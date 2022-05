Por $375 millones: Tom Brady se convirtió en un experto

Munich – Tom Brady tiene un nuevo trabajo. Todavía no está claro cuándo lo hará el hombre de 44 años. Después de su carrera en la NFL, Brady se convirtió en un experto en la estación de televisión estadounidense “Fox”. “Estamos encantados de anunciar que el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a FOX Sports tras su retiro del juego”, dijo la compañía en Twitter.

Sin embargo, puede pasar algún tiempo antes de que Brady busque su nuevo trabajo. Se mostró satisfecho con su trabajo a través de Twitter, pero también aclaró que todavía había “asuntos pendientes” en el campo. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers busca su octavo título después de “retirarse del retiro”.

Sin embargo, Brady no tendrá que hacer ningún recorte financiero después de su carrera. The New York Post informó que la estrella de Fox ganará unos 37,5 millones de dólares al año.

Esto convertiría a Brady en el mejor analista de la NFL. Después de todo, el hombre de 44 años dejaría pasar a los ex mariscales de campo y actuales analistas de la NFL Troy Aikman (“ESPN”) y Tony Romo (“CBS”) a través del trato.

Brady gana más en Fox que en la NFL

También se afirma que el contrato tendrá una duración de diez años completos en lugar de los cinco habituales. Eso le daría al ex jugador de los Patriots $375 millones.

Según los cálculos del experto en la NFL Tom Pellisero, Brady debería estar ganando más de lo que ha ganado a lo largo de su carrera en la NFL. En New England y Tampa Bay, el mariscal de campo ganó alrededor de $296.5 millones, $78.5 millones menos que el contrato otorgado por “Fox”.

Como recordatorio, el primer contrato juvenil de Brady con los Patriots le valió un bono por firmar de “solo” $38,500. Ahora se verá beneficiado por “FOX Sports” TV, donde también será el embajador de la emisora.

