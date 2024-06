¿Peligro biológico desde el espacio? “Tenemos que actuar ahora”.

Página principal panorama

de: julian mayer

el presiona divide

Un equipo estadounidense de expertos advierte sobre microorganismos que podrían llegar a la Tierra desde el espacio. Otros investigadores creen que los temores son exagerados.

Múnich – Cuando figuras aterradoras del espacio exterior cruzan las pantallas y convierten el mundo en escombros, se trata, sin excepción, de películas o series de ciencia ficción. incluso si Las investigaciones continúan encontrando evidencias que podrían indicar la existencia de formas de vida extraterrestresSegún los conocimientos actuales, la Tierra no se enfrenta a una invasión extraterrestre. Pero un equipo bipartidista de ex funcionarios del gobierno estadounidense advierte sobre otra amenaza biológica proveniente del espacio exterior.

Los microorganismos del espacio exterior representan una amenaza potencial para la gente de la Tierra

“La exploración humana del sistema solar y más allá continúa, y con esa exploración vienen riesgos biológicos crecientes”, dice Latest. un informe Comité Bipartidista de Biodefensa de los Estados Unidos de América. El grupo está formado por ex políticos y responsables de la toma de decisiones de alto nivel, Sin embargo, no le teme a las criaturas verdes que amenazan con atacar la Tierra con modernas naves espaciales..

Un comité de expertos estadounidense advierte sobre un posible peligro biológico proveniente del espacio. (Ilustración) © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

El comité advierte de un pequeño peligro que no se puede ver a simple vista: microorganismos y virus potencialmente patógenos procedentes de vastas extensiones del mundo. ser Venir de allí o regresar de allí. Los miembros del grupo no partidista advirtieron en el informe contra la introducción de microorganismos de la Tierra en el espacio. Por el contrario, no se deben introducir microbios terrestres ni microbios extraterrestres mutantes que “supongan una amenaza para el medio ambiente”. salud Para personas, animales, plantas o ecosistemas de la Tierra”.

Los viajes espaciales pueden provocar mutaciones en los organismos: el comité hace un llamamiento a los gobiernos

El comité sostiene además que los microorganismos que se originan en la Tierra y viajan al espacio sobreviven, como resultado. Viaje espacial Los astronautas con sistemas inmunológicos debilitados pueden verse afectados más fácilmente. También es posible reactivar virus volando al espacio o, por último, pero no menos importante. Condiciones extremas provocan mutaciones que pueden suponer una grave amenaza para la Tierra.

actualmente NASA Asegúrese realmente de que no se transmitan microbios potencialmente dañinos entre la Tierra y otros cuerpos celestes. Esto se hace mediante diversos mecanismos, como la descontaminación de naves espaciales y equipos y muestras de prueba. Sin embargo, según un estudio de la Agencia Espacial Europea, los mejores laboratorios BSL-4 no son lo suficientemente seguros para manipular muestras sensibles del espacio.

El informe continúa afirmando que la agencia espacial “puede y debe hacer más”; por ejemplo, creando un comité especial sobre “biodefensa” que informe directamente a la Casa Blanca. El Comité también pide a los gobiernos de todo el mundo que se esfuercen por lograr regulaciones y medidas preventivas más estrictas en el futuro, también a la luz de posibles escenarios de guerra biológica.

“La posibilidad de recuperar algo es muy pequeña”: los expertos creen que los temores son infundados

El informe continúa: “Debemos actuar ahora para combatir estas amenazas antes de que se conviertan en realidad”. Esto también fue confirmado por John T. O’Brien, uno de los investigadores principales del comité, en una entrevista con… Telégrafo“Necesitamos desarrollar las tecnologías y protocolos de contención necesarios con anticipación para que podamos asegurarnos de que no termine en el medio ambiente cuando traigamos algo de regreso”.

Sin embargo, algunos expertos creen que los riesgos que plantean los patógenos extraterrestres son exagerados. Gary Trouble, microbiólogo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, declaró al diario británico que “el riesgo es relativamente bajo” porque “los organismos están adaptados a un entorno particular”. “La posibilidad de recuperar algo es muy pequeña, e incluso si lo hiciéramos, es poco probable que pudiera adaptarse a nosotros”, dijo Trouble. telégrafo Citado.