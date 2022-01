Una misteriosa enfermedad neurológica en Canadá: los pacientes describen síntomas de horror

En New Brunswick, Canadá, un nuevo tipo de enfermedad neurodegenerativa está causando misteriosos trastornos del sueño, alucinaciones y problemas de memoria en muchos adultos jóvenes. Ahora los afectados han reportado síntomas de inexplicable horror.

“Seguí mis estudios en la universidad y caminé por el campus muy cansado y con dolor”, dijo Cormier en una entrevista con la radio. Antes de ir a ver al neurólogo Marrero, su vista se deterioró. “Literalmente ya no puedo leer”, dice el joven de 20 años, describiendo su creciente deterioro físico.

Después de que una resonancia magnética no revelara qué le pasaba a la joven, asistió Alire Marrero, un neurólogo de Moncton, según CBC. Borrell finalmente fue diagnosticado con la nueva y misteriosa enfermedad neurológica que el gobierno de New Brunswick describió por primera vez como un síndrome “probable” en junio pasado.

“Hice lo mejor que pude y dibujé un círculo con una línea en la parte superior. Parecía una manzana”, dijeron los reporteros de CBC. Según el informe, los síntomas que experimentaba el hombre de 33 años estaban empeorando. Corrí hacia los muebles y las puertas, bajé de peso y perdí cada vez más la memoria. “Una mañana no sabía cómo abrir el agua caliente de la ducha”.

Alucinaciones inexplicables, atrofia muscular y enfermedad mental : Según un informe de The Guardian, los informes de una misteriosa enfermedad neurológica se están acumulando en la provincia canadiense. Los 48 casos sospechosos están confinados a la región de New Brunswick, que tiene una población de alrededor de 750.000 habitantes.

Según CBC, Cormier ingresó en el bloque de neurología en abril de 2021. Ahora está en silla de ruedas, al igual que Burrell, una joven de 20 años con trastornos de la memoria: “Olvidó tres letras del alfabeto”. Cormier abandonó la universidad. ¿Cómo se supone que rendirá al máximo en la universidad cuando su cerebro de repente deja de funcionar?

Biólogo pide que se renueve la investigación: “Aquí hay una gran brecha”

Las autoridades de New Brunswick informaron por primera vez una acumulación de casos en marzo de 2021. Los infectados tenían síntomas similares a los de las personas diagnosticadas con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto generalmente es causado por alimentos contaminados, pero también puede ser causado por factores genéticos. Las pruebas correspondientes dieron negativo en los casos sospechosos de New Brunswick.

En un informe provisional, las autoridades responsables señalaron que los casos de la enfermedad no estaban relacionados con la dieta, el ambiente o la ubicación geográfica. Incluso el ministro de salud de New Brunswick dijo que los casos no estaban relacionados entre sí.

Matt Petty, matemático y ex epidemiólogo de Health Canada, cree que tiene sentido involucrar a un tercero independiente en el tratamiento de la enfermedad. como la puerta “estrella” Según los informes, Betti quiere formar un equipo que utilizará escenarios de modelado para encontrar puntos en común entre los afectados. En su opinión, los funcionarios de Brunswick no lo habían hecho del todo.

“Aquí hay un gran desnivel”, dijo el último biólogo en una entrevista con el portal “La Estrella”. Y esto no solo es interesante desde el punto de vista científico, porque en el futuro también aparecerán nuevas enfermedades. Petty se da cuenta de que su estudio puede llegar a la conclusión de que el gobierno de Brunswick tiene razón. Sin embargo, quiere implementarlo.

“Nos negamos a permitir que la política interfiera”

Muchas personas con síntomas de una nueva enfermedad neurodegenerativa sospechosa están contentas con la sugerencia del biólogo. Las investigaciones realizadas por las autoridades de New Brunswick hasta el momento no son suficientes para usted.

Los afectados en The Guardian sospechan que la enfermedad está relacionada con la neurotoxina beta-metilamino-l-alanina (BMAA). Esto se puede acumular en las langostas, una importante fuente de ingresos en muchas comunidades de la provincia canadiense.

Sin embargo, parece que las pruebas ambientales prometidas no se han llevado a cabo. Según informes de los medios New Brunswick incluso pidió al gobierno canadiense que se retirara del área en lugar de ayudar a investigar la causa. Cormier, quien tuvo que abandonar la universidad debido a síntomas graves, está frustrado. Quiere obtener una segunda opinión en la Clínica de Trastornos del Movimiento de la Red de Salud Universitaria en Toronto.

“Nuestra decisión de confiar en la Dra. Marrero no tiene nada que ver, se basa 100 por ciento en el estancamiento médico que ha creado el gobierno en New Brunswick”, dijo su madrastra en una entrevista con The Star. “Simplemente nos negamos a que la política interfiera”.