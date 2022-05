WWE guarda la pelea por el título para el show del Big Stadium – Más actualizaciones sobre Malcolm Bivens y Dakota Kai – Vista previa de Monday Night RAW

WWE está guardando una pelea por el título entre el Campeón Universal de la WWE Roman Reigns y Drew McIntyre para un pago importante, según información de Dave Meltzer. Esta es también la razón por la que WrestleMania Backlash ahora tiene una lucha por equipos de 6 jugadores entre Drew McIntyre y RK-Bro (Randy Orton & Riddle) por un lado, y una racha de sangre (Roman Reigns & The Usos: Jimmy Uso & Jey Uso) reservado en el lado el otro. Es posible que solo se lleve a cabo un gran partido individual entre los dos por el título en el verano en uno de los espectáculos del estadio (“Money in the Bank 2022” en julio, “SummerSlam 2022” en agosto o “Clash At The Castle” en septiembre). El espectáculo en Cardiff, Gales, en particular, es, por supuesto, muy negociado, ya que Drew McIntyre tendrá un gran partido en casa.

– Como informa Fightful Select, Malcolm Bivens, quien fue despedido el viernes, ha sido discutido como un potencial gerente para Omos, al igual que L.A. Knight. Al final, sin embargo, el MVP obtuvo ese lugar, también porque Malcolm Bivens no quería firmar un nuevo contrato y quería dejar el liderazgo del mercado después de que expirara su contrato actual. Su contrato vencía a principios de 2023. El contrato de Dakota Kai era válido hasta abril de 2023, pero ella ya dejó en claro que probablemente no renovará su contrato.

WWE tendrá lugar esta noche en el Greensboro Coliseum de Greensboro, Carolina del Norte con ‘Monday Night RAW’. El programa se centra en la reciente exageración del PPV “WrestleMania Backlash”. Hasta el momento, no se han anunciado combates ni clips, solo se ha confirmado una aparición de Bloodline (Roman Reigns & The Usos: Jimmy Uso & Jey Uso).

Fuente: Wrestling Observer Radio, Fightful Select

¡Discute estos temas con muchos otros fanáticos de la lucha libre en nuestro foro! ¡Hacer clic!