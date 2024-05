Pérdida de peso mediante la desintoxicación del hígado: un tratamiento con doble beneficio

24vita tutor Vida y vida diaria

La selección de bebidas juega un papel importante en la desintoxicación del hígado. © imago

¿Le vendría bien a tu hígado un descanso? Aprende cómo desintoxicarlos de forma natural, mejorar tu salud y perder algunos kilos también.

El hígado es el “triturador de basura” del cuerpo. Elimina del cuerpo toxinas y desechos como alcohol, medicamentos, amoníaco y células sanguíneas dañadas. Pero el hígado puede hacer más que eso. Filtra patógenos de la sangre, almacena vitaminas y produce sustancias necesarias para la digestión de las grasas. Un hígado enfermo se manifiesta con una variedad de síntomas en el cuerpo.

Si siempre se siente cansado, no puede disfrutar de la comida y, a menudo, siente náuseas, podría ser una señal de que su hígado necesita ayuda. particularmente Consumo excesivo de grasas y azúcar.El alcohol, la nicotina y los medicamentos ejercen presión sobre el hígado. Si quieres hacer algo bueno por tu miembro importante, debes dejarlo descansar de vez en cuando. No es necesario que cambie toda su rutina diaria y no son necesarios costosos tés ni suplementos desintoxicantes. Puede aliviar mucho el estrés de su hígado siguiendo las cinco reglas que se mencionan a continuación y favoreciendo los alimentos que también encontrará al final del texto.

¿Quién se beneficia de la desintoxicación del hígado?

Mucha gente apuesta por tratamientos de desintoxicación regulares para aliviar la tensión en el hígado. Hay muchas opciones para elegir: desde una desintoxicación del hígado de un día hasta una limpieza hepática integral durante varias semanas, todo es posible. Pero, ¿realmente tiene sentido la desintoxicación del hígado? Básicamente, a nadie le hace daño proteger su hígado de las toxinas. En particular, los fumadores y las personas a las que les gusta beber mucho alcohol deberían tomarse regularmente días “libres de desintoxicación”. Un efecto secundario agradable: si dejas de comer dulces, etc. durante un tiempo, pierdes peso. Incluso si experimenta síntomas físicos como pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal en el lado derecho y fatiga, no puede equivocarse con una desintoxicación del hígado. Sin embargo, si estos síntomas no desaparecen por sí solos al cabo de unas semanas y van acompañados de fiebre y pérdida de peso, conviene acudir al médico. El hígado graso podría ser la causa Según lo informado por el Hospital Universitario de Zurich.

Desintoxicación del hígado: eliminar toxinas del organismo fácilmente y sin mucho esfuerzo

Si no desea planificar su día estrictamente según un programa de desintoxicación, que incluye recetas que requieren mucho tiempo y productos de desintoxicación costosos, cuyos beneficios generalmente no están demostrados, es mejor dejar que su hígado descanse con pequeños cambios en su vida diaria. Los pasos más importantes de un vistazo:

Alimentos finos Al igual que el alcohol y la nicotina, no se deben consumir a diario. Si desea hacer algo bueno por su hígado durante el tratamiento de desintoxicación, debe tomarse días sin alcohol ni humo con regularidad, si la abstinencia total no es una opción. La abstinencia prolongada será mejor para el hígado.

Al igual que el alcohol y la nicotina, no se deben consumir a diario. Si desea hacer algo bueno por su hígado durante el tratamiento de desintoxicación, debe tomarse días sin alcohol ni humo con regularidad, si la abstinencia total no es una opción. La abstinencia prolongada será mejor para el hígado. Demasiada azúcar y grasa Significa un trabajo duro para el hígado. Si eres amante del chocolate o no quieres perderte tu curry semanal, no te preocupes. Con moderación, estos alimentos no suponen un problema para el hígado si está sano. Sin embargo, el afiliado se beneficia de fases (que pueden durar desde 24 horas hasta varias semanas) en las que los platos preparados, la comida rápida y otras bombas de azúcar y grasas no acaban en el plato.

Significa un trabajo duro para el hígado. Si eres amante del chocolate o no quieres perderte tu curry semanal, no te preocupes. Con moderación, estos alimentos no suponen un problema para el hígado si está sano. Sin embargo, el afiliado se beneficia de fases (que pueden durar desde 24 horas hasta varias semanas) en las que los platos preparados, la comida rápida y otras bombas de azúcar y grasas no acaban en el plato. Además de seguir una dieta equilibrada, es importante durante al menos una “desintoxicación del hígado”. Dos litros de agua O beba té sin azúcar a diario.

O beba té sin azúcar a diario. también Un movimiento Ayuda a estimular el metabolismo y así alivia la presión sobre el hígado. No es necesario ir al gimnasio para esto: cada subida de escaleras, los viajes cortos en bicicleta en lugar de en automóvil y las caminatas rápidas diarias contribuyen y mejoran la salud del hígado.

Ayuda a estimular el metabolismo y así alivia la presión sobre el hígado. No es necesario ir al gimnasio para esto: cada subida de escaleras, los viajes cortos en bicicleta en lugar de en automóvil y las caminatas rápidas diarias contribuyen y mejoran la salud del hígado. Y por último, pero no menos importante: ya es suficiente. duerme Es importante. Los adultos deben dormir entre siete y ocho horas al día.

Ajo a cúrcuma: algunos alimentos limpian el hígado de forma natural

Los alimentos adecuados también actúan como tratamiento desintoxicante del organismo y del hígado. Portales geográfico Y La ciudad virtuosa Enumere las siguientes especias y verduras:

ajo Aumenta la productividad del hígado, lo que significa que las sustancias nocivas se eliminan más rápidamente y, por tanto, el órgano queda mejor protegido.

Aumenta la productividad del hígado, lo que significa que las sustancias nocivas se eliminan más rápidamente y, por tanto, el órgano queda mejor protegido. nueces Contienen glutatión, ácidos grasos omega-3 y L-arginina, que se dice que ayudan al hígado a excretar amoníaco.

Contienen glutatión, ácidos grasos omega-3 y L-arginina, que se dice que ayudan al hígado a excretar amoníaco. Ensaladas amargas y achicoria Estimular la digestión de grasas.

Estimular la digestión de grasas. también Alcachofa Contiene muchas sustancias amargas que pueden tener un efecto desintoxicante sobre el hígado.

Contiene muchas sustancias amargas que pueden tener un efecto desintoxicante sobre el hígado. jengibre Calienta desde el interior y apoya el sistema inmunológico y, por tanto, también relaja el hígado.

Calienta desde el interior y apoya el sistema inmunológico y, por tanto, también relaja el hígado. Limón Neutraliza los ácidos del organismo y estimula el proceso digestivo.

Neutraliza los ácidos del organismo y estimula el proceso digestivo. raíces de remolacha Contiene betanina, que reduce la acumulación de grasa en el hígado y favorece así su función. DE ACUERDO Yo fui informado.

Contiene betanina, que reduce la acumulación de grasa en el hígado y favorece así su función. DE ACUERDO Yo fui informado. Aceite de linaza Los ácidos grasos omega-3 que contiene tienen un efecto antiinflamatorio, lo que también beneficia al hígado.

Los ácidos grasos omega-3 que contiene tienen un efecto antiinflamatorio, lo que también beneficia al hígado. El té de milenrama tiene un efecto protector del hígado.

también Extractos de fruta de cardo mariano Proteger de los efectos nocivos. La silimarina que contiene fortalece las células del hígado y se dice que ayuda a regenerar el hígado dañado.

Desintoxicación del hígado en tres días: ¿es posible?

Cuanto más tiempo prives a tu hígado de toxinas, mejor. Como la revista Knowledge geográfico Como citan las asociaciones médicas, se deben planificar al menos cuatro semanas para la desintoxicación del hígado. Este es el tiempo que necesita el órgano para recuperarse y, en el mejor de los casos, incluso regenerarse, dependiendo del estado. Pero incluso un breve “tratamiento del hígado” de unos pocos días tiene efectos positivos. En general, cada día que el hígado no tenga que descomponer toxinas como la nicotina o el alcohol se favorece la salud de este órgano vital de desintoxicación.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.