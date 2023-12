El Consejo de SAP advierte: Lo que no debería pasar bajo ningún concepto con la inteligencia artificial

Jürgen Müller es CTO de SAP. el exprimidor

El director general de SAP, Jürgen Müller, ve el peligro de la IA en el hecho de que muy pocas personas saben cómo utilizarla. Según Mueller, no estamos aprendiendo tan rápido como deberíamos cuando se trata de tecnologías como la inteligencia artificial. En la entrevista, recuerda el año 2023 y explica qué hizo bien y qué hizo mal.

Cuando hablé por primera vez con Jürgen Müller, director de tecnología de SAP, a principios de este año, la IA generativa estaba de moda.

Nueve meses después: “Han pasado muchas cosas. Todo el mundo ha aprendido mucho. Los modelos de lenguaje natural son increíbles y pueden hacer muchas cosas”, dijo Mueller a Business Insider (BI) en noviembre.

Un problema con los modelos lingüísticos y la IA generativa es que carecen de conocimientos actuales. La empresa alemana se centra en servicios de suscripción en la nube para informes financieros, seguimiento de inventario y aplicaciones de recursos humanos. Analiza las operaciones de una empresa, incluidas las finanzas, las compras, los recursos humanos, las relaciones con los clientes o la cadena de suministro.

Así utiliza SAP la IA

“Estamos desarrollando una forma que le permite combinar el poder de un modelo de lenguaje grande con toda la información específica de la empresa que necesita en tiempo real”, dijo.

Mueller me lo explicó de esta manera: “Imagínese si le diera a un colega todos los artículos que he escrito y le pidiera que escribiera un artículo que lo resumiera todo, en mi estilo. Es similar a la nube de SAP. En lugar de artículos, tiene acceso a todos los archivos, facturas o correos de los empleados”. Datos electrónicos (y otros documentos importantes necesarios para el funcionamiento diario de la empresa) y pueden utilizar estos datos para completar tareas más rápido.

Leer también Enseñó programación a los 14, fundó a los 17 y CEO de SAP a los 36: “Mis padres siempre se quejaban conmigo en aquel entonces”.

SAP ofrece a los grandes modelos lingüísticos “los medios para acceder al conocimiento”, afirma Muller. El gigante alemán del software ha formado en inteligencia artificial a más de 50.000 de sus 105.000 empleados.

SAP lleva casi nueve años trabajando en el campo del aprendizaje automático utilizando inteligencia artificial. “Tenemos muchos componentes y procesos implementados”, dijo. La empresa busca responder cómo trabajar con datos, cómo protegerlos, cómo usarlos de manera ética, qué herramientas necesitan los científicos de datos y cómo actualizar la IA generativa.

Mueller abrió su iPad y me mostró una de las herramientas que usaba en el trabajo: analizar diapositivas financieras y resumirlas en un correo electrónico para una reunión de la junta directiva. También se proporcionan puntos de datos y widgets. Básicamente, completé las horas de trabajo en unos cinco minutos.

Riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial

Por supuesto, la seguridad es un aspecto fundamental de las operaciones de SAP, al igual que la verificación de anomalías en los datos.

Mueller ve todo esto como una oportunidad. “La tecnología no se va a detener. Tenemos que seguir aprendiendo, todos en todos los roles”, dijo, comparando la IA con discusiones anteriores sobre el despido de camioneros, pero eso no ha sucedido.

“Siempre existe un riesgo. Tenemos que reconocerlo y trabajar con ello. Pero también tenemos que ver dónde están las oportunidades”.

Leer también Christian Klein, presidente de SAP: Las cosas deberían ir mejor en Alemania

Entrevista con el CTO de SAP Müller

La siguiente entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.

Business Insider: ¿Qué es lo que más espera en 2024?

Jürgen Müller: “Estoy deseando ver todas estas cosas en acción, sobre el terreno, en 2024. Muchos proyectos desarrollados por clientes y por la industria están en modo de vista previa. Y ahora, en 2024, las cosas están empezando a ir bien. Tengo muchas ganas de que llegue esto”.

BI: ¿Qué es lo que más te preocupa para el próximo año?

Müller: “Con respecto a la adopción de la IA, incluido software como Chat GPT y modelos de aprendizaje de idiomas: mi mayor temor es que no estemos aprendiendo lo suficientemente rápido a nivel mundial. Creo que el riesgo no es que existan nuevas tecnologías. El riesgo es que no No invierte esfuerzo ni tiempo extra, ni horas extra. Porque lleva un poco de tiempo; es un poco complicado. Afortunadamente, Chat GPT es de fácil acceso, lo cual es bueno. Pero en una función empresarial, usar esta tecnología todavía es relativamente complejo. Por eso todo el mundo debería acostumbrarse y aprender: “Creo que ese es el mayor riesgo. Entonces hay una diferencia en la sociedad”.

Lo peor sería que sólo unos pocos supieran cómo y qué hacer con ello, y la mayoría no. Creo que esa es una de las grandes preocupaciones. Pero también hay que tener claro que, como cualquier habilidad, hay que dedicarle un poco de tiempo para dominarla.

BI: ¿Qué hiciste bien en 2023?

Müller: “En 2023, nuestras inversiones en I+D de IA han dado sus frutos para las empresas: más de 25.000 clientes de SAP Cloud están utilizando al menos uno de los 130 escenarios de IA. Hemos lanzado un centro de IA generativa y ampliamos nuestra oferta de soluciones para incluir la base de datos Vector. Esta sólida base de experiencia en IA nos permite integrar la funcionalidad de IA generativa en nuestras soluciones y ofrecer valor agregado inmediato a nuestros clientes.

BI: ¿Qué hicieron mal en 2023?

Mueller: “He subestimado la importancia de reunirnos con nuestros clientes donde están. Este año ha demostrado que las reuniones en persona, como las conferencias anuales de desarrolladores y clientes en lugares de todo el mundo, son tan importantes como los eventos virtuales. Para nosotros , el equilibrio adecuado entre reuniones virtuales y presenciales es clave para impulsar la colaboración y un entorno de trabajo dinámico y eficaz.

Este artículo fue traducido del inglés por Jonas Metzner. Puedes leer el artículo original. aquí está leyendo.