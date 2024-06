DeichStube noticias

De: finlandés valenciak

Prensa dividir

Julian Malatini del Werder Bremen no irá a los Juegos Olímpicos con Argentina. © gumzmedia

Julián Malatini no viajó con Argentina a los Juegos Olímpicos de París. Su paso al Werder Bremen podría influir en el motivo.

Bremen – Contragolpe julian malathini: Guardia Central Werder Bremen No fue incluido en el plantel de 23 jugadores de Argentina para los Juegos Olímpicos de París de este verano. Una de las razones podría ser su traslado al Weser el pasado invierno. Para concretar la transición, Maladini abandonó la “Albiceleste” para dedicarse a los preparativos olímpicos, lo que alegró al técnico y exprofesional. Javier Mascherano No. Luego expresó públicamente su disgusto por este acto. Es posible que una disputa haya llevado al abandono de Maladini.

Julian Malatini está fuera de los Juegos Olímpicos con Argentina y puede concentrarse plenamente en el Werder Bremen.

Cuando se le preguntó sobre el enfado de Mascherano, dijo: julian malathini Como parte de su presentación Werder Bremen: “Tenía que suceder rápido y ciertamente no fue fácil para todos. Sigo pensando que fue la decisión correcta para mí”. Inicialmente, el central estuvo perfecto debido a la escasez de hombres, Maladini estuvo en el campo once veces con los verdiblancos, incluidas seis veces en el once inicial (un gol). El joven argentino demostró que podía competir a nivel de la Bundesliga, pero a medida que avanzaba la temporada, más errores y fallos de concentración se introdujeron en su juego. No ha sido utilizado en las últimas cuatro jornadas de la Bundesliga.

Que el defensa central se pierda los Juegos Olímpicos no será una desventaja para la próxima temporada. Werder Bremen. porque puede julian malathini Completa un verano completo de preparación con los verdiblancos y nomínate para un lugar en la seguridad. No renunciará a su sueño de formar parte de la selección nacional sólo porque no fue nominado para los Juegos Olímpicos. (fw)