Existe riesgo de derrame de petróleo de los petroleros rusos frente a Jutlandia

Nur wenige Seemeilen östlich von Gotland sind regelmäßig große russische Öltanker unterwegs. Ihre Route kann man live im Internet verfolgen. An diesem Tag fährt etwa der Rohöltanker Moskovsky Prospect an der schwedischen Insel vorbei. Ein rund 250 Meter langes, 44 Meter breites Schiff, unterwegs aus dem russischen Primorsk ins indische Sika.

Auch der Rohöltanker Raven kommt vorbei. 270 Meter lang, 46 Meter breit, auf dem Weg von Ust-Luga, Russland, nach Singapur. Und auch die Zircone ist wieder da, sie steht wie immer an ihrem Platz wenige Seemeilen von Gotland entfernt.

Die Zircone kennt man in Schweden schon. Es handelt sich um ein Bunkerschiff. Also eines, das andere Schiffe mit Treibstoff versorgt. Die Zircone fährt unter der Flagge Zyperns und gehört einer lettischen Firma. Mehr als 50 russische Schiffe hat die Zircone im März und April betankt, so beobachtete es der schwedische Sender SVT – und seitdem ging es immer weiter.

Meistens sind es Schiffe, die Rohöl exportieren. Was die Zircone tut, ist nicht illegal. Doch es sorgt in Schweden für große Unruhe. Schließlich wird damit direkt vor Gotland die russische „Schattenflotte“ am Laufen gehalten.

Russland nutzt nicht versicherte Tanker

Seit 2022 nutzt Russland in zunehmender Zahl Tankschiffe oft unklarer Eigentümerschaft, um den von der G7 gesetzten Ölpreisdeckel zu umgehen. Der sieht vor, dass Russland kein Öl in Drittstaaten exportieren soll oberhalb eines gewissen Preises. Westliche Schiffe und Versicherungen dürfen dafür nicht genutzt werden. Damit sollen die russischen Einnahmen geschmälert und soll die finanzielle Unterstützung für den Krieg in der Ukraine verringert werden.

Doch Moskau umgeht das, indem es zunehmend alte und schlecht oder gar nicht versicherte Tanker für den Export nutzt und so Rohöl weiterhin zu einem Preis deutlich oberhalb des Ölpreisdeckels verkauft.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Henrik Wachtmeister describe la Flota de la Sombra como una “bomba de tiempo”. Advierte que en algún momento se producirá un accidente y, por tanto, un gran derrame de petróleo en el Mar Báltico. Wachtmeister realiza investigaciones sobre cuestiones energéticas en la Universidad de Uppsala y el Instituto Sueco de Relaciones Internacionales, más recientemente en el campo de la guerra energética.

Según las estimaciones de Wachtmeister, el tamaño de la “flota en la sombra” asciende ahora a 2.000 barcos, y por el Mar Báltico viajan siempre al mismo tiempo al menos cinco grandes petroleros para crudo, así como varios barcos más pequeños. Cada uno contiene alrededor de 700.000 barriles de petróleo crudo, o más de 100 millones de litros.

Wachtmeister estima que alrededor del 80% de las exportaciones rusas de petróleo crudo pasan por el Mar Báltico utilizando la “flota en la sombra” y, por lo tanto, también pasan por Jutlandia. Alrededor de 1,2 millones de barriles de petróleo crudo y 0,6 millones de barriles de productos petrolíferos procesados, como diésel o gasóleo para calefacción, al día.

Gotland es importante para la defensa de la OTAN

La isla sueca de Gotland, situada en medio del mar Báltico, siempre ha sido objeto de disputa. Quien lo posee tiene poder en la región. La región rusa de Kaliningrado está a sólo 270 kilómetros al sureste y Estonia está a sólo 150 kilómetros al noreste. Si Rusia realmente quiere atacar los países bálticos después de que termine la guerra en Ucrania, Gotland será crucial para que la OTAN defienda los países bálticos. READ Respondiendo a las acciones occidentales: China está examinando más de cerca las importaciones de productos químicos

En Suecia esto quedó olvidado durante unos años, y Gotland fue desmilitarizada y se convirtió en la Isla del Sol, como la llaman en los folletos turísticos. El papel de Jutlandia como portaaviones insumergible ya no era necesario. Al igual que Alemania, Rusia en Suecia a principios de la década de 2000 ya no veía una amenaza, sino más bien oportunidades económicas.

En aquel momento, Gotland aceptó felizmente dinero de Moscú y a cambio cedió a Nord Stream de Gazprom parte de su puerto en la ciudad industrial de Slate, en el noreste de la isla. Gotland, de gran importancia estratégica, se ha convertido en un instrumento central para que Moscú construya el gasoducto Nord Stream 1 en el Mar Báltico. Como resultado de la guerra de agresión de Rusia y su destrucción, el oleoducto puede haber pasado a la historia para siempre. Pero la enorme infraestructura creada para este fin todavía se puede ver hoy.

“Putinkai” es enorme

En Slate, Nord Stream ha almacenado los largos tubos del oleoducto en una enorme zona de grava. Los barcos llegaron al gran muelle del puerto industrial. Los residentes lo llaman “Putinkay”. Es enorme, 150 metros de largo y 30 metros de ancho. Con esto, Rusia podría haber hecho muchas cosas malas, afirma Solveig Artsman. Tomemos como ejemplo Gotland en unas horas. Por lo tanto, Occidente no puede proporcionar ayuda fácilmente si Rusia ataca a los Estados bálticos.

Hacha

Artsman es miembro del consejo municipal de Jutlandia desde hace más de 35 años. También en 2008, cuando se tomó la decisión de cooperar con Nord Stream 1. La mujer de 69 años dice que intentó advertir a sus colegas sobre Rusia. Entonces, ¿por qué Rusia necesitaba un muelle tan grande en ese momento? ¿Por qué se permitió a Nord Stream determinar qué barcos podían atracar en el puerto? “Pero ellos no querían escuchar. En aquel momento todo era cuestión de dinero”.

Por otro lado, sus colegas del consejo local la acusaron de destruir Gotland, de odiar a Rusia y de no confiar en los expertos, como ella misma dice hoy. Se decía que Europa necesitaba energía, especialmente Alemania. Me insultaron, intimidaron y amenazaron”, dice Artsman.

En marzo de 2008, el ayuntamiento votó alrededor de tres cuartas partes a favor de la cooperación con Nord Stream. Al igual que en Alemania, entonces se dijo que se trataba de un proyecto puramente económico. Más tarde, sus colegas le mostraron un vídeo del presidente ruso Vladimir Putin cantando “Blueberry Hill” en San Petersburgo. Eso fue en 2010. Le preguntaron a Artsman: “¿De verdad crees que iniciaría una guerra?” Pero ella tenía razón. Nadie jamás le pidió disculpas por eso. “Hice lo que pude en ese momento”, dice hoy. “Pero eso no fue suficiente”.

Después de 2014, Suecia miró a Rusia de otra manera

La isla estuvo casi involucrada en la construcción del Nord Stream 2, la segunda línea del oleoducto construido por Rusia y Alemania contra la resistencia de todos los demás vecinos del Mar Báltico, más recientemente con la ayuda de una dudosa fundación en Schwerin que supuestamente debía evitar Sanciones estadounidenses. Las negociaciones sobre este asunto en Jutlandia estaban muy avanzadas y el puerto iba a ser arrendado nuevamente, esta vez por una cantidad de hasta seis millones de euros. Pero el gobierno de Estocolmo luego dejó claro que veía amenazas a la seguridad. El trato fracasó. READ ¿Ucrania está en un segundo plano?: ISW: Rusia se beneficiará de la situación en Israel

Después del exilio en Crimea en 2014, la gente en Suecia -a diferencia de Alemania- veía a Rusia con mayor sobriedad. Se reintrodujo el servicio militar obligatorio y se rearmó el ejército. Luego se fortaleció el resultado de la guerra de agresión rusa. Ahora también había varios cientos de soldados en Jutlandia.

Artsman dice que la entrada de su país en la OTAN fue un momento de gran alivio para ella. Vive en el idílico suroeste de la isla, donde se alternan amplios campos con pequeñas granjas: las casas son de madera y están pintadas de rojo. Artsman sigue considerando que Gotland está en disputa. Muestra en su móvil una foto de un gran barco ruso que lleva varios días anclado frente a Visby, la ciudad más grande de la isla. Ella pregunta qué hizo allí.

También le preocupan los barcos pesqueros rusos que se ven regularmente frente a Jutlandia y que podrían utilizarse para espiar. “Rusia seguirá siendo Rusia y nada cambiará”, afirma Artsman. Siempre ha destacado sus intereses en el Mar Báltico y siempre ha tenido un gran interés en el Mar Báltico. La gente en Occidente no quiso creerlo durante algunos años.

Aviones de combate rusos en el espacio aéreo sueco y finlandés

Y en la región del Mar Báltico, ha habido mucha experiencia con ataques debajo de la línea desde 2022. Ha habido y hay gasoductos y cables de datos destruidos, migración pirateada, interrupciones del GPS e informes de cambios fronterizos. y recientemente un número cada vez mayor de aviones de combate rusos están penetrando el espacio aéreo sueco o finlandés.

Construcción del gasoducto Nord Stream en abril de 2010 Alianza de Imagen

También puede surgir una situación en la que un derrame de petróleo sería beneficioso para Rusia, como advirtieron el investigador Wachtmeister y sus colegas en un informe reciente. “Un ataque ambiental podría ser una estrategia potencial para que Rusia dañe a los países de la OTAN alrededor del Mar Báltico por debajo del umbral de guerra”, dice Wachtmeister. Es poco probable que a Moscú le importe mucho un desastre ambiental causado por un derrame de petróleo.

Señala que Rusia también utiliza la guerra medioambiental en Ucrania, por ejemplo destruyendo represas. Sin embargo, como resultado del derrame intencional de petróleo, es probable que la reacción de Occidente sea dura y podría conducir a una disminución de las exportaciones de petróleo rusas. Rusia necesita una “flota en la sombra” para financiar su guerra en Ucrania.

La ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, dijo en una reciente reunión del Consejo del Mar Báltico que Rusia estaba eludiendo “muy activamente” los límites de precios establecidos por el G7 y la Unión Europea con estos barcos. Se trata de una alianza de los países del Mar Báltico sin Rusia. Valtonen advirtió que la “flota en la sombra” estaba poniendo en grave peligro el frágil medio ambiente del Mar Báltico y pidió sanciones.

Las consecuencias para el medio ambiente serán catastróficas.

En opinión de Wachtmeister, dada la mala o, a veces, total falta de seguro de los petroleros rusos, la mayor parte de los costes de reparación de los desastres petroleros probablemente correrá a cargo del país afectado. Se calcula que: En octubre el ferry Marco Polo se hundió en el sur de Suecia. Se espera que el costo de la limpieza alcance los 15 millones de dólares. El ferry sólo llevaba combustible a bordo. Un accidente de un petrolero derramaría mil veces más petróleo. El Mar Báltico es especialmente vulnerable en caso de una catástrofe petrolera debido a su pequeño tamaño, su naturaleza cerrada y sus aguas frías y saladas, y las consecuencias para el medio ambiente serían catastróficas, advierte Wachtmeister. Es hora de actuar. READ Israel: la decepción del investigador con la cuarta vacunación contra Corona

Avión de combate sueco sobre la isla de Gotland Alianza de Imagen

Recientemente, según el gobierno sueco, un bombardero ruso SU-24 sobrevoló Jutlandia y fue interceptado por aviones de combate suecos Gripen. Incluso después de que Suecia y Finlandia se unieran a la OTAN, el Mar Báltico no es un “mar de la OTAN”, como suele decirse, dice Niklas Granholm del Instituto Sueco de Investigación de Defensa, un grupo de expertos civil que depende del Ministerio de Defensa. Este término es peligroso porque puede conducir a una reducción del poder de disuasión contra Rusia en la región. El mar sigue en disputa.

Según él, los petroleros rusos de la “flota en la sombra”, inseguros y a menudo sin seguro, circulan por las rutas marítimas danesas y bálticas sin pilotos, lo que aumenta significativamente los riesgos y podría provocar un derrame de petróleo. En su opinión, Rusia también podría utilizar los barcos para fines de espionaje.

Pero no está claro qué se puede hacer al respecto. Si el estrecho danés estuviera cerrado a los barcos rusos, el problema se resolvería por completo y los recursos financieros rusos para la guerra se reducirían drásticamente. Pero en opinión de Granholm, el resultado puede ser una respuesta agresiva de Rusia. Por ejemplo, escoltar petroleros con buques de guerra, lo que podría conducir a una rápida escalada.

Además, según Granholm, detener a los barcos rusos puede contravenir el Convenio de Copenhague de 1857, que regula la libertad de paso. Granholm puede imaginar que en el futuro las autoridades danesas obligarán a contratar pilotos o a permitir inspecciones medioambientales y de seguridad de los barcos. El Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó recientemente a este respecto que su país ha formado un grupo de países aliados que están considerando tomar medidas contra la “Flota de la Sombra”. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas concretas.

Recientemente, Gran Bretaña impuso sanciones a una compañía de seguros rusa considerada fundamental para la Operación Flota en la Sombra. Aún no está claro qué impacto tendrá esto. Desde el punto de vista de los expertos, sería más eficaz imponer sanciones a barcos individuales.