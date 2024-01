Para perjudicar las posibilidades de Trump: la republicana Christie se retira de la carrera presidencial

En la campaña de las primarias republicanas, el campo de candidatos se ha reducido: Chris Christie, otro rival de Trump, ha retirado su candidatura a la presidencia. El exgobernador de Nueva Jersey es uno de los pocos críticos de Trump del partido.

El republicano estadounidense Chris Christie se retira de la carrera por la Casa Blanca. El ex gobernador del estado estadounidense de Nueva Jersey anunció, el miércoles por la tarde (hora local), durante una comparecencia en New Hampshire, que no seguirá presentando su candidatura presidencial.

Christie dijo que se dio cuenta de que “no había forma de que yo ganara la nominación”. Y ciertamente no quiere contribuir a que el expresidente estadounidense Donald Trump vuelva a ser presidente. Christie se refería al hecho de que no quería quitarles los votos potenciales a otros miembros del partido, disminuyendo así quizás sus posibilidades contra Trump.

Trump quiere devolver la Casa Blanca a los republicanos. En el campo de los candidatos republicanos, lidera por un amplio margen en las encuestas de opinión, por delante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Tal como están las cosas, la carrera es entre estos tres contendientes. Por otro lado, Christie rara vez desempeñó ningún papel en las encuestas. Los demás candidatos restantes también están clasificados en números impares.

Este fue el segundo intento de Christie.

La salida de Christie de la carrera se produce pocos días antes del inicio de las primarias republicanas, que determinarán el candidato presidencial del partido. La primera votación al respecto está prevista para la próxima semana en Iowa. Las elecciones presidenciales reales están previstas para el 5 de noviembre. En las últimas semanas, otros candidatos presidenciales republicanos ya se han retirado de la campaña, incluido el exvicepresidente Mike Pence.

Christie en realidad quería convertirse en el candidato presidencial de su partido en 2016, pero se retiró tras los malos resultados en las primarias. El hombre de 61 años es un antiguo confidente de Trump, pero ahora se ha distanciado del expresidente y se ha convertido en uno de sus más duros críticos. Christie ha atacado duramente a Trump en las últimas semanas de la campaña electoral, a diferencia de sus otros competidores en la carrera. El miércoles, Christie volvió a acusar a sus colegas de partido de ser demasiado cobardes para atacar directamente a Trump. Nuevamente advirtió con urgencia sobre otro mandato de Trump.