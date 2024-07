Cáncer de colon en jóvenes: los tres signos principales de un tumor

periódico Fulda tutor

Cada vez más jóvenes padecen cáncer de colon. Dado que los pacientes no piensan inmediatamente en el cáncer cuando experimentan sus síntomas, a menudo se reconoce tarde.

Fulda/Frankfurt – El cáncer de colon (cáncer colorrectal) es uno de los tipos de cáncer más comunes en Alemania. Según información recibida de Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) El segundo más común y el tercero más común entre los hombres. Cáncer. El cáncer de colon ocurre principalmente a partir de los 50 años. Sin embargo, los jóvenes se ven cada vez más afectados por este tipo de cáncer. Según un estudio, una dieta poco saludable… Consumir alguna de las bebidas populares provoca aumento de casos de cáncer de colon Estar con la juventud. El tumor se hace evidente en pacientes más jóvenes por ciertos síntomas.

Cáncer de colon en jóvenes: Tres síntomas que podrían ser señales de alerta

A pesar del aumento de las cifras, muchos pacientes más jóvenes y sus médicos de cabecera no piensan inmediatamente en el cáncer de colon cuando se trata de determinadas molestias. Sin embargo, esto significa que el tumor a menudo se descubre tarde, El escribe fr.de. Esto, a su vez, puede conducir a un menor éxito del tratamiento. Un equipo de investigación dirigido por el Dr. Joshua Demp, gastroenterólogo de la Universidad de California en San Francisco, investigó uno de esos casos. EstanciaLos síntomas aparecen específicamente en pacientes con cáncer de colon menores de 50 años. Durante la evaluación, los científicos pudieron identificar los siguientes tres signos principales:

Heces con sangre (45 por ciento)

Dolor abdominal (40 por ciento)

Cambios en los hábitos intestinales (27 por ciento)

Cáncer de colon en jóvenes: El tumor aparece a través de diversos síntomas

Además de los principales síntomas identificados, los participantes en el estudio informaron de otras quejas, aunque se mencionaron con menos frecuencia. Estos incluyeron, por ejemplo, pérdida de peso (17 por ciento), falta de apetito (15 por ciento), tenencia (14%), sensación de tensión en el abdomen (14%) y diarrea (12%). En promedio, los pacientes recibieron el diagnóstico correcto en un plazo de cuatro a seis meses. Sin embargo, a algunas personas les lleva más de un año detectar y diagnosticar el cáncer de colon.

En su estudio, los investigadores evaluaron datos de 81 estudios con información de alrededor de 25 millones de pacientes con cáncer colorrectal. Los afectados tenían menos de 50 años en el momento de su diagnóstico. (GBR)

