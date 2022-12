PC para juegos para 165 Hz WQHD

sí

¿Qué son los juegos exactamente?

Warhammer 40k Darktide, Battlefield 2042, Warzone 2, CS:GO, Apex Legends,…

Cual Precisión? ¿Es suficiente Full HD (1920×1080) o WQHD (2560×1440) o debería ser 4K Ultra HD (3840×2160)?

WQHD (2560 x 1440) a 165 Hz FreeSync

¿Configuración de gráficos ultra/alta/media/baja? …

Lo más alto posible, pero en caso de duda, un FPS estable y alto es más importante para mí que configurar cada consola en Ultra.

30 ¿Es suficiente para ti? FPS ¿O debería ser 60 o incluso 144 fps?

Dado que uso G-Sync (quizás FreeSync pronto), establezco el límite de FPS sobre RTSS en 162 en la mayoría de los juegos. Eso se puede usar por completo.

2. ¿Quieres usar la computadora para editar fotos/música/videos o CAD? ¿Como hobby o eres un profesional? ¿Qué software usarás?

número

3. ¿Tiene requisitos o deseos especiales (overclocking, una computadora particularmente silenciosa, iluminación RGB, …)?

No, RGB no es importante para mí. Desde un interfaz de audio Y tu PC está conectado a través de LAN, y tampoco necesitas una placa base con características especiales.

4. ¿Cuántas y cuántas pantallas quieres usar? ¿Número, modelo, resolución, frecuencia de actualización (hercios)? ¿Es compatible con FreeSync (AMD) o G-Sync (Nvidia)? (¡Incluya un enlace al fabricante o compare precios!)

2x Dell S2721DGFA (27″ WQHD, 165 Hz, FreeSync Premium Pro)

1x Acer Predator XB1 XB271HUbmiprz (WQHD de 27 pulgadas, 165 Hz, G-Sync)

5. ¿Todavía tiene una computadora vieja, partes de las cuales se pueden reutilizar? (¡Incluya enlaces a las especificaciones del fabricante o compare precios!)

GPU: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC

UPC: Intel Core i7-7700K, 4C/8T, 4,20-4,50 GHz, en caja sin enfriador

Enfriador de CPU: Noctua NH-D15

RAM: Corsair Vengeance LPX Kit de memoria DIMM negra de 16 GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35

Tarjeta madre: Juegos ASUS ROG Strix Z270F

Transductor: ¡Estate calmado! Potencia recta 10 cm 500 watios

SSD para Windows: Samsung SSD 840 EVO 250GB

SSD para juegos: Samsung SSD 860 EVO 1 TB

Vivir: El diseño fractal define el R5 Blackout Edition

2x hélices adicionales: Noctua NF-A14 FLX, 140 mm

⇒ Me gustaría mantener los SSD, la carcasa + el ventilador y el enfriador de la CPU y lo más probable es que tenga que reemplazar los componentes restantes.

6. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar?

No me he puesto un límite estricto, pero la relación precio-rendimiento debería ser la correcta.

7. ¿Cuándo quieres comprar la computadora? ¿Lo antes posible o puede esperar unas semanas/meses?

Básicamente, me gustaría actualizar lo antes posible. Dado que ahora creo que el precio de NVIDIA es completamente excesivo, todavía estoy esperando que se lance el RDNA3 antes de comprar una GPU nueva.

8. ¿Quieres armar la computadora tú mismo?

sí