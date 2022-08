Petra Vlhova viajará a Argentina a principios de septiembre

Ushuaia – Corredor de la Copa del Mundo de Esquí de Eslovaquia Petra Vlova, el campeón olímpico de slalom de Beijing, entrenará en Argentina del 2 al 28 de septiembre. En los dos últimos años, la pandemia del coronavirus ha trastocado los planes de los deportistas. Pero ahora todo parece volver a la normalidad.

Los glaciares de Europa están en mal estado debido a las altas temperaturas. Se cree que entrenar con o junto a la competencia puede proporcionar mucha información para prepararse mejor para la próxima temporada de invierno. Las condiciones en Sudamérica permiten optimizar el material.

Valhoa, quien también celebró el Slalom Crystal Ball del invierno pasado, ha estado en Argentina antes. Hay sentimientos positivos; Las condiciones de nieve y pendiente son completamente diferentes a las de Europa. Seguramente son inviernos agradables; Puedes encontrar un buen sistema. Casi no hay defectos; El único camino es muy largo, caro y tienes que llevar todas tus cosas contigo.

Dirigido por su ex entrenador Livio Maconi Valhova no ha realizado ningún entrenamiento fuera de Europa. El año pasado fueron restricciones de viaje relacionadas con la corona, unidades con su entrenador mauro bini obstruido. En un apuro, hubo una tendencia a retroceder sobre los glaciares continentales. Pero este año la situación es muy mala.

Los mejores corredores de esquí no tienen elección. Los eslovenos están en Argentina y vienen los suizos. Los noruegos montan su tienda en Nueva Zelanda. A diferencia de Nueva Zelanda, América del Sur no es tan cara. Como muchos países están en Ushuaia o Chile, también puede haber entrenamientos conjuntos. Puede que no haya muchas oportunidades para trabajar solo; Los colectivos deben unirse. No puede ser una transición agradable para el eslovaco antes del inicio de temporada en Sölden, y puede que ya haya una u otra comparación directa.

Petra Vlhová estará en Ushuaia por casi un mes. Todos, incluidos ellos, esperan que no haya un verano tan duro en el futuro. Pero si sigue así, no habrá esquí en Europa. Los lugares en Bélgica o Lituania son alternativas. Es probable que otros países sigan su ejemplo. De cualquier manera, esa es la única opción que les queda a los jugadores.

Informe para skiweltcup.tv: Andreas Raffeiner

Fuente: sport.aktuality.sk

