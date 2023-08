Póquer sobre Harry Kane: el FC Bayern paga una cantidad extraordinaria, eso es bueno

Munich – Se sobreestima el sueño durante el período de fichajes, entre los periodistas, los agentes de los jugadores y, por supuesto, en primer lugar entre los responsables de los mejores clubes. Tottenham Hotspur y Bayern Munich no son una excepción.

Como informó Sky UK TV, los jefes de los clubes de Múnich y los responsables del Tottenham comenzaron una nueva ronda de negociaciones de póquer sobre Harry Kane (30) el martes por la noche. En consecuencia, el traspaso del capitán de Inglaterra ha quedado depositado hasta la madrugada de esta mañana. El turno de noche bávaro de Kane: ¡tal vez sea un éxito!

Según un informe de The Athletic, el Múnich ha llegado a un acuerdo con el Tottenham sobre una transferencia. Ahora depende del propio jugador si quiere hacer el cambio o quedarse en Londres.

Quédate en el Tottenham o vete al Bayern: Harry Kane quiere claridad pronto

El delantero quiso tener claro su futuro antes de que arranque la Premier League el próximo fin de semana, que parece tener ahora. Pero el Evening Standard escribió recientemente que Kane está en contra de mudarse a Munich este verano.

El máximo goleador admira la filosofía del nuevo entrenador Ange Postecoglou y disfruta siendo entrenado por el australiano. Por otro lado, The Times informa que el liderazgo del Tottenham aceptará cada vez más despedirse de Kane. Todavía es emocionante, ¡y ahora todo depende de Ken!

Traspaso de Harry Kane: el Bayern se supera y paga una cantidad extraordinaria

Con la cuarta oferta, los jefes de Munich en torno al CEO Jan-Christian Dresen pueden haber persuadido al jefe de Tottenham, Daniel Levy, para que capitulara. La oferta ronda los 110 millones de euros, incluidos los posibles pagos de bonificación.

Buen y justo precio para un jugador de 30 años. Levy prevé alrededor de 120 millones de euros, gran parte de los cuales deben pagarse de inmediato como principal. ¿El acuerdo expirará el viernes o el sábado y se hará oficial?

Boris Becker sobre Harry Kane: “Uno de los mejores delanteros del mundo”

La leyenda del tenis Boris Becker, un gran fanático del Bayern, seguramente estará encantado. “Ha sido uno de los mejores delanteros del mundo durante muchos años”, dijo Becker sobre Kane, que tiene 30 años. “Ciertamente fortalecerá al Bayern”.

Quiere pasar de Harry Kane al campeón récord alemán: la leyenda del tenis y fanático del Bayern de Múnich, Boris Becker.

© IMAGO / Ulmer

Sin embargo, Becker también advirtió al Bayern sobre el entrenador del Tottenham, Levy. “Los jefes de otros clubes de la Premier League han tratado de meterse con Daniel Levy”, dijo Baker, describiendo a Levy como “obviamente queriendo sacarle la mayor cantidad de dinero”.

Hamann: “No sé si el Bayern subestimó la situación”

Hubo palabras más claras, incluidas las críticas del Bayern de Múnich, el martes del ex profesional del Bayern Didi Hamann: “No puedes dejar que el dueño del club te muestre, con tarjeta amarilla o no”, dijo el experto Sky: “No sé si subestimaron la situación. Y lo que dijo Uli Hoeness ciertamente no ayudó. Me dije a mí mismo: ‘No conoces muy bien a Levi, él sabe lo que quiere, y si no lo entiende, lo hará’ no estar allí'”.

El entrenador del Tottenham, Daniel Levy, es un socio de negociación particularmente difícil.

© imago / PA Imágenes

El patrocinador del Bayern, Hoeness, se mostró muy optimista sobre Kane en el campo de entrenamiento del Bayern en Tegernsee a mediados de julio. Entre otras cosas, Hoeneß dijo: “Hasta ahora, Harry ha indicado claramente en todas las conversaciones que su decisión está ahí. Y si continúa, la tendremos, porque Tottenham tendrá que cortar”. Se dice que el avance del presidente honorario no fue bien recibido, especialmente por el presidente del Tottenham, Levy, pero también internamente en Bavaria.

La leyenda de Inglaterra Lineker ha aconsejado a Kane que se mude al Bayern de Múnich

Por cierto: la leyenda de Inglaterra Gary Lineker también agradecería el cambio. Lineker le dijo a Sport Bild que Kane necesita “finalmente tener algunos trofeos en el casillero. Si alguna vez hay un título garantizado en el fútbol, ​​es el que tiene el Bayern de Múnich en la Bundesliga”.