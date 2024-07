Los bombarderos planeadores de Putin resaltan el dilema ucraniano

Página principal Política

de: Carsten Dirk Hinzmann

Armado y agresivo: un avión de combate ruso Su-34. Decenas de aviones de este tipo están estacionados en bases de remotas regiones rusas. Ucrania aún carece de autorización para atacar con misiles ATACMS estadounidenses (glifo). © Imago / Depositphotos

La base de bombarderos de Putin en Voronezh-Malchevo está dentro del alcance de los misiles ucranianos; Y destruir sus intereses. Pero Estados Unidos sigue siendo terco.

Vorónezh – “Aunque suene un poco ridículo, están haciendo todo lo posible para armar aviones que de otro modo serían presa fácil”, dijo Stefan Watkins sobre los aviones de combate y bombarderos rusos. Blogs canadienses sobre barcos y aviones dijeron a la American Broadcasting Corporation cnn Especula sobre el valor de proteger los aviones de combate rusos estacionados al aire libre con neumáticos viejos. Han surgido repetidamente imágenes de esto, tal vez con la intención de proteger contra los drones o dificultar el reconocimiento.

Los aviones de combate de Putin están estacionados al aire libre: la base de bombarderos rusos se encuentra justo después de la frontera con Ucrania.

Por otro lado, en la base aérea de Voronezh-Malchevo, Vladimir Putin está demostrando abiertamente el poder de sus aviones de combate: sabe que Ucrania tiene las manos atadas.

“La base aérea de Voronezh-Malchevo en el sur de Rusia, a 160 kilómetros de la frontera con Ucrania, es quizás el objetivo más importante (y más vulnerable) para Rusia”, escribe ahora la revista. Forbes A la base de bombarderos donde están estacionados los aviones de combate de Putin al aire libre.

Ataque a los aviones de combate de Putin: los bombarderos rusos no son molestados debido al veto estadounidense ATACMS

Sin embargo, es posible que Estados Unidos dé la orden de no perturbar la base. A los observadores esto les parece absurdo: Forbes Los informes indican que el 47º Regimiento de Bombarderos de la Guardia de la Fuerza Aérea Rusa con portaaviones Sukhoi Su-34 está lanzando ataques con bombas contra Ucrania desde esta base. Según la nueva doctrina estadounidense, el aeropuerto debería haber sido considerado un objetivo legítimo hace mucho tiempo.

Ataques a las bases de aviones de combate de Putin en Rusia: los expertos se oponen al veto de Joe Biden

Forbes Se basa en afirmaciones del servicio de información de código abierto. Información de inteligencia frontal, según el cual Voronezh-Malshevo estaba dentro del alcance de los misiles ATACMS (Army Tactical Missile Systems) de fabricación estadounidense. Especula que “Ucrania podría inutilizar toda la flota operativa estacionada allí si se permitiera tal ataque”. Información de inteligencia frontal Sobre la ausencia de un ataque a los aviones de combate y bombarderos de Putin en la base

Los blogueros obtienen apoyo de esto. Instituto para el estudio de la guerra.Joe Biden pidió “permitir que Ucrania ataque todos los objetivos militares en las áreas operativas y de profundidad de Rusia con armas suministradas por Estados Unidos”. ISWacerca de Semana de noticias He sido informado…

“Kiev parece estar siguiendo una estrategia clara de obligar al VKS a evacuar sus bases a varios cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania o desplegar una cantidad excesiva de sistemas de defensa aérea para defenderlas”.

Ataque a los aviones de combate y bombarderos de Putin: la base rusa está dentro del alcance de los sistemas ATACMS ucranianos

El grupo de expertos publicó recientemente un mapa lleno de marcadores que muestran áreas bajo la ocupación ilegal de Vladimir Putin que están dentro del alcance de los misiles estadounidenses de largo alcance. Una cosa está clara: el aeródromo que alberga los aviones de combate y bombarderos de Putin en Voronezh está dentro del alcance de la versión ATACMS, que tiene un alcance más corto de 500 kilómetros y ha sido utilizada durante mucho tiempo por Ucrania. Forbes Pero al mismo tiempo, explica, “las fuerzas armadas ucranianas tienen otras opciones para detener a los bombarderos planeadores”.

En principio, el gobierno de Estados Unidos ha autorizado ataques contra objetivos militares: en voz alta El Correo de Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, ha permitido a los líderes ucranianos “responder a las fuerzas rusas que los atacan o se preparan para atacarlos” en Járkov y sus alrededores, cerca de la frontera en el noreste de Ucrania. correo El escribe. Esto significa que Ucrania podrá responder si es atacada o si planea eliminar instalaciones militares al otro lado de la frontera, añade el comunicado. Correo de Kyiv. La ciudad ucraniana de Kharkiv y la rusa Voronezh están a menos de 400 kilómetros de distancia.

Restos del prestigioso bombardero de Putin: se ha demostrado la eficacia de los drones ucranianos en ataques a aviones de combate

el ISW También es inequívoco en su análisis: los funcionarios ucranianos han señalado periódicamente la necesidad de defensas aéreas adicionales y aviones de combate modernos para poder conquistar seriamente el espacio aéreo y alcanzar el nivel del cielo con los aviones de combate rusos y otras fuerzas aéreas. Sin embargo, todos los intentos serios finalmente no dieron resultado, y por el contrario, las Fuerzas Armadas rusas “aprovecharon las continuas limitaciones del escudo de defensa aérea ucraniano para enviar regularmente aviones de combate tácticos a lo largo del frente para llevar a cabo ataques con bombardeos planeadores a gran escala. ” Sobre las posiciones ucranianas con el fin de proteger las posiciones rusas en curso para apoyar las operaciones ofensivas”. ISW.

Según informes del Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania (StratCom). Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron o dañaron los siguientes aviones de combate y bombarderos en los primeros seis meses de este año: nueve Su-25, un Su-57, dos MiG-31 y unos 13 Su-34, dos aviones Su-35. y dos aviones tipo A. Aviones de reconocimiento de los años 50, el Il-22M11 como comando aerotransportado y el bombardero estratégico Tu-22M3. El ataque del bombardero Su-57 Prestige afectó especialmente a Rusia. A principios de junio, Ucrania afirmó haber atacado por primera vez a este bombardero ruso furtivo. Así lo informó la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa. Aún no está claro si el avión resultó dañado o destruido.

Ataques contra aviones de combate y bombarderos: Patriotas en tierra – Ucrania espera siete sistemas, necesita 25

Sin embargo, el avión fue alcanzado en tierra, también en territorio ruso, posiblemente por un dron. La inteligencia ucraniana dijo a través de varios medios de comunicación que Ucrania hace referencia a imágenes satelitales de un ataque al aeropuerto de Akhtubinsk en la región de Astracán, “a 589 kilómetros de la zona de guerra en Ucrania”. Al hacerlo, los ucranianos demostraron a las fuerzas de Putin que deben tomar en serio el riesgo de contraataques en su territorio, incluidos aviones de combate y bombarderos. Según el informe, Rusia tiene 134 bombarderos Su-34. Índice de aviación global de la Fuerza Aérea; Se dice que decenas de ellos son ruidosos. Forbes Aparcamientos en Voronezh-Malchevo – principalmente al aire libre; De este modo proporcionarían a Ucrania un objetivo ideal..

a Forbes No hay alternativa al uso de ATACMS: sólo este sistema de armas puede llegar a la raíz de la amenaza del despliegue de bombas planeadoras. La segunda mejor opción es después Forbes– El autor David Ax, al aumentar el uso de unidades Patriot móviles contra los bombarderos planeadores que se aproximan, no es, en su opinión, una buena idea: debido a la falta de masa. “Ucrania tiene actualmente sólo tres sistemas de este tipo: dos de Alemania y uno de EE.UU. Sin embargo, considera que siete son el mínimo absoluto y aspira a ampliarlos a 25”. Nuevos tiempos de Zurich. Tirador de Kiev, informes Forbes. Otros parecen haber tomado posiciones en torno a Odessa y Járkov. Especula que “las dos baterías adicionales, prometidas por Alemania y Estados Unidos pero aún no entregadas, podrían proteger Dnipro y la gran ciudad de Kryvyi Rih”. Forbes.

Peligro para los aviones de combate y bombarderos de Putin: mover misiles Patriot dentro del alcance de la base de los bombarderos no parece ser un problema

De acuerdo con la moneda neozelandesa Alemania no sólo comenzó las entregas de otro sistema Patriot en abril: Italia envió el Samp/T, un sistema antiaéreo comparable al Patriot en potencia de fuego y alcance. Y concluye: “Ahora parece que con más ayuda exterior todavía se puede alcanzar el número mínimo de siete unidades de bomberos Patriot”. moneda neozelandesa.

todavia es dudoso ForbesQue los ucranianos trasladarían baterías desde supuestos puntos nerviosos a la frontera norte para cerrar la carretera entre Voronezh-Malchevo y Kharkiv, suponiendo también un peligro para los aviones de combate y bombarderos de Putin en la región. Y también lo hacen los blogueros de Información de inteligencia frontal Advertencia contra la reubicación porque el campo de batalla es demasiado vidrioso para cambiar de posición de manera segura; Se dice que Ucrania ya ha perdido dos bombarderos por ataques con aviones no tripulados.

Aviones de combate F-16 acercándose:

El refuerzo anunciado de la fuerza aérea ucraniana con aviones occidentales no parece ser una alternativa a los ataques con ATACMS, escribe Justin Bronk: Incluso si los tan esperados aviones de combate F-16, el sueco Gripen C y el francés Mirage 2000-5F El uso de Ucrania para interceptar bombarderos rusos será una tarea de enormes proporciones.

Cerca del frente, los pilotos ucranianos de los aviones de combate F tienen que volar a altitudes extremadamente bajas para evitar ser detectados y eliminados por las defensas aéreas rusas de corto o largo alcance, analiza el científico británico. Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad (RUSI).

Aviones de combate F-16 en la lucha contra Rusia: en las condiciones actuales, no hay ayuda contra los bombarderos planeadores de Putin

Según él, los misiles aire-aire AIM-120C AMRAAM transportados por los aviones de combate F-16 y Gripen C y los misiles IR/RF MICA de corto alcance Mirage 2000-5F “tendrán dificultades para igualar a los misiles rusos”. Los aviones de combate vuelan a gran altura y a gran velocidad, alcanzando entre 60 y 70 kilómetros detrás de las líneas. Esto se debe a que los misiles parten a baja altura en aire denso con alta resistencia del aire y deben ascender contra la gravedad para alcanzar la altura a la que alcanzan sus objetivos. Según Bronk, esto da como resultado un rango efectivo relativamente bajo. A grandes altitudes, es decir, en el aire y disparadas desde un portaaviones supersónico, el alcance de las armas aumentará, pero al mismo tiempo también aumentará la visibilidad de sus portaaviones para la defensa aérea rusa.

Justin Bronk valora muy positivamente el exitoso uso ucraniano de drones de largo alcance contra las Fuerzas Aéreas y Espaciales Rusas (VKS), y escribe: “Kiev parece estar siguiendo una estrategia clara para obligar a las VKS a despejar sus bases en Ucrania”. Un radio de varios cientos de kilómetros alrededor de la frontera con Ucrania o utilizar una cantidad excesiva de sistemas de defensa aérea para defenderla. (Carsten Hinzmann)