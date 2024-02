Pfand-Krösus Franz realmente ganó en Kaufland y se dio un recibo

tz consumidor

Armin Linder

¿Cómo es eso posible? Mucha gente se hace esta pregunta cuando se topa con un cupón de Kaufland. El héroe peón Franz está muy orgulloso de ello y nos cuenta los detalles.

Königs Wusterhausen – El verdadero peón Creso está causando revuelo en Reddit. “Tengo la sensación de que no soy normal”, escribe sobre una foto de su recibo en Kaufland. La cantidad aún no es tan alta como para suponer un récord mundial: finalmente una pareja de Schleswig-Holstein depositó 1.358,31 euros en Roy Wenhkov en un día, ver el vídeo de arriba. Otro cliente causó revuelo al emitir un billete por valor de 415,94 euros. Pero un usuario de Reddit ha encontrado una suma suficiente para sorprender: 245,94 euros. Lo cual una vez se había pagado él mismo como depósito, pero ahora había regalado una gran parte del dinero.

Franz publicó esta foto de su recibo de Kaufland en Reddit y envió fotos adicionales a nuestro equipo editorial. © Privado

El cliente de Kaufland cobra un depósito de 245,94 € y quiere preparar un recibo

Una foto de Reddit muestra su recibo, fechado el 29 de enero de 2024, frente a un carrito de compras. Fue creado en la sucursal Kaufland de Königs-Fusterhausen (Brandeburgo). Todo esto no se puede verificar, pero es ciertamente cierto, especialmente porque Deposit Champion está dispuesto a brindarle los detalles a nuestro equipo editorial. Se llama Franz, tiene 25 años y vive en Königs-Fusterhausen. Está muy orgulloso de su broma vacía. Que también ocupa un lugar destacado en casa: “Recibí el recibo en Kaufland porque quería enmarcarlo”, explica a tz.de.

Los usuarios de Reddit están asombrados. Hubo más de 350 comentarios en las primeras 13 horas. “¿Ya has concertado una cita?” una persona pide cientos de me gusta. Cuenta otro chiste: “Si fuera lo suficientemente rico como para comprar una propiedad tan grande como ésta donde pudiera almacenar muchas botellas, no levantaría la palanca para insertar la máquina de depósito por unos pocos centavos”. Lleva una vida normal”, explica Franz a nuestra redacción. Amplio apartamento en sótano. Esta no es una familia numerosa, sino una familia de dos, y están acostumbrados a recoger los envases vacíos y llevárselos. La última vez, según recuerda, fue en septiembre. “Hace años que no vemos nada por debajo de 120 euros”.

¿Cómo surgió realmente el cupón Kaufland?

Sin embargo, ¿cómo llega esta cantidad? Al fin y al cabo, hay alrededor de 1.000 contenedores desechables. “Personalmente tengo que admitir que también bebo muchas cosas que no son saludables”, explica Franz online. A menudo viene algo de aquí y de allá en pequeñas latas, botellas, etc. Comienza bebiendo una bebida energética, cola o té helado en lata todos los días. Bueno, uno de ellos estaría mintiendo ahora. Probablemente haya algunos más.

¿Realmente puedes hacerte amigo de tantos depósitos en Kaufland? Franz fue muy comprensivo

Sin embargo, una cantidad tan grande de espacios en blanco no siempre te hace popular, como señala un usuario de Reddit. “Una vez trabajé en una casa de empeño y puedo decirte que yo y todos los demás clientes odiábamos a la gente como tú (sin ofender)”. Otro dice: “Si sumas mis dos años como ex empleado de una tienda de comestibles, los clientes así siempre han estado realmente jodidos. Si corrieras a la máquina cada cinco minutos, podrías sacar una bolsa más grande que tu futuro, y En el peor de los casos, atar el paquete con alambre.” Desde que comencé a trabajar allí, sólo hago depósitos en cantidades cuidadosamente calculadas.” Esto está de acuerdo con un empleado de Rewe que una vez comentó sobre un monto de depósito particularmente grande que ” Odio a la gente.”

Franz muestra orgulloso su trofeo. © Privado

El depósito de Franz en Kaufland probablemente no fue ningún problema y, sobre todo, fue considerado, como él recuerda: fue necesario hacer tres viajes en coche hasta Kaufland y viceversa. Según él, ni el personal ni los demás clientes fueron molestados. “En nuestra zona de Kaufland hay en total tres máquinas de depósito una al lado de la otra y, como se puede ver en el recibo, fui retirando todo a lo largo del día y al final volví a juntar los cinco recibos”, Franz dice. Es importante señalar: “En ningún momento se formó una línea de fondo. Al contrario, la mayor parte del tiempo, sólo estaba disponible el dispositivo que yo usaba y uno de los otros dos. Incluso en Kaufland, nada fue recibido con negatividad”. “

Brandeburgo incluso despertó cierto entusiasmo entre el personal del supermercado, recuerda: “En la caja del mercado de bebidas de Kaufland, la cajera, muy amable y de corazón abierto, se alegró por mí porque nunca antes había visto un depósito así”. Y explicó: “No, no conduje un camión, por desgracia. Mi talento para jugar al Tetris con botellas retornables debe haber llamado la atención por aquí”.

La boleta de depósito de Kaufland ocupa un lugar de honor. © Privado

El cliente de Kaufland está molesto: se olvidó una bolsa en el sótano

A la pregunta de lo triste que estaba por no haber recibido los 250 euros, Franz respondió: “Mucho. Lo que es aún peor es cuando llegué a casa y vi que no había ninguna bolsa abajo. Quizás sean otros 15 euros”. ¡Que molesto! Pero definitivamente ya está preparando el próximo disco. ¿Sabías que nunca debes poner una bebida en particular en la cinta transportadora de la caja? (flexible)