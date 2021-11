¡Las carreras en Qatar ya están en vivo!

El jefe del equipo Red Bull explica en “Sky” que el anfitrión del deporte en cuestión apareció ayer en amarillo, aunque no había recibido instrucciones de la dirección de la carrera. Le dijo a la FIA: “Tus guardias tienen que estar bajo control, es así de simple”. Sin embargo, no habrá objeciones. Porque si sale mal, Verstappen perderá toda su puntuación de carrera.

Red Bull también está preocupado por esta cuestión. Estábamos seguros de que tendría que ser sancionado si los otros dos pilotos recibían una sanción. Como recordatorio: la FIA justificó esto por el hecho de que Sainz se había ralentizado “significativamente”. Sin embargo, esto no se puede ver a bordo.

… No tengo ni idea de por quién empezar. Tanto Ferrari como Mercedes querían instalarse en la P5. ¡Así que está claro que no somos los únicos que hemos perdido la pista de todo el caos de FIFA!

Los conductores penalizados parecen ser ignorados cuando se juntan los huecos. Para que el conductor sancionado no se beneficie de otro castigo. ¿Toda claridad eliminada?

Bueno, eso tampoco lo conseguimos … En la parrilla final, los Bottas están ahora en P6 y no en P5. Entonces, nuestra interpretación anterior está desactualizada. El único consuelo: ni siquiera los gobernantes parecen saber cómo se aplicarán las sanciones …

El finlandés asegura que durante las eliminatorias no tuvo “chance” de ver la bandera amarilla. Sin embargo, explica: “Acepto [die Strafe]. Si es una marca amarilla, es una marca amarilla. Lástima que no la vi. “Y desde el punto de vista del equipo, por supuesto que puedes manejar la penalización de Bottas, porque Verstappen fue castigado severamente …

Lo que lamentablemente la FIA no aclaró en ninguno de los fallos: ¿por qué la dirección de la carrera dio la señal “Track Clear”, pero cuando el anfitrión del deporte mostró amarillo – y en el caso de Verstappen, incluso doble amarillo? Por supuesto, eso también es una molestia para Red Bull, como acaba de confirmar Christian Horner en “Sky”. Para Verstappen, este es un gran revés para la Copa del Mundo.

“El conductor manifestó que aunque no vio la bandera amarilla, vio que el auto 10 estaba parado a la derecha del pit, por lo que asumió que existía la posibilidad de que estuviera en el área de una bandera amarilla desaceleración en el minisector correspondiente. Esto fue confirmado por los responsables de la medición. De forma remota “.

El español se sale con la suya. Motivo: dislocación de gas en posición, a diferencia de Verstappen y Bottas. Esto no se puede ver en las imágenes de televisión, pero quedó claro por la telemetría. Aquí está toda la justificación:

Las cinco plazas se justifican por el hecho de que esta es la penalización estándar si el piloto ignora la doble amarilla. Como era de esperar, Red Bull cita el hecho de que la dirección de la carrera no informó oficialmente una tarjeta amarilla. Sin embargo, los anfitriones no opinaron que el castigo debería ser menor como resultado. Aquí está toda la justificación:

“Los anfitriones escucharon al conductor del auto 33 (Max Verstappen), el representante del equipo y revisaron el video, el sistema de regulación y los manuales de telemetría. Se exhibieron banderas amarillas dobles en el punto de bandera 16.6 después de salir de la curva 16 (pero las luces no se activaron) . “

Los anfitriones notan las representaciones de mitigación del conductor y el representante del equipo en la luz de que no se muestran placas de luz amarilla, no hay luces de advertencia en el tablero y no hay señal acústica del conductor. Si bien simpatizó con esta solicitud, Stewards consideró lo siguiente: “

“1. El artículo 27.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 establece que el conductor debe conducir el vehículo solo y sin asistencia”.

“2. El Apéndice H de la Mudawana establece que las banderas y las luces tienen el mismo significado (y, por lo tanto, se debe adherir el letrero de la bandera)”.

“3 – El Artículo 27.2 requiere que el conductor observe el Código Deportivo Internacional en todo momento. Este código, en el Apéndice H, asigna la responsabilidad de cumplir con las señales de bandera claramente en el conductor, a pesar de que el equipo ha argumentado que la desactivación de el sector amarillo del sistema de regulación de la federación El Salón Internacional del Automóvil (FIA) fue aproximadamente 34 segundos antes de que el conductor alcanzara la bandera amarilla, lo que indica que se trataba de una “carrera”, y era responsabilidad del conductor tomar las medidas adecuadas al ingresar a lo que era un área de doble bandera amarilla “.

“4. Los comisarios examinaron las comunicaciones de audio entre el equipo y el conductor y en ningún momento el equipo le indicó al conductor la situación mencionada en el punto 3. anterior”.

“5. El conductor ha reconocido que es consciente de que el auto 10 está en el lado derecho del carril. Después de ver un auto averiado, es razonable esperar, como fue el caso del conductor del auto 55, que existe la posibilidad de peligro y que puede haber estado presente una condición de bandera amarilla y, por lo tanto, se deben tomar las medidas adecuadas (es decir, reducir la velocidad) “.

“6. La penalización de 44 conductores en Austria 2020 resultó en una penalización de parrilla de 3 posiciones, que es la penalización habitual por infringir un solo estado de bandera, y la penalización de 5 conductores de automóviles en Bahréin 2021, que resultó en una penalización neta de 5 posiciones que es la pena habitual por una infracción del estado de doble pabellón “.

“En consecuencia, Stewards cree que no tienen más remedio que imponer la penalización estándar por infringir los requisitos de la doble bandera amarilla mencionados anteriormente”.