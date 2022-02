Por eso fracasó la relación con Alex Goleg

Fueron pareja durante sólo cuatro meses. En noviembre de 2000, Alex Goleg rompió con su novia Jenny Elvers. Ahora habla con franqueza sobre las razones del amor repentino.

tomó 2000 Alex Goleg Como Anónimo en la primera temporada de “Hermano mayorCompartir Después de 69 días, salió del contenedor como una estrella Regresando a la libertad, el hombre de 37 años se enamoró del niño de diez años jenny anguilas. Se convirtieron en pareja y juntos aparecieron en la alfombra roja por primera vez en mayo de 2000. Poco después, la ex reina de la salud quedó embarazada. Pero incluso antes del nacimiento de su hijo, siguió el amor.

Alex Goleg y Jenny Elvers: los dos eran una pareja casada a principios de la década de 2000. (Fuente: Imago Pictures / Henry Hermann)

Sí, una vez que comenzó su amor, terminó igual de rápido. Cuando el entonces dueño del pub rompió con ella en noviembre de 2000, Jenny Elvers tenía seis meses de vida. Me enteré de la desconexión de la televisión. en “RTL EXCLUSIVO: Alex Jolig anunció el final de su relación en ese momento, sin hablar con su novia de antemano al respecto.

En una entrevista con ‘Bild’ explicó entonces que Jenny haría todo lo posible para ‘ser el centro de atención’. Ya no toca el violín en absoluto. “Al mismo tiempo, me puso una correa corta y estaba demasiado celosa”.

‘Eran tiempos especiales en ese entonces’

Eso fue hace más de 20 años ahora. Hoy Jenny Elvers puede entender la ruptura. “Eran momentos especiales en ese momento”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Spotify. “Él era nuevo en el mundo de los negocios, yo he sido actriz y figura pública durante mucho tiempo. Alex estaba ocupado y no había mucho espacio para conocernos”.

La pareja no tenía una vida cotidiana juntos. Ambos hicieron lo mejor que pudieron, pero finalmente fallaron. En su opinión, el motivo del amor fue una “falta de comunicación”. También me di cuenta de esto durante el rodaje de la película “Parment Sever”. Jenny Elvers y Alex Jolig coprotagonizan juntos un nuevo formato de reality RTL, que se podrá ver en televisión a partir del 22 de febrero.

Jenny Elvers con la esposa del ex novio Brett Goleg y su hijo Paul Goleg y el ex Alex Goleg. (Fuente: imago images / C. Tamcke / Future Image)

“Por supuesto que te duele tanto después de la ruptura. Toma un tiempo dejarlo de lado, pero eso no se olvida tanto”, continuó Elvers. “Pero dijimos que comenzaríamos de nuevo ahora, sin todas las cosas viejas. Vamos a dejar las escaleras. En algún momento eliminaremos todas esas viejas historias porque no ayudan. ¿Qué debería cambiar de todos modos?” Jenny Elvers y Alex Jolig ahora disfrutan de una buena relación, son amigos e incluso se van de vacaciones juntos.