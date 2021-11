Platnhardt puede ‘imaginarse’ el final de su carrera en el Hertha Berlín

El tercer anciano de Berlín

Marvin Platnhardt estableció su carrera en Hertha Berlin. “Aún no hay conversaciones, pero me imagino quedarme con el Hertha para siempre”, dijo el lateral izquierdo a SportBuild. “Estoy totalmente motivado, seguiré trabajando duro y trataré constantemente de tener un buen desempeño. Dejé que todo me llegara de manera relajada”, dijo el jugador de 29 años, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2023.

Platthardt ha estado con el equipo de Berlín desde 2014, cuando venía del 1. FC Nürnberg, y por lo tanto es el tercer jugador profesional más alto del equipo. Sólo Peter Pekarek (35) y Ron Garstein (37) son más altos con “The Old Lady”. Después de un ‘año o dos difíciles’ en los que se ‘lesionó una y otra vez’ y ‘no pudo seguir el ritmo’, el alemán se ha sentido siete veces ‘orinal’ de nuevo desde el comienzo de la temporada y ha hecho apariciones regulares . Ha perdido tres veces en la Bundesliga solo por lesiones leves.

En total, el zurdo jugó 192 partidos con el Hertha, de los cuales 159 estuvieron bajo el liderazgo de Pal Darday, más que cualquier otro entrenador en su carrera. “Nos apreciamos mucho. Bal es el entrenador que me cuidó durante el período más largo de mi carrera y que más me formó. Cuando vine a Berlín en 2014, las cosas no me salieron bien. Él era mi mayor patrocinador. Ella siempre ha tenido una relación “, dijo Platnhardt. Bueno y abierto” Con Darday, sabemos mientras tanto sin hablar mucho sobre los requisitos del juego y lo que él espera de mí “. Y pueden ver que todo va Bien con Pál. ”Después de un comienzo de temporada complicado con tres derrotas consecutivas, los berlineses se recuperaron paulatinamente, salvo por 6-0 en el RB Leipzig, que son 13º con 13 puntos. De once partidos sobre la mesa.

De Favre a Darday: los 15 entrenadores de Hertha desde 2007 Lucien Favre – 820 días en el cargo – Puntuación media: 1,48 por partido &Copiar imago Fotografías 01.07.2007 – 28.09.2009 Karsten Heine – 5 días en el cargo – Puntuación media: 0 &Copiar imago Fotografías 28.09.2009 – 03.10.2009 Friedhelm Funkel – 270 días en el cargo – Puntuación media: 0,94 por partido &Copiar imago Fotografías 03.10.2009 – 30.06.2010 Marcus Babel – 535 días en el cargo – Puntuación media: 1,87 por partido &Copiar imago Fotografías 01.07.2010 – 18.12.2011 Rainer Widmayer – 7 días en el cargo – Puntuación media: 3,00 por partido &Copiar imago Fotografías 19.12.2011 – 26.12.2011 Michael Skippy – 47 días en el cargo – Puntuación media: 0 &Copiar imago Fotografías 27.12.2011 – 12.02.2012 Rene Trechuk – 6 días en el cargo – Puntuación media: 0 &Copiar imago Fotografías 12.02.2012 – 18.02.2012 Otto Rehhagel – 132 días en el cargo – Puntuación media: 0,86 por partido &Copiar imago Fotografías 19.02.2012 – 30.06.2012 Jose Luhokai – 949 días en el cargo – Puntos promedio: 1.53 por partido &Copiar imago Fotografías 01.07.2012 – 05.02.2015 Pál Dárdai – 1606 días en el cargo – Puntuación media: 1,38 por partido &Copiar imago Fotografías 05.02.2015 – 30.06.2019 Ante Covic – 149 días en el cargo – Puntuación media: 1,21 por partido &Copiar imago Fotografías 01.07.2019 – 27.11.2019 Jürgen Klinsmann – 76 días en el cargo – Puntuación media: 1,20 por partido &Copiar imago Fotografías 27.11.2019 – 11.02.2020 Alexander Nouri – 56 días en el cargo – Puntos promedio: 1,25 por partido &Copiar imago Fotografías 12.02.2020 – 08.04.2020 Bruno Labbadia – 290 días en la oficina – Puntuación media: 1,07 por partido &Copiar imago Fotografías 09.04.2020 – 24.01.2021 Pal Darday – Desde el 25 de enero de 2021 – Puntos promedio: 1,28 por partido &Copiar imago Fotografías

