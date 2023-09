Por eso el espino amarillo es un verdadero potenciador de la belleza de la piel y el cabello.

El espino amarillo es un ingrediente activo muy conocido en la industria de la belleza para el cuidado de la piel y el cabello, porque el espino amarillo contiene muchos componentes valiosos que tienen un efecto positivo en la piel. Hemos recopilado para usted toda la información importante sobre el maravilloso espino amarillo.

Espino amarillo: por eso el ingrediente activo es tan popular en el cuidado de la piel

El espino amarillo (Hippophae rhamnoides) es una planta muy utilizada en la industria cosmética debido a sus valiosos ingredientes. Las bayas de espino amarillo tienen un alto contenido de vitamina C, carotenoides y flavonoides, que tienen efectos antioxidantes y pueden ayudar a proteger y nutrir la piel.

En la industria cosmética, la planta de espino amarillo se utiliza a menudo en forma de aceite de espino amarillo, jugo de espino amarillo o extracto de espino amarillo y puede ser un ingrediente en cremas, lociones, mascarillas, sueros o productos de limpieza. El espino amarillo es especialmente popular en la cosmética natural. Por su efecto antioxidante, el espino amarillo ayuda a calmar, regenerar y nutrir la piel.

Cosméticos de espino amarillo: estos productos de belleza contienen la fruta poderosa

El espino amarillo se puede utilizar de muchas formas diferentes en el mundo de la cosmética. Estos productos que contienen espino amarillo son especialmente populares:

Jugo de espino amarillo fortificado con vitamina C

El jugo de espino amarillo es un refuerzo absoluto de vitamina C y, por lo tanto, tiene un efecto positivo en la piel y la salud en general. La vitamina C es un ingrediente antienvejecimiento popular y, por lo tanto, un agente antienvejecimiento natural. El alto contenido de vitamina C del espino amarillo puede tener un efecto positivo sobre el tejido conectivo y así prevenir las estrías. Además, se dice que el jugo de espino amarillo tiene un efecto positivo sobre los dientes y los huesos. El agente curativo natural del espino amarillo no sólo es un remedio completamente universal para el cuidado de la piel, sino que también tiene un efecto general positivo en el cuerpo. El jugo de espino amarillo se puede tomar a diario, pero se deben seguir las recomendaciones de consumo que figuran en el envase.

Los 5 principales beneficios del espino amarillo para el cuidado de la piel

El jugo de espino amarillo y el aceite de espino amarillo tienen un efecto positivo en la piel y el cuerpo debido a sus valiosos ingredientes. Tradicionalmente, la planta de espino amarillo se ha utilizado, por ejemplo, para tratar la neurodermatitis, la deficiencia de vitaminas o la insuficiencia cardíaca. Las siguientes propiedades del espino amarillo tienen un efecto positivo en la piel:

Antiinflamatorio: El uso de aceite de espino amarillo puede calmar la piel y reducir la inflamación. El aceite de espino amarillo puede ayudar a tratar afecciones inflamatorias de la piel como la rosácea, el acné o el eccema. Antioxidantes: Dado que el espino amarillo es rico en vitamina C, pero también en flavonoides y carotenoides, el espino amarillo tiene un efecto antioxidante. Los componentes del espino amarillo, por ejemplo, pueden contrarrestar el envejecimiento prematuro de la piel provocado por los rayos UV y las influencias ambientales nocivas. Regeneración: Además de vitaminas, el aceite de espino amarillo contiene valiosos ácidos grasos que contribuyen a la regeneración de la piel. Además, tu piel se repara más rápido. Hidratante: Además de vitamina C, el espino amarillo contiene ácidos grasos esenciales como Omega 3 y Omega 6, que tienen un efecto hidratante en la piel. Aclaramiento y alisado: El aceite de espino amarillo puede ayudar a reducir las manchas de pigmento o hacerlas menos notorias, dejando la piel con un aspecto más suave.

En general, el efecto de los cosméticos de espino amarillo puede variar según la concentración de aceite de espino amarillo y su combinación con otros ingredientes. Especialmente si tienes la piel sensible, primero debes probar tu producto de espino amarillo en un área pequeña para comprobar su compatibilidad con la piel.

Aceite de espino amarillo para el cuidado del cabello.

El espino amarillo es principalmente un ingrediente cosmético popular que tiene un efecto positivo en la piel. Sin embargo, el espino amarillo también se utiliza para el cuidado del cabello. El espino amarillo puede combatir la caspa e hidratar el cuero cabelludo. Además, el aceite de espino amarillo fortalece las raíces de tu cabello y lo hidrata. Por tanto, tiene un efecto positivo sobre el cabello quebradizo. El aceite de espino amarillo también estimula el crecimiento del cabello y, por tanto, puede reducir su caída.

¿Qué hace el espino amarillo por la piel?

Se dice que el espino amarillo en forma de aceite de espino amarillo, suero de espino amarillo u otros cosméticos de espino amarillo, como cremas o lociones, favorece la renovación de la piel y combate el envejecimiento de la piel.

¿El espino amarillo es bueno para el cabello?

El espino amarillo tiene un efecto positivo en el cabello y el cuero cabelludo. La planta de espino amarillo combate la caspa, hidrata el cuero cabelludo y el cabello y también puede tener un efecto positivo en el crecimiento del cabello.