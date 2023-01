Pokémon Go: Grebbit en la incursión del Año Nuevo Lunar

En el El Año Nuevo Lunar 2023 tiene lugar en el juego Pokémon Go Todo lo relacionado con el signo zodiacal “Conejo”. La mega estrella entre Pokémon en incursiones es Por supuesto, el gran holgazánpero todos los conejos Pokémon serán el centro de atención durante las festividades, ¡incluido Grebbit!

¡Definitivamente no deberías ignorar a Grebbit, porque este Pokémon tiene un gran impacto! Si aún no has tenido la oportunidad de evolucionar a Scoppel, definitivamente deberías buscar la incursión de Grebbit. Hecho de la diversión: Las orejas en forma de pala de Grebbit son tan fuertes que los Pokémon pueden usarlas para levantar fácilmente pesos de hasta una tonelada. Por lo tanto, Grebbit se usa a menudo en obras de construcción. Los consejos de OO para atacar con Grebbit se pueden encontrar a continuación en nuestra guía.

Grebbit como jefe de incursión

Grebbit es un tipo doble normal y terrestre. Así que tienes que lidiar con las siguientes cuatro debilidades: tierra (aumenta cuando está nublado), agua (aumenta cuando llueve), vegetación (aumenta cuando está soleado y despejado) y hielo (aumenta cuando neva). Para que puedas construir tu equipo a partir de diferentes contadores. Sin embargo, a medida que construyas tu equipo contrario, ten en cuenta que puedes estar en desventaja con los Pokémon de tipo Hierba y tipo Hielo. Eso es porque Grebbit puede dominar el ataque cargado de fuego. Cualquier carga que ataque a Pokémon Masters en una incursión es aleatoria, por lo que debes iniciar la incursión una vez para verla.

Grebbit solo tiene 9935 CP y, por lo tanto, no es un oponente muy fuerte. Muchos entrenadores pueden derrotar fácilmente a un Pokémon por su cuenta. Pero si aún no estás listo, algunos jugadores de Pokémon Go definitivamente te ayudarán. Aquí hay una lista de los mejores contadores contra Grebbit.

Mega Escuadrón Con semilla de bola y figura de planta.

Con semilla de bola y figura de planta. Mega Sumpex Con carraca de agua y bomba de agua.

Con carraca de agua y bomba de agua. Proto Kyogre Con Kaskade y Surfer (en el partido de finales de febrero de 2023)

Con Kaskade y Surfer (en el partido de finales de febrero de 2023) megaluhjok Con contador de pulsaciones y foco

Con contador de pulsaciones y foco katagami Con una navaja y una hoja

Con una navaja y una hoja lodo Con doble patada y hoja sancto

Con doble patada y hoja sancto Cripto Matchamp Con contragolpe y equilibrio

Con contragolpe y equilibrio mega samsala Con contador de pulsaciones y foco

Con contador de pulsaciones y foco Cifrado Mammotil Con nieve aplastada y avalanchas

Con nieve aplastada y avalanchas megaturbo Con carraca de agua y bomba de agua.

Con carraca de agua y bomba de agua. Cifrado sumpex Con carraca de agua y bomba de agua.

Con carraca de agua y bomba de agua. Mega Gyarados Con tolva y bomba hidráulica

Con tolva y bomba hidráulica Impregnador de codificador Con carraca de agua y bomba de agua.

Con carraca de agua y bomba de agua. Kildew Con patada y santo

Con patada y santo cifrado Hariyama Con contragolpe y equilibrio

Pokémon Go: Atrapa un Grebbit

¡Una vez que derrotes a Grebbit, todo lo que tienes que hacer es ir a Pokéball! En el nivel 20, el Pokémon tiene 862 CP al 100% IV. Si un Pokémon aumenta al nivel 25 bajo un cielo nublado o parcialmente nublado, el Pokémon tendrá 1078 CP con valores IV perfectos del 100%. ¡Le deseamos una caza exitosa!