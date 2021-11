Eintracht Frankfurt: Absolutamente sin retorno de Amin Yunus, terminando sin previo aviso en la sala

deIngo Dorstoitz Cerrar

Eintracht Frankfurt carece de creatividad, clase lúdica y la suite completa para desarrollarse con decisión

FRANKFURT – El extremo derecho del Eintracht ha sido empujado al centro de las críticas con bastante frecuencia en las últimas semanas, y la Federación Francesa también ha trabajado recientemente en el principal punto débil en Frankfurt, destacando a los cinco candidatos que ya han sido sopesados ​​esta temporada. y también se encuentran fácilmente. El daño de ataque de Eintracht también se muestra en el lado derecho al mirar las estadísticas, que confirman las impresiones visuales y lo dejan con un asombro increíble. Así, ninguno de los doce goles de la temporada ya se ha preparado en este aspecto, y apenas hay remates a puerta y ocasiones. Esto es preocupante y rompe récords: según Kicker, ningún otro club de la Bundesliga puede mostrarse tan inocente e inocuo como el Eintracht. vacilante.

Este fenómeno no es nuevo y se ha reconocido desde hace mucho tiempo, pero no ha sido tratado ni tratado realmente. Desde que Danny Da Costa se hundió en una verdadera crisis creativa, la gloria se acabó. El joven de 28 años es solo un invitado del anfiteatro y puede cambiarse en invierno, en el FC Augsburg está en la lista. Su contrato bien pagado expira en el verano, una extensión que no es posible por el momento.

De hecho, la posición del joven jugador Fabio Blanco debería elevarse al primer equipo, pero el extremo derecho está reclutando actualmente en la categoría juvenil A. El joven de 17 años, dice su descubridor Ben Manga en el podcast del Eintracht, realmente no puede sondearlo. “Es difícil para él conseguir eso”.

Eintracht Frankfurt: el Manga cree en Blanco

Manga, el director de fútbol profesional de Frankfurt, ve como “bastante normal que esté un poco descontento”, después de todo, “era su turno para los clubes más conocidos”. Blanco tuvo la oportunidad “en Real Madrid, Barcelona o Juventus de Turín de formar profesionales y jugar en los filiales”. Así que no hay diferencia con su situación actual en Frankfurt. Ben Manga todavía cree firmemente en el talento. “Es un gran chico, un atleta y un ser humano. Sé que en algún momento jugará para el Eintracht”.

¿Continuarás en este defecto en las disposiciones del juego durante mucho tiempo? Un error puede convertirse en un problema real. Porque inevitablemente significa que Eintracht es un juego de lectura y decodificación para niños. Es todo lo contrario de lo que el entrenador Oliver Glasner quiso lograr y declaró. El jugador de 47 años está empezando a hacer que el juego sea más diverso y menos computable. Aún no ha funcionado bien. A nadie le importa tanto como a los propios austriacos.

Los analistas de la federación de juegos Greuther Fürth, por ejemplo, como FR sabe, antes del partido contra el Frankfurt para preparar los internos del partido para cualquier oponente junto con tan poco material como el Eintracht. Mucho más que mucho Filip Kostic, un poco de Daichi Kamada y muchas curvas; apenas hay más en stock.

Los rivales siempre han hecho todo lo posible para neutralizar al extremo izquierdo serbio Kostik, disparando a uno, dos o tres de sus jugadores más fuertes y rápidos en duelos. Esto tampoco es nuevo, pero no puede evitar que el jugador de 29 años marque cinco goles y marque dos él mismo: participa en más de la mitad de todos los goles. Los demás cayeron por el medio.

Eso es más de lo que el entrenador Glasner tenía en mente, correr profundo hacia la cima, pasar a los frentes de la defensa, pero todo sigue siendo muy misterioso y solo se puede ver en partes.

La conocida dependencia de Glasner de Kostic es tan grande que se queja de que el juego, que “ha ido demasiado lejos”, debe ser desmantelado. “Todavía aterrizamos mucho en el banderín de la esquina, y luego Phillip golpea el ala”. Esto funciona mucho, por lo que el gol de la victoria en Fürth cayó en el tiempo de descuento, sin el cual los disturbios en Frankfurt hubieran sido mucho mayores. Glasner señala, sin embargo, que Ivan Ndika jugó un papel crucial en el gol, ya que el defensor avanzó resueltamente y extendió el balón. “De lo contrario, el ala habría sido interceptada”. como muchos.

A pesar de la intención opuesta, el mejor policía se ha levantado en esta ronda. La temporada pasada, “solo” el 33 por ciento de los postes de gol se proyectaron desde la izquierda, el 54 por ciento desde el medio y solo el 13 por ciento desde la derecha.

La temporada pasada, el Eintracht tuvo un comienzo meteórico y anotó como el candidato del torneo cuando Adi Hutter cumplió veinte años en el centro del campo, convocando a Daichi Kamada y Amin Younes y haciendo que el juego fuera impredecible. El equipo de Frankfurt brilló con brillantez, inteligencia y seguridad del balón. Kostik, a la izquierda, estaba cómodo y había muchas fuentes potenciales de peligro para que el oponente observara.

Eintracht Frankfurt: Bab Younes está cerrado

El propio Kostik marcó cuatro goles y dio 17 asistencias, pero los apostadores en la sede también fueron convincentes: Kamada, por ejemplo, participó en un total de 26 (!) Golpes, Younes, aunque con menos frecuencia y apenas utilizado al final, en menos diez. Números con los que solo el equipo actual puede soñar.

Para Yunus, el tiempo en Frankfurt ha terminado de todos modos, ciertamente no hay vuelta atrás para una mente creativa libre. Todavía hay despido sin previo aviso en la sala, se ha reducido el salario. En realidad, el Eintracht esperaba que el futbolista aceptara una separación amistosa y tal vez incluso presentara un nuevo club. Pero el lago está actualmente en reposo. Y el período de transferencia de invierno no está lejos.

Está claro que el jugador de 28 años, que volvió a formar parte de la selección nacional en marzo, regresará al SSC Napoli en el verano, pero es poco probable que vuelva a empezar allí. Uno de ellos prácticamente arruinó su carrera en unos pocos meses.

Tener a Younes en su mejor momento, desde un punto de vista puramente matemático, ciertamente ayudaría. También porque los nuevos aún no han despegado como se esperaba y necesitan tiempo. Necesitas paciencia con jugadores como Jens Petter Hauge o Jesper Lindström, dice Ben Manga. “Todos los chicos tienen lo que se necesita”, dice. “¿Cuándo explota? Con suerte, rápido”.

Eintracht Frankfurt: el promedio más bajo de la liga

Los números de la temporada actual se leen como los de otro momento, en todas las encuestas estadísticas que indican la calidad del fútbol, ​​los hessianos han estado por debajo del promedio de la liga: goles, tiros, asistencias, asistencias recibidas, tasa de pases. Incluso los valores de duelo son malos. Por lo menos, el equipo lidera en las otras virtudes principales: potencia de carrera, velocidad rápida y victorias de pelota forzada en el último tercio. Pero esto no es suficiente.

La pobreza divertida es asombrosa, y es igualmente asombroso lo fácil que es comprar armonía: con duelos de hombre a hombre difíciles en todo el campo, y el equipo se queda sin soluciones, porque casi ningún jugador está tan exhausto y puede resolverlos. . Situaciones razonablemente estresadas. Los centrocampistas defensivos Djibril Su y Kristijan Jakic son más devastadores que estratégicos.

La mayoría de las veces, debido a la falta de calma y serenidad en el fútbol, ​​la pelota se golpea hacia adelante en algún momento: solo 1.74m Rafael Buri apenas puede ganar y atraparlo. Por una vez, una derecha paralizada no pudo hacer nada.