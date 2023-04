Investigadores de Fraunhofer hablan sobre el mito de no estar abiertos a la tecnología

Según el Departamento Federal de Transporte, la libertad también incluye la libertad tecnológica. Sin embargo, los combustibles sintéticos como los combustibles electrónicos no son una buena idea en el tráfico, dice el Instituto Fraunhofer, cuyo trabajo es examinar las innovaciones. La apertura a la tecnología se da de todos modos, pero el combustible en sí no es económico y puede interferir con otras tecnologías.

La controversia del combustible electrónico se ha convertido en una cuestión de fe en las últimas semanas, ya que los problemas de movilidad ya son conocidos. Esto se debe en gran medida al gobierno federal y al Ministerio de Transporte como una especie de instituciones religiosas sobre el tema, incluido Volker Wissing (FDP), que no solo desempeñó el papel de sacerdote del combustible electrónico frente a Alemania, sino también el Unión Europea. Pero el argumento no era para efectuar, sólo para cree¿Es el e-combustible una buena o mala idea? Pero no cierre los ojos a posibles innovaciones y Abierto a la tecnología representar.