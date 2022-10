Perspectivas futuras: cinco años de Cardano: ¿blockchain de tercera generación o cadena zombie? | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

• Cardano fue creado por Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum



• Los partidarios de Cardano esperan adquirir tecnología blockchain de tercera generación



• Cardano realiza menos de una transacción por segundo

Cinco años en Cardano

Cardano celebró su quinto cumpleaños hace unas semanas. El proyecto blockchain fue fundado por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson. Como se describe en el sitio web del proyecto, Cardano es el centro de cinco principios: personas, propósito, tecnología, investigación y oportunidad. Cardano está construido por una comunidad descentralizada de científicos, ingenieros y líderes de opinión que creen que se puede lograr cualquier cosa a través de la tecnología.

“IOHK desarrolla la tecnología, la Fundación Cardano es responsable de supervisar y promover el desarrollo de Cardano, mientras que Emurgo lidera la adopción comercial. A medida que construimos Cardano, solo somos administradores. Y cuando la red se descentralice por completo, será… la comunidad, y la comunidad decidirá su futuro a través de funciones de gestión avanzadas”, explica el sitio.

La hoja de ruta del proyecto se divide en cinco eras, a saber, las eras de Byron, Shelley, Gauguin, Basho y Voltaire. Actualmente, el proyecto se encuentra en la era basho, con Cardano trabajando en el desarrollo de blockchain. Voltaire Post Era es la etapa final antes de que se complete el proyecto y tiene como objetivo hacer posible la gestión totalmente descentralizada de la cadena de bloques.



¿Cómo es el futuro de Cardano?

Pero, ¿cómo debería continuar en el futuro un proyecto de cadena de bloques de cinco años? Como informa btc-echo, el gran ecosistema de Cardano está aprovechando la última actualización de “Vasil”, lo que resulta en un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. Por lo tanto, la actualización de Vasil hace posibles aplicaciones más complejas en Cardano. En consecuencia, el sector DeFi podría presenciar un verdadero crecimiento acelerado. Y tal estirón de crecimiento no sería incómodo. Según btc-echo, el valor total bloqueado (TVL) actual de Cardano es de solo $ 75 millones. En la lista de clasificación de DeFi, hay alguien detrás de las cadenas de bloques que creen que está muerto.

Además, actualmente a Cardano le falta uno de los componentes más importantes de la adopción masiva: las monedas estables. En Cardano, los tokens en la zona DeFi se valoran actualmente frente a su moneda ADA. Sin embargo, eso cambiará en un futuro próximo. Con DJED, se han integrado una nueva moneda estable y un algoritmo en la cadena de bloques, que se pueden usar para pagar las tarifas de transacción.

Aunque se ha dicho repetidamente que Cardano tiene un ritmo lento de desarrollo desde la escena, según btc-echo, el hábito de probar en masa nuevos proyectos tecnológicos siempre ha tenido un impacto positivo en la calidad de los resultados. Además, el proceso de desarrollo está completamente en línea con la hoja de ruta, lo que fortalece la esperanza de los defensores de Cardano de que ciertamente se puede esperar una cadena de bloques de tercera generación en los próximos meses y años.



¿Se convertirá Cardano en una serie de zombis?

Pero no todos son optimistas. Según un informe de Coincierge, Cardano todavía se encuentra entre los 10 principales activos digitales debido a su alta capitalización de mercado de casi $ 14,7 mil millones, pero esto no es suficiente para evitar críticas y predicciones negativas sobre la criptomoneda. Por ejemplo, Evan Van Ness del maximalista de Ethereum explica en Twitter: “Echemos un vistazo a la cadena Zombie $ADA. Cardano no solo realiza menos de una transacción por segundo… Uniswap realiza muchas más transacciones que Cardano”.

Queda por ver si Cardano realmente se convertirá en una serie de zombis o si se pueden lograr los ambiciosos objetivos de los desarrolladores.

E. Schmal / Redacción finanzen.net

