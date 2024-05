Nudibranquios: los súper caracoles están invadiendo los jardines: estas son las razones

Para poder ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por los proveedores de contenido incrustado como terceros. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

La babosa española (Arion vulgaris) no proviene en absoluto de España

IEste ha sido un tema muy debatido en los foros de jardinería durante semanas: las babosas devoran los tallos de las plantas cultivadas laboriosamente durante la noche. Se dice que este año hay un número increíble de ellos, impresión confirmada por los expertos. “Sí, la situación este año es mala”, confirma Michael Schrödel del Grupo Zoológico del Estado federado de Múnich (ZSM).

“Después de los años secos de 2018 a 2022, en los que la población disminuyó, ahora estamos viviendo el segundo año consecutivo muy húmedo”, explicó Markus Pfenninger, del Centro Senckenberg para la Investigación sobre la Biodiversidad y el Clima en Frankfurt. De hecho, la población se recuperó el año pasado y este año pudo empezar desde un nivel realmente alto.

Y los inviernos suaves ciertamente tampoco perjudicaron, “pero según nuestras observaciones, sólo los inviernos muy fríos tienen un efecto negativo verdaderamente duradero”.

Cuando se acaba la lechuga y aparecen rayas brillantes de baba en las camas, es probable que haya estado trabajando: la babosa española. Nombre técnico: Arion vulgaris, también llamada babosa grande. Esto ocurre en muchos lugares, pero de forma muy esporádica en España, precisamente, como han hecho los investigadores en los últimos años. Años que descubrí. Al contrario de lo que se ha supuesto durante mucho tiempo, probablemente no se introdujo desde la Península Ibérica a través de importaciones de frutas y verduras después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el nombre induce a error.

Incluso es probable que esta especie haya vivido durante mucho tiempo, al menos en el suroeste de Alemania. Desde la década de 1960, ha aparecido cada vez más hacia el norte y el este, a menudo con altas densidades. Desafortunadamente para los jardineros, estos caracoles son superlativos: los animales de color marrón rojizo pueden trepar muy bien y los lechos elevados no suponen ningún problema para ellos, explica Michael Schrödel.

Ni siquiera un cuenco colgado en lo alto los detiene: los animales se atan con un hilo de barro. Pueden oler ensalada y verduras a decenas de metros de distancia.

Desafortunadamente para los jardineros, también son buenos escaladores. Fuente: Agencia de Noticias Alemana/Patrick Pleul

Los prados secos y los caminos de grava pueden ser un problema para otras babosas nativas, pero no para Arion vulgaris. Según los expertos, se reproduce más rápido, come más y, si es necesario, se sienta al sol para comer sin sufrir daños. Además, los análisis genéticos muestran que se mezclan ampliamente con otras especies y, de este modo, siempre pueden adquirir nuevas características adaptadas al entorno en cuestión. Por si todo esto no fuera suficiente: a excepción de los patos indios, apenas hay depredadores interesados ​​en el Arion vulgaris adulto. también Algunos escarabajos terrestres Puede comer pequeños moluscos o sus huevos.

Algunos jardineros aficionados dicen actualmente en foros que recolectan entre decenas y cientos de babosas cada día. Según Pfenninger, parte del problema es que puede haber menos animales que coman caracoles pequeños, como erizos y sapos. “Arion vulgaris se beneficia de las tierras áridas de los parques”, afirmó Schrödel.

El corte rápido mata animales

Una medida contra las babosas se basa en su preferencia por la cerveza: a los animales generalmente les gusta el olor a fermentación, lo que indica un posible alimento: una trampa de cerveza. Sin embargo, según los expertos, el “bebedero” de olor atractivo atrae a los caracoles de toda la zona, y sólo unos pocos se ahogan, mientras que el resto aumenta su número para comer.

Por lo tanto, se recomienda regar las plantas sólo por la mañana, rodear los parterres con franjas delimitadoras de arena o vallas en espiral y secar regularmente al sol los posibles lugares de puesta de huevos, como tablas que se encuentran en el suelo, hasta que estén secos. O para aquellos que pueden: “Un corte rápido en el tercio delantero mata a los caracoles instantáneamente”, explicó Schrodel.

“Presuntamente El café molido ayuda“Porque la cafeína es una neurotoxina para los caracoles”, dijo Pfenninger. Recolectarlos también es una forma de contener las poblaciones de caracoles, pero bajo ninguna circunstancia los caracoles deben terminar en el bosque o en cualquier otro lugar de la naturaleza donde sean una especie nativa. Amenazando con el desplazamiento. Los parques urbanos para perros, por el contrario, son un buen lugar para estar: “Las babosas comen heces”, dice Schrodel.

Este es un factor que generalmente se olvida rápidamente: Arion vulgaris puede resultar muy molesto, pero también es muy útil en el jardín porque elimina los desechos y los cadáveres y estimula los procesos de compostaje.