Letonia también criticó la renuencia a brindar asistencia militar a Ucrania. “Lamento mucho que tengamos algunos países europeos que no están preparados para esto por varias razones. No creo que esto sea cierto”, dice Pabrix.

Conflicto de Ucrania con Rusia: el presidente francés Macron con un mensaje claro

Actualización del 19 de enero a las 14:30: A la luz de la inminente escalada en el conflicto ucraniano, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido un nuevo orden europeo de seguridad y estabilidad. El miércoles, Macron dijo en un discurso en el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo que los europeos deberían desarrollar una propuesta para esto en las próximas semanas y luego compartirla con los socios de la OTAN. Luego, la propuesta debe enviarse a Rusia para las negociaciones.

El diálogo con Rusia sigue siendo esencial. “Seguiremos buscando una solución política al conflicto de Ucrania con Alemania como parte de la fórmula de Normandía”, subrayó Macron. La inviolabilidad de las fronteras, la libre elección de alianzas, la renuncia a la violencia: todos estos son principios que Europa y Rusia acordaron hace muchos años. “Depende de nosotros, los europeos, defender estos principios y los derechos inherentes a la soberanía estatal”, dijo Macron.

Emmanuel Macron (LaREM), presidente de Francia, habla en la sala plenaria del edificio del Parlamento Europeo. © Philip von Dettfurth / D

Conflicto de Ucrania con Rusia: Blinkin advierte de un aumento “a corto plazo” de tropas rusas en la frontera

Actualización del 19 de enero a las 14:25: Durante su visita a Kiev, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió sobre un aumento “a muy corto plazo” de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. El miércoles, durante su visita a Kiev, Blinken dijo que Washington estaba al tanto de los planes correspondientes en Moscú. “Esto le da al presidente Putin la oportunidad de tomar medidas más agresivas contra Ucrania, también en muy poco tiempo”. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió un “camino pacífico”.

Actualización del 19 de enero a las 13:50: El canciller Olaf Schultz pidió una vez más a Rusia que detuviera la escalada del conflicto en Ucrania. La parte rusa conoce nuestra intención. Espero que sepa que los beneficios de la cooperación son mucho más altos que el precio de una mayor confrontación”, dijo el miércoles el político del SPD en un evento digital para el Foro Económico Mundial en Davos.

Al mismo tiempo, Schulze alentó más conversaciones con Rusia. “Todavía no es seguro si pueden contribuir a calmar la situación provocada por la concentración de 100.000 soldados de Rusia en la frontera con Ucrania”, dijo. Pero después de años de tensiones elevadas, el silencio ya no es una opción razonable”.

Gran Bretaña advierte a Rusia que no lance una guerra contra Ucrania

Actualización del 19 de enero a las 12:15 p. m.: Gran Bretaña emitió severas advertencias a Rusia sobre una guerra contra Ucrania. James Hebei, el secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa británico, dijo a la emisora ​​​​el miércoles que la primera guerra digital industrial entre dos militares muy jóvenes en Europa en generaciones puede estar a solo unas semanas de distancia. Horarios de radio. “Esto no es algo que deba considerarse sin derramamiento de sangre en Moscú. Esto no es algo que el resto del mundo deba ignorar e ignorar”, dijo Hebe. “Decenas de miles de personas podrían morir”.

Hebei dijo que era correcto agotar todas las vías diplomáticas. “Solo espero que ahora que estamos al borde del abismo, la gente de Moscú comience a pensar que morirán miles. El político conservador subrayó que esto es algo con lo que nadie debería sentirse cómodo desde la distancia”. Al mismo tiempo, enfatizó, “no era del todo realista” que los soldados británicos lucharan contra las fuerzas rusas. Anteriormente, Gran Bretaña anunció que suministraría a Ucrania armas antitanque. En Alemania también hay consideraciones sobre la entrega de armas defensivas.

El conflicto en Ucrania llega a su clímax: Estados Unidos mira a Bielorrusia – Blinken de viaje por Europa

Actualización del 19 de enero a las 10:30 a. m.: El secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, inició su viaje a Europa con una reunión de crisis en Kiev ante la escalada del conflicto en Ucrania. Allí quiere discutir la amenaza que representa el vecino militarmente superior de Rusia con los líderes del país el miércoles, antes de las reuniones diplomáticas de alto nivel en Berlín y Ginebra. Al mismo tiempo, el gobierno de EE. UU. está preocupado por la presencia de un aliado para Rusia, porque Rusia transfirió soldados a Bielorrusia durante el fin de semana, según el Departamento de Estado en Washington.

La Casa Blanca advirtió recientemente en términos inequívocos de una posible invasión rusa de Ucrania. Para ser claros, consideramos que la situación es extremadamente peligrosa. “Ahora estamos en un punto en el que Rusia puede atacar a Ucrania en cualquier momento”, dijo el martes la portavoz presidencial, Jen Psaki. Blinkin prometió a Ucrania más apoyo militar y quería reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Kiev.

“Si Rusia invade Ucrania más en las próximas semanas, proporcionaremos a los ucranianos materiales de defensa adicionales a los que ya proporcionamos”, dijo el Departamento de Estado. En vista del despliegue de tropas rusas en Bielorrusia, se emitió una advertencia a Moscú y Minsk: la “complicidad” del gobernador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en tal ataque fue “totalmente inaceptable”.

El conflicto en Ucrania: el gobierno de EE.UU. mira con preocupación a Bielorrusia

Un alto funcionario estadounidense dijo que el momento de la transferencia de tropas al vecino de Ucrania es notable y genera preocupaciones de que Rusia pueda intentar atacar a Ucrania desde el norte. Dejé abierto qué tipo de tropas o armas deberían haber sido transferidas a Bielorrusia.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha anunciado ejercicios conjuntos con Rusia para febrero y ahora ha publicado fotos que muestran tanques y camiones militares rusos en vagones de tren. “Esto no es un ejercicio ni un movimiento de tropas normal”, dijo el Departamento de Estado de EE. UU. Más bien, es una “demostración de fuerza” diseñada para provocar una crisis o crear un pretexto falso para una invasión rusa de Ucrania.

¿Putin está trayendo la guerra a Europa? El jefe de la OTAN ve un “peligro real”

Vladimir Putin (izquierda), presidente de Rusia, y Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia. © Mijaíl Metzel / dpa

Primer informe del 18 de enero: Munich / Kiev – ¿Qué tan cerca está el mundo de la guerra? Ucrania conflicto amenaza con escalar si el presidente de Rusia Vladimir Putin* Decide invadir. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ve un gran peligro para todo el continente: “Existe un peligro real de nuevos conflictos militares en Europa”.

Esto es lo que dijo Stoltenberg imagen: “Podemos ver una gran movilización por parte de Rusia”. La historia reciente del país también muestra que existe un “peligro real” de una nueva guerra. Putin ya ha desplegado sus fuerzas en la frontera con Ucrania y más allá. “Estás en Crimea, este es territorio ucraniano. Esta es una frontera histórica que una vez fue reconocida por Rusia. También están en Donetsk y Lugansk. Esto también es del territorio ucraniano”.

Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg © Mads Klaus Rasmussen / Imago

¿Cómo responde la OTAN a la agresión rusa? “Apoyamos a Ucrania”

¿Cómo reaccionará la OTAN en este caso? Stoltenberg explica: “Si un aliado de la OTAN está bajo ataque, entonces tenemos nuestro principio básico: uno para todos, todos para uno. Si nos mantenemos unidos, todos nuestros aliados estarán a salvo porque podemos protegernos unos a otros”.

Sin embargo, Ucrania no es miembro de la OTAN. Stoltenberg: Apoyamos a Ucrania, ayudamos a Ucrania y prometemos imponer sanciones económicas a Rusia. Pero las garantías de seguridad no se extienden a Ucrania”. La OTAN apoyará la “integridad territorial de Ucrania” y “brindará asistencia práctica, incluidas sanciones severas”.

Armas antitanque para Ucrania por países de la OTAN

¿Y cómo se ve tangiblemente este apoyo? “Brindamos apoyo en forma de varios aliados de la OTAN que han tomado sus propias decisiones, por ejemplo, en forma de armas antitanque”, dijo el noruego. Como país soberano, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa. También advirtió sobre “otras actividades agresivas como ataques híbridos y cibernéticos” de Rusia contra Ucrania.

La OTAN todavía está lista para las conversaciones: Stoltenberg pidió a Putin que inicie nuevas negociaciones. El secretario general de la OTAN: “Siempre hemos confiado en el poder de la disuasión y la prevención para que podamos prevenir los conflictos”. Pero esto puede no ser suficiente en este caso. (C) *Mercur.de Es un show de IPPEN.MEDIA

Rubiklistenbild: © Alexey VITVITSKY / JOHANNA GERON / AFP (montaje)