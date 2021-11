Parece que los campeones récord han impuesto sanciones estrictas a los jugadores no vacunados.

Los campeones de récords alemanes parecen estar tomando medidas: según un informe, la cuarentena de jugadores no vacunados ahora también tiene consecuencias financieras. Sobre todo para el jugador nacional Joshua Kimmich.

Creciente Bayern Munich ¿Ahora constantemente en el caso de sus jugadores no vacunados? BILD ahora informa: Los campeones récord alemanes han informado a todos los jugadores que tuvieron que ser puestos en cuarentena la última vez: No hay salario retroactivo para esta semana de cuarentena. Esto es posible gracias al decreto emitido por la ciudad de Munich el 1 de noviembre, que establece: Los empleados no tienen derecho a perder ganancias relacionadas con la cuarentena si esta cuarentena es el resultado de una situación de no vacunación.

Eso sería un martillo financiero para las estrellas récord. selección nacional Joshua Kimmish – Como se sabe, todavía no es inmune – perderá 384 mil euros por semana, según el cálculo de “Bild”. El joven de 26 años ya ha sido puesto en cuarentena dos veces.

Por eso la administración bávara quiere dar ejemplo y aumentar la presión para protegerse contra el coronavirus con la vacunación. Además de Kimmich, después de que el defensa Niklas Süle dio positivo antes del partido internacional contra Liechtenstein, sus compañeros de equipo del Bayern y la DFB, Jamal Musiala y Serge Gnabry, así como el delantero Eric Maxim Choupo-Moting tuvieron que pasar a cuarentena, todos ellos personas de contacto. para Sully. Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting y Michael Cuisance se consideran vulnerables.

Según el informe de Bild, estos jugadores fueron trasladados a la oficina del Bayern de Múnich el jueves por la mañana, donde se les informó de la decisión. Los jugadores quedaron sorprendidos por la jugada del club. En consecuencia, los presidentes del club enfatizaron sobre el CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic: los jugadores tienen derecho a no ser vacunados, pero el club como empleador también tiene derecho a no pagar un salario en caso de cuarentena. El resto del equipo apoyó el procedimiento.