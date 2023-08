piloto balanceándose en un semáforo: debido a Faeser, Baerbock tomó avión Meltdown | Política

El reciente fracaso del vuelo de la ministra de Relaciones Exteriores Annalina Berbock (42, Los Verdes) plantea una pregunta: ¿Por qué la ministra de Relaciones Exteriores alemana tuvo que abordar el avión más lento en el hangar del Departamento de Preparación de Vuelo?

BILD DESCUBIERTO: ¡Baerbock consiguió el avión estrellado (A340 “Konrad Adenauer”, construido en 1999) porque su compañera de clase Nancy Faeser (53, SPD) le arrebató el único Airbus A350 disponible (más nuevo y más confiable) debajo de sus narices!

► Wesser, como Ministro del Interior, también es responsable del deporte y tenía muchas ganas de volar a Australia con el último Airbus A350 para la Copa Mundial Femenina. Así que reservó este avión para ella.

Esto solo fue posible porque había una orden interna en el gobierno para los viajes oficiales, y en eso, el Secretario de Relaciones Exteriores Berbock entró detrás del Ministro del Interior Weser.

Significado: si Faeser necesita una máquina lista para volar, tiene prioridad sobre Baerbock.

Para Burbock, la única opción que le quedaba para su vuelo a Australia era un viejo avión Konrad Adenauer, que inmediatamente encalló en Abu Dhabi.

No ayudó que Weisser cancelara su viaje a Australia después de que el equipo femenino fuera eliminado temprano porque las alemanas ya no jugaban. Porque: la Fuerza Aérea no pudo volver a reservar a tiempo a la tripulación de vuelo y de servicio, algunos de los cuales aún no habían sido entrenados en el mucho más grande Airbus A350.

¿Quién apuñala a quién en la lucha por que los pilotos estén listos para volar?

BILD nombra la orden de infiltración interna del liderazgo del estado alemán:

1 – Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier (67 años) – Como representante supremo del país, siempre está un paso por delante en la lotería oficial de la aviación. Lo siguiente, en orden de jerarquía de leyes básicas y reglas de preparación para volar: 2- Presidente del Bundestag Bärbel Bass (55, SPD) 3. Canciller Olaf Scholz (65, SPD) 4 Presidente del Bundesrat – actualmente el primer alcalde de Hamburgo Peter Schencher (57, SPD) 5 – Presidente del Tribunal Constitucional Federal Stefan Harbarth (51 años, CDU) 6. Vicecanciller y Ministro de Economía Robert Habeck (53, Los Verdes) 7. Vicecanciller y Ministro de Finanzas Christian Lindner (44, FDP) 8. Ministra del Interior, Nancy Visser (53, SPD) 9. Ministra de Relaciones Exteriores, Analina Berbock (42, Los Verdes) 10. Ministro de Justicia Marco Buschmann (46, FDP). 11. Ministro de Trabajo Hubertus Hill (50, SPD) 12. Ministro de Defensa, Boris Pistorius (63, Partido Socialdemócrata)

Por cierto, el hecho de que Burbock terminara volando de regreso a Alemania en un vuelo programado (Dubai-Hamburg) cumple su promesa.

Poco después de asumir el cargo a fines de 2021, Burbuck anunció que quiere predicar con el ejemplo en lo que respecta a la protección del clima y “utilizar más vuelos regulares para mantener bajas las emisiones de CO2”.

El problema: durante más de 70 viajes de negocios alrededor del mundo, la ministra de Relaciones Exteriores ha utilizado desde entonces los preparativos de vuelo cómodo de la Bundeswehr, de los cuales apenas voló en un avión programado, su trabajo típico: desgastado en el mejor de los casos.