Peligro de los drones: Elbphilharmonie cancela ‘Breaking Waves’ | NDR.de – Cultura

El sábado, Elbphilharmonie Hamburg subió un video de casi ocho minutos de la impresionante iluminación a su canal de redes sociales de YouTube. Mostrar “Olas Rompiendo” de Dúo holandés Drift formado por Lonneke Gordijn y Ralph Nauta. El video muestra cientos de drones iluminados bailando alrededor del edificio de conciertos del puerto el 28 de abril. Se puede escuchar el segundo movimiento del concierto para piano de Thomas Addis.

Decisión de cancelación en coordinación con las autoridades de seguridad aérea

La decisión de cancelar las ofertas de seguimiento se tomó el viernes en consulta con las autoridades de seguridad de la aviación en Hamburgo y Baja Sajonia. Se reevaluó la situación de seguridad y finalmente se desecharon las lámparas. Agregó que en el ensayo del espectáculo y en el estreno del jueves, el evento artístico fue muy perturbado por drones extranjeros de alta velocidad. Se produjeron varias colisiones y, como resultado, muchos drones se estrellaron.

La policía aún no tiene evidencia de que los drones de terceros realmente interrumpieran la manifestación. La policía solo confirmó que los organizadores presentaron una denuncia porque se dijo que un dron de alta velocidad había volado en un espectáculo de luces.

Cultura Senador Carsten Prosda: “El asalto a la libertad del arte”

El senador cultural de la ciudad hanseática de Hamburgo, Carsten Prosda (SPD), estaba consternado por los ataques de drones contra obras de arte cinéticas: las perturbaciones dirigidas de la instalación de arte del estudio DRIFT no solo evitarán que miles experimenten “olas rompientes”, señaló Prosda en Twitter, “una espectáculo de luces”. “Esto también es claramente un ataque a la libertad del arte que una sociedad abierta no puede aceptar”.

Pilotos de drones no identificados interrumpen el espectáculo de luces ‘Breaking Waves’

Según información de las autoridades de seguridad aérea, en Alemania nunca se han producido perturbaciones del tráfico aéreo de tal gravedad y agresividad. Esto requiere una reevaluación de la situación de seguridad.

Dado que no se puede descartar que tales crímenes por parte de pilotos de drones no identificados puedan volver a ocurrir el viernes y en los días siguientes, la continuación de “Breaking Waves” no es responsable de proteger a los espectadores y al personal, según un comunicado de prensa.

Los funcionarios de Elbphilharmonie y los artistas de Drift están tristes y frustrados por haber tenido que cancelar la iteración de la instalación de luces, que impresionó a miles de espectadores en el estreno.

El sábado, el dúo de artistas solo comentó brevemente sobre el asunto a través de las redes sociales y lamentó que, lamentablemente, todas las demás citas para la instalación de luces se hayan cancelado debido a la agresiva interferencia extranjera en la atmósfera durante el estreno.

El evento continúa según lo planeado.

Independientemente, los conciertos continuarán como parte del Festival Internacional de Música de Hamburgo. Alan Gilbert dirige la Orquesta NDR Elbphilharmonie en la segunda presentación de la oración “Creación” de Joseph Haydn el viernes por la noche.

