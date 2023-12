Una universidad rusa presenta un nuevo coche eléctrico: ¿más feo que el Multipla?

24auto Noticias

El debate sobre cuál es el “coche más feo” está ganando nuevo combustible. El desafío al Fiat Multipla viene de Rusia. Es una modelo llamada Amber.

Como es sabido, el gusto es objeto de debate. Esto se aplica no sólo a la moda, sino también a los automóviles. Un modelo que una persona encuentra hermoso puede resultar francamente feo para otra. Sin embargo, hay vehículos con los que la mayoría de la gente coincide en que el diseñador estaba teniendo una auténtica pesadilla. Por ejemplo, el Fiat Multipla es el coche más feo que jamás haya existido. Pero el espacioso coche italiano ahora se enfrenta a la competencia de un coche eléctrico ruso.

Avotor y la Universidad Politécnica de Moscú han presentado un coche que deja al Fiat Multipa en la sombra. El nombre del monstruo es Amber. Pero algo salió mal en el diseño del coche eléctrico ruso.

Universidad rusa presenta Amber: ¿Es el coche eléctrico más feo que el Fiat Multipla?

Difícilmente se pueden encontrar esquinas o bordes en el ámbar. Esto puede tener sentido en términos de aerodinámica y, por tanto, de eficiencia energética, pero visualmente no es beneficioso para un coche eléctrico. También resulta molesta la altura del coche, a la que parece que sólo se puede acceder mediante estribos. No hay otra explicación para el asistente de entrada en el lateral del Strummer. En general, el coche procedente de Rusia parece una versión inflada del coche eléctrico más barato del mundo.

El Amber tiene potencial para ser el coche más feo del mundo. © Universidad Politécnica de Moscú/Relaciones Públicas

El frontal parece estar inspirado en el Fiat Multipla de primera generación. Al igual que en el modelo italiano, los faros adicionales se encuentran debajo del parabrisas. Las luces circulares al final de la tapa de alguna manera se pueden encontrar en color ámbar. Lo mismo se aplica a los faros del parachoques.

¿Es Amber el coche más feo de todos los tiempos? Los usuarios de Reddit están haciendo comparaciones con Multipla

Por eso no es de extrañar que en las redes sociales aparecieran rápidamente comparaciones entre el Amber y el Fiat Multipla. En Reddit, un usuario tuvo la idea de un nombre más adecuado para el coche eléctrico ruso: “¡El nuevo Multiblyat!”, y otro usuario recordó la serie Digimon y comentó: “Fiat Multipla se convierte en…” Pero también la valentía de la empresa. El diseñador fue elogiado: “Esto me da la esperanza de poder hacer cualquier cosa”, escribió un usuario.

Incluso si el Amber no gana ningún premio por su apariencia en el corto plazo, el auto eléctrico probablemente no llegue al mercado. Es simplemente una plataforma de prueba para nuevas tecnologías. Amber no debería competir con Tesla, Kia, VW y compañía. Quieren probar piezas como motores, inversores, paneles de control y baterías de fabricación local para ser más independientes de los proveedores internacionales. Esto también lo demuestra la matrícula. Según la estrella, simplemente dice audición. Según informan los medios, la versión de serie saldrá de la fábrica de Avotor a partir de 2025. Está previsto producir 50.000 unidades al año.

Sin embargo, los investigadores publicaron un comunicado en Telegram. Decía: “El vehículo rojo no tiene nada que ver con el exterior del coche eléctrico de Avtotor, en el que se está trabajando actualmente. Las imágenes que circulan muestran un bastidor auxiliar universal desarrollado por especialistas del Colegio Técnico de Moscú, con el que se puede probar el funcionamiento de todos los sistemas futuros del automóvil. Permite montar cualquier unidad y probar el sistema en movimiento, ensamblándolo en un solo sistema. Con este transportador se podrán probar futuros sistemas de vehículos con ruedas en condiciones de funcionamiento realistas. “Por el momento, el Multipla sigue siendo probablemente el coche más feo del mundo. Incluso si se trata del Tesla Cybertruck, que probablemente nunca estará disponible para la venta en Europa, tiene muchas posibilidades de ganar el título.