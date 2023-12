Patrick Reilly, presidente de Reaper Financial, predice un nuevo máximo histórico para Ripple | 24/12/23

• Reaper Financial se basa en XRP Ledger

• XRP con EVM es más rápido y más barato que Ethereum

• Se esperan aumentos pronto

Reaper Financial se ve a sí mismo como un regulador del mercado basado en XRP

Patrick Reilly es el fundador de la empresa de servicios criptofinancieros Reaper Financial. Con la ayuda del token RPR, el objetivo es utilizar el ecosistema digital como una “herramienta de organización del mercado para una economía descentralizada”, como se indica en el sitio web del proyecto. “Si bien las economías digitales son conocidas por su volatilidad, Reaper busca eliminar los activos excedentes y subvaluados para evitar fluctuaciones descontroladas del mercado”, según Reaper Financial. “Reaper Financial logra esta misión a través de un mecanismo de votación descentralizado que utiliza el valor RPR para comprar y destruir activos infravalorados”. Sin embargo, como destaca la empresa de criptomonedas, no hay pérdidas para los inversores, ya que todos los activos se compran a valor de mercado y luego se destruyen. Además, sólo se verán afectados los proyectos “cuya reputación y credibilidad justifiquen la cosecha”. Reaper Financial se ejecuta en XRP Ledger, la cadena de bloques en la que se basa Ripple.



Varios proyectos XRP están en marcha

Las esperanzas de Riley sobre un token XRP también son altas, como confirmó recientemente en una entrevista con el analista de criptomonedas Zach Rector. Además del token RPR, Reaper Financial también opera el token ASC y el token ARK. Lo que las tres monedas tienen en común es que una cierta cantidad de ellas se crean mensualmente y luego se comercializan a cambio de XRP. Las monedas Ripple recolectadas se utilizan para diversos fines. Por eso, se distribuyen a inversores, se añaden a fondos o se venden e intercambian por dólares estadounidenses, que luego se donan a organizaciones sin fines de lucro. Los proyectos de Reaper Financial por sí solos aumentan el potencial de crecimiento de Ripple, dijo Reilly en la entrevista.



Ethereum es un “caballo moribundo”

Pero la introducción de blockchains secundarias a través de la Máquina Virtual Ethereum (EVM) también podría beneficiar al token XRP, según el CEO de Reaper Financial. El propio Ethereum ahora es demasiado lento y caro, como criticó Reilly en una entrevista con Rector. “Etereum […] “Es algo así como un caballo moribundo que lleva mucho tiempo cojeando”, afirmó el experto. El componente virtual EVM de Ethereum, que se utiliza principalmente en contratos inteligentes, también se puede integrar con la red Ripple. Dejemos que el ecosistema XRP con EVM sea una alternativa más sólida y rentable a la red Ethereum normal y probablemente la supere. Un beneficio importante y un caso de uso para nuestro ecosistema”, se entusiasma Riley.



XRP está a punto de establecer un nuevo récord

Debido a estas oportunidades para Ripple, Riley también tenía listo un precio objetivo alcista. “Espero que el próximo máximo para XRP sea de $22 o más”, explicó el CEO de Reaper Financial en la entrevista. “Y creo que hay muchas posibilidades de que podamos mantenernos por encima de los 10 dólares incluso en el próximo mercado bajista”. El máximo actual de la moneda es de $3,84 y se alcanzó en enero de 2018. La criptomoneda costó recientemente $0,6148 (al 19 de diciembre de 2023). La capitalización de mercado del token asciende actualmente a 33.000 millones de dólares.



Ripple podría desafiar la primera posición de Bitcoin

A largo plazo, según la evaluación de Riley, Ripple también tiene el potencial de superar el estatus de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado. “Hace unas semanas, analicé qué esperar de XRP en 2024, y una de las cosas que predigo de manera muy realista es que XRP superará a Bitcoin como la criptomoneda número uno”, dijo Ripple Bull. “Esto no significa que Bitcoin esté fallando, pero espero que XRP lo supere”. La capitalización de mercado de la veterana empresa de criptomonedas asciende actualmente a 843.000 millones de dólares. Ripple todavía tiene mucho por hacer.



