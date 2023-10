Cálculos renales y daño hepático causado por suplementos nutricionales.

24vita tutor Vida y vida diaria

Aquí hay una pastilla efervescente de magnesio, hay una pastilla de ácido fólico o de vitamina D: parece como si todo el mundo estuviera tomando suplementos. Pero no debe hacer esto sin consultar a su médico o farmacéutico.

Si los electrolitos del cuerpo se desequilibran, puede ser peligroso. Los niveles bajos de hierro en la sangre pueden provocar anemia. Los niveles elevados de calcio también son perjudiciales para la salud y provocan náuseas y calambres abdominales. En casos graves, los niveles altos de calcio pueden provocar latidos cardíacos irregulares y la muerte.

La sobredosis de vitamina D también puede ser un problema. Estos casos son cada vez más comunes. Según el Centro de Información sobre Toxicología de Erfurt, en 2022 se han recibido más consultas sobre preparados con altas dosis de vitamina D. Sin embargo, según la Agencia de Prensa Alemana, la directora del Centro de Información sobre Toxicología, Dagmar Brasa, admite que la mayoría de las consultas Se trataba de sobredosis, fue algo accidental y relativamente inofensivo.

Pero las cosas también pueden ser diferentes y poner en peligro la vida.

Los suplementos dietéticos están destinados principalmente a personas sanas.

¿Tomas vitamina D todos los días? Si no tienes una deficiencia comprobada debes abstenerte de utilizarlo.

“La ingesta excesiva de vitamina D provoca niveles elevados de calcio en el cuerpo (hipercalcemia), lo que puede provocar náuseas graves, pérdida de apetito, calambres abdominales, vómitos o, en casos graves, daño renal, latidos cardíacos irregulares y pérdida del conocimiento”. Y la muerte… Dado que la vitamina D se puede almacenar en el cuerpo, es posible una sobredosis aguda y gradual”, según el Instituto Robert Koch (RKI).

Para evitar los efectos secundarios de los suplementos de venta libre, debe considerar la siguiente información:

Según el Centro de Atención al Consumidor, los complementos alimenticios están destinados principalmente a personas sanas.

Los suplementos dietéticos se tratan legalmente como alimentos y no existe un proceso de aprobación como ocurre con los medicamentos. Tampoco existe ningún punto de notificación para los efectos secundarios.

Si no sigue las recomendaciones del fabricante, puede sufrir fácilmente una sobredosis del suplemento.

El análisis de sangre proporciona claridad

Si no tienes una deficiencia de nutrientes, no necesitarás ningún aditivo. Como informa Quarx Knowledge Portal, los suplementos no son necesarios para la mayoría de las personas.

¿No estás seguro de tener una deficiencia de nutrientes? Una visita al médico proporciona claridad. Un análisis de sangre médico muestra si tiene sentido para usted tomar suplementos nutricionales.

