¿Qué tamaño tiene el presidente Mili? – DW – 25 de abril de 2024

La motosierra es un símbolo de su política: el presidente Javier Mili quiere reducir al mínimo el gobierno argentino y su gasto. Con este objetivo emprendió una campaña electoral y ganó las elecciones de noviembre de 2023. Eso es lo que está haciendo ahora.

Después de 15 años de política presupuestaria deficitaria y tres quiebras nacionales en 25 años, la mayoría de los votantes argentinos aceptaron el declarado trato de caballo. Pero ahora el apoyo parece estar disminuyendo. son el martes Argentina Cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país contra las políticas de austeridad.

Manifestaciones masivas históricas

Según informes policiales, sólo en la capital de Argentina había alrededor de 100.000 manifestantes de un total de más de 500.000. Como suele ser el caso, el número real puede estar en algún punto intermedio.

También se realizaron manifestaciones en varias ciudades universitarias del país, entre ellas Tucumán, Córdoba, Corrientes y Ushuaia. La gente se solidarizó con los manifestantes al otro lado del Atlántico, incluso frente a la embajada argentina en Barcelona, ​​España. Algunos medios dicen que las protestas son las mayores en 20 años.

Un disparo de advertencia a Mli

Las protestas contra el gobierno de Javier Mili han continuado desde que comenzó su mandato a principios de diciembre. Muchas de ellas son “manifestaciones significativas”, dice Facundo Cruz, politólogo de la Universidad de Buenos Aires: “pero todas provienen de sectores políticos específicos”.

Por ejemplo, en enero, el sindicato laboral más grande del país convocó La CGT es una huelga general afuera. La CGT está estrechamente alineada con la peronista “Unión por la Patria” (Unidad por la Patria). El mayor partido de oposición, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, ha dominado la política argentina durante los últimos 20 años.

Pero esta semana, dice Cruz, es diferente: “La manifestación es transversal. Incluso hubo personas que votaron por el gobierno en muchas partes del país y seguirán siendo vocales en las encuestas”.

Controversia sobre la financiación universitaria

Cruz dice que el motivo de la protesta es importante para la participación de todo el espectro político: el gobierno dejó los presupuestos de las universidades públicas nominalmente al nivel del año anterior. Después de una inflación del 280 por ciento en los últimos doce meses, esto representa una reducción real del 65 por ciento.

Cientos de miles de personas señalaron el fin de las medidas de austeridad del presidente Milley, “en defensa de las universidades públicas”. Foto: Christina Cille/DPA/Image Alliance

“Para la sociedad argentina, Argentina siempre ha sido diferente del resto de América Latina, en que la educación pública gratuita es garantía de movilidad social”, explica la politóloga argentina Mariana Llanos. “Los argentinos pueden hacer muchos recortes, pero la educación es un tema muy delicado”. Miley anotó un gol en propia meta con estas duras paradas.

¿Qué tan popular es Millie después de cinco meses?

Los índices de aprobación de Mili reflejan que muchos argentinos, como dice Llanos, están dispuestos a hacer sacrificios para poner el presupuesto estatal y la economía nuevamente en una base segura: Recortes masivos Y uno Ola de recortes en el sector público El 50 por ciento de los argentinos continúa apoyando la agenda de reformas ultraliberales del gobierno.

Sin embargo, casi la mitad restante expresó su rechazo. En las encuestas, rara vez más del cinco por ciento de los encuestados dijeron que estaban indecisos sobre Miley. El politólogo Cruz dice que es una clara señal de una división en la sociedad argentina.

La posición de Millay en la legislatura es históricamente débil: de los 329 escaños del Congreso argentino, el partido de Millay “La Libertad Avanza” tiene sólo 45 escaños (14 por ciento). El politólogo Llanos dice que la oposición está dividida. Miley puede negociar con una mitad, pero no con la otra.

¿Puede Miley estar en la oficina?

Esta es una de las razones por las que los observadores han estado especulando desde su toma de posesión sobre cuánto tiempo durará en el cargo el político poco ortodoxo. Sin embargo, a Facundo Cruz actualmente le falta alguien que esté dispuesto y sea capaz de asumir el contundente legado de Miley. El actual presidente heredó de sus predecesores una inflación rampante y un alto desempleo. Además, Cruz dijo que no hubo consenso en la oposición sobre una contrapropuesta política. Mientras el apoyo público hacia él siga siendo tan alto como siempre, no cree que Miley sea expulsada de su cargo en el corto plazo.

Durante la campaña electoral, Javier Mille mostró la motosierra simbólica con la que quería organizar el Estado. Foto: Marcos Gómez/AG La Plata/AFP

Brian Winter, editor jefe de la revista política estadounidense “American Quarterly”, hace una valoración similar de la situación actual. Pero señala: “Un presidente que no es peronista nunca puede estar seguro. Especialmente si recorta el presupuesto”. Sin embargo, Winters dice que las protestas del 23 de abril no fueron por la postura fundamental de Miley, sino por dónde se deberían hacer los recortes. Y donde no.

Para Mariana Llanos, los recortes drásticos en el sector educativo son un error político enorme y, sobre todo, evitable que podría marcar un punto de inflexión: “Miley es inteligente. Quizás ella arregle el error”.