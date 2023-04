¿para conocer? ¡Nunca pongas una determinada bebida en la caja registradora! “Había un burro cada dos días”.

tz consumidor

de: Armin Linder

está dividido

ATENCIÓN EN EL SUPERMERCADO: ¿Sabías que debes evitar poner una bebida popular en la cinta de empuje en lo posible?

MUNICH – Tal visita a un supermercado no está exenta de inconvenientes. Algunas personas, fuera de sí, se atan un recibo de depósito entre los labios, mientras que a veces se adjuntan carteles. Uno debe evitarlos tanto como sea posible para lanzar algunos dichos en la dirección de los cajeros. Luego está la etiqueta en la línea de pago: muchas personas colocan botellas allí de manera que no deberían hacerlo.

No pongas a Federweißer en el cinturón de un supermercado, pero ¿por qué?

¿Sabías también que hay una bebida para ti? nunca ¿Hacer cola en el supermercado? Estamos hablando de Federweißer (o Federroter como análogo), también conocido como Neuer Wein y Bitzler, según la región. Esta es una uva parcialmente fermentada que generalmente se vende en el otoño. Debido a que continúa “corriendo”, la tapa de la botella tiene un agujero y/o no está completamente cerrada.

Edeka también se refiere a las especialidades de Federweißer

Si fuera de otro modo, el dióxido de carbono resultante no podría escapar. En el peor de los casos, las botellas explotarán. Edeka también lo señala en su sitio web: “¡Nunca cierres bien la botella! El ácido carbónico de la fermentación puede desarrollar una presión que hace que la botella reviente/explote”. la tapa o enrolle una servilleta y péguela en el cuello de botella”.

El papel particular de la bebida en la caja del supermercado también se discutió recientemente en Reddit, en el hilo “¿Qué es lo que siempre te sorprende cuando sales del supermercado?”. Debido a que las botellas de Federweißer no están completamente selladas, no solo se escapa el ácido carbónico si no se almacenan correctamente, sino también la bebida en sí misma, es decir: ¡nunca lo pongas en la cinta de salida! También es mejor no ponerlo en el cinturón, la botella puede volcarse y hacer un desastre.

Sin embargo, hay una opción: entregar la botella del carrito, donde está bien fijada, al cajero. O pídales que se paren en la cinta. Por cierto, el próximo desafío te espera en el automóvil, pero no el que no se puede resolver:

“Había un enano que dejaba el Federweiser cada dos días”.

Aparentemente, el conocimiento aún no ha llegado a todos. “Solía ​​trabajar en la caja registradora de Edeka. Había un idiota que apagaba el Federweißer cada dos días”. Otro dice: “Yo trabajaba en el mercado de bebidas y la fiesta siempre era cuando los clientes no podían leer. Por suerte nunca tuve que quitármelo”.

Un letrero de supermercado con varios letreros de “por favor” discutidos a la vez en Reddit

Hace años, se discutió una foto importante en Reddit. No se ha confirmado la autenticidad, pero no hay indicios de una falsificación: un supermercado pidió a decenas de “por favor” que no dejaran las botellas a un lado y que las manipularan con cuidado.

Con tantos “placeres”, un supermercado puede haber indicado alguna vez que no se dejaran de lado las botellas. © Reddit

¿Trajiste algo? En cualquier caso, algunos seguidores de Federweißer también se pronunciaron en ese momento. “¡Brudi, Federweißer es uno de los mejores inventos que han producido las uvas y la elaboración del vino!” Un empleado de Rewe reveló recientemente el supuesto artículo más vendido en su sucursal, con cierta incomprensión. (flexible)