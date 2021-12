PlayStation: el calendario de Adviento comienza con ganancias

Actualización del 12 de diciembre de 2021: Puedes ganar un televisor el domingo. Porque el premio principal de la tercera venida es el Sony X90J de 65 pulgadas. Además, se sortearán los paquetes “NBA 2K22”.

En el foro PLAY3.DE También se discutieron los beneficios para los próximos días..

Si todavía le faltan algunos puntos: Sony nos proporcionó un código que le da 1000 puntos: SVT-3TT-VA1

El código se puede canjear indefinidamente, pero solo una vez por cuenta.

Actualización del 11 de diciembre de 2021: Hoy va con “el juicio perdido” en el aire. El premio principal es un paquete que consta del juego, un dron, una patineta y otros contenidos. Los ganadores de los premios secundarios recibirán una copia del juego.

Actualización del 10 de diciembre de 2021: Hoy no habrá rifa para PS5. Sin embargo, puede adaptarse a un dispositivo diferente. El premio principal es una copia de PlayStation VR que incluye una cámara y ‘VR Worlds’. Kina Bridge of Souls y tres meses de PS Now se sortearán como “premios de consolidación”.

Actualización del 9 de diciembre de 2021: Hay algo que ganar de nuevo el jueves. Los fanáticos de los juegos de carreras deberían estar especialmente emocionados, porque el premio principal es el volante T 248 P. “Ghostrunners” y tres meses de PS Now se entregarán como premios secundarios.

Actualización del 8 de diciembre de 2021: El premio principal de hoy es el paquete de remake de Final Fantasy 7. Consiste en una copia de coleccionista con una figura, números de polígono, solapas y un libro de acero. Como precio secundario, existen paquetes con una gama menor.

Actualización del 7 de diciembre de 2021: Una mirada detrás de la séptima puerta revela lo que le espera hoy. Puede ganar “Agriculture Simulator 22” como premio principal como un paquete bien empaquetado que incluye un mini tractor. “Bus Simulator 21” y tres meses de PS Plus se sortearán como premios secundarios.

Actualización del 6 de diciembre de 2021: Hoy no es solo el día de San Nicolás. También se puede abrir una nueva puerta para el calendario de adviento de P08playStation. Detrás de él está toda la comida de “Fallout 76”. El premio principal es un conjunto de abanicos que consta de una réplica de arma, camiseta, llave de pared y otros contenidos. Las recompensas adicionales también consisten en mercadería.

Actualización del 5 de diciembre de 2021: Hay un premio principal especial este domingo. PS5 no está incluido. Pero de acuerdo con el próximo lanzamiento de “Gran Turismo 7”, para Nuevo video de juego lanzado hoyEl asiento de carreras de PlaySeat te está esperando en el calendario de Adviento de PlayStation. Como premios de consolación, los controladores DualSense se sortearán en Cosmic Red Edition.

Actualización del 4 de diciembre de 2021: Hoy continúa el sábado con el paquete “The Elder Scrolls Online”, que consta de la Edición de coleccionista de PS4, un libro de cocina, 04Artbook y una Bodypillow. Los minipacks de “The Elder Scrolls Online” se ofrecen como premios de consolación en el calendario de Adviento de PlayStation. Incluye el juguete, libreta de piel y llavero.

Actualización del 3 de diciembre de 2021: Puedes volver a abrir la puerta hoy y participar en el concurso. El calendario de adviento trae al afortunado ganador el Xperia 1 III en violeta. Como premios adicionales, hay tres paquetes de EA con varios juegos, incluidos “FIFA 22” y “Battlefield 2042”.

Actualización del 2 de diciembre de 2021: Los premios del segundo día incluyen el paquete de fans “The Last of Us Part 2”. Incluye una consola especial PS4 Pro, una figura de Ellie y un disco duro Seagate. Como premio de consolación, hay un paquete de merchandising compuesto por una camiseta, insignias y una chaqueta.

Actualización del 1 de diciembre de 2021: Hoy puedes ganar una silla para juegos Razer Iskur y unos auriculares Razer Kaira X.

Mensaje original: Se acerca la Navidad anual. Una vez más, Sony lanza un calendario de Adviento de PlayStation que le permite ganar premios específicos.

Pero esta vez, no puedes participar sin problemas. Porque para poder participar en los concursos hay que invertir los créditos que consigues a través de las distintas actividades.





Ya recibirás 5000 monedas de bonificación si tienes una membresía válida de PlayStation Plus. También hay créditos por los premios que ha ganado, y los premios que ha ganado durante el período de la campaña valen más.

Así es como obtienes créditos

En última instancia, hay varias formas de obtener créditos para el calendario de Adviento de PlayStation.

Juega y recolecta premios de PS4 (los premios de PS3 y PS5 no cuentan)

Juega juegos de refuerzo para obtener más créditos (x 30)

Responda la pregunta de la prueba diaria (300 créditos)

Ver un video todos los días (300 créditos)

Invita amigos (1000 créditos)

Mira las páginas (300 créditos)

Si has acumulado suficientes créditos, puedes comprar billetes de lotería diarios con los que podrás abrir una de las puertas y participar en el sorteo. Así es como funciona:

Inicie sesión con su cuenta de PlayStation.

Completa tareas y gana créditos.

Use los créditos para comprar boletos de lotería y ganar premios todos los días.

El calendario de Adviento de PlayStation comenzará (como era de esperar) mañana, 1 de diciembre de 2021. Al hacer clic en el enlace a continuación, llegará a la página de la campaña correspondiente, donde puede obtener más información y participar directamente.

También se consideraron jugadores curiosos. Por lo tanto, puede invertir sus puntos por adelantado y ver las ganancias esperadas. Es posible abrir puertas individuales con una inversión de 1000 monedas cada una. Varias ganancias se esconden detrás de ella. Por ejemplo, pero no limitado a:

Monitor para juegos ROG PG32UQ

Enrutador Wi-Fi 6 ROG Strix GS-AX5400.

Auriculares inalámbricos Pulse 3D

Playseat – Asiento de carreras profesional

Controlador inalámbrico DualSense

Auriculares inalámbricos Sony WH1000XM4

PS4 Pro in der Death Stranding Edición limitada

Paquete Tiny Tinas Wonderlands

Y muchos otros premios

¿Quizás la PS5 se esconde detrás de una puerta? Para estropear un poco: no encontrarás nada el 24 de diciembre de 2021.

Más mensajes sobre Playstation.

Por lo general, los enlaces a Amazon, Media Markt, Saturn y algunos otros minoristas son enlaces de afiliados. Cuando hacemos una compra, recibimos una pequeña comisión que podemos utilizar para financiar la página que se puede utilizar de forma gratuita. No tienes defectos.