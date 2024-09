PlayStation Plus en octubre: WWE 2K24, Dead Space y Doki Doki como complemento

Los días son cada vez más largos y octubre está a la vuelta de la esquina, trayendo consigo tres nuevos juegos mensuales para tu suscripción a PlayStation Plus. ¡Los complementos de suscripción mensual a juegos incluyen WWE 2K24, Dead Space y Doki Doki Literature Club Plus del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2024! Para determinar.

Espectáculo de nalgadas de culto

La lucha libre es a la vez un deporte y un espectáculo. Con el título WWE 2K24 (PS4 y PS5), el jugador puede experimentar ambos mientras celebra simultáneamente el 40 aniversario de WrestleMania. WWE 2K24 ofrece una variedad de modos de juego y permite que leyendas como John Cena, Hulk Hogan, “Stone Cold” Steve Austin o The Undertaker regresen al ring. Metapuntuación sólida 81/100 puntos.

Terror de ciencia ficción en el espacio

Con la versión revisada de Dead Space, la suscripción a PS5 se convierte en un auténtico clásico. el Metapuntuación 89/100 Habla por sí solo. Como técnico ordinario a bordo de una enorme nave espacial, debes descubrir eventos terribles, y la atmósfera es particularmente aterradora para el jugador.

Un dulce manga de terror psicológico.

¡Doki Doki Literature Club Plus parece atractivo a primera vista! Tiene todo detrás de las orejas de manga. El juego gira en torno a un romance escolar que se vive a través de un diálogo de apuntar y hacer clic. Desde el principio del juego se observó que el juego no es adecuado para niños y personas sensibles. metapuntuación es 85/100.

Los títulos de la campaña de septiembre están disponibles para descargar hasta el 30 de septiembre. Para PlayStation 4 y 5, están Little Nightmares II, Quidditch Champions y MLB The Show 24.

Equipos: Juegos mensuales y catálogo de juegos

Los juegos mensuales incluidos en todos los niveles de suscripción de PlayStation Plus permanecen en la cuenta del usuario respectivo y se pueden jugar para siempre siempre que haya una suscripción activa. Por otro lado, el catálogo de juegos solo está destinado a suscriptores Plus y Premium e incluye títulos en constante cambio que no están vinculados a la cuenta del usuario y, por lo tanto, ya no se pueden jugar una vez que el título se elimina del catálogo. Es la contraparte del Xbox Game Pass (Ultimate) de Microsoft.

Si bien PlayStation Plus Extra ofrece el catálogo de juegos y Ubisoft+ Classic, la edición Premium también ofrece transmisión en la nube en PS5. PS Plus comienza en 8,99 € al mes en el nivel básico, más información disponible En sony.