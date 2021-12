Por eso gané diez libras

Aún “maravilloso”: la actriz Caroline Herforth tuvo que ganar diez kilogramos para una nueva película. El hombre de 37 años está cansado de los falsos ideales de belleza.

Pronto ella es actriz Caroline Herforth A aparecer en “Beautiful” como una madre tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre su nuevo trabajo y el trabajo de una pareja amorosa. La actriz ganó diez libras por el papel. Una decisión muy consciente, según reveló en una entrevista con “Bild am Sonntag”.

“Me acostumbré muy rápido”

“No puedo hacer una película sobre la belleza real y luego hacer que todos mis personajes se vean artificialmente impecables”, explica Harforth. En “Wunderschön” la actriz interpreta a una madre de dos niños que ya no están satisfechos con sus cuerpos. Para desempeñar su papel de la manera más auténtica posible, Hairforth aumentó.

“Comía más y ya no me permitían hacer ejercicio. Me acostumbré muy rápido; no me permitieron comer durante más de tres horas”, recuerda. El proceso tomó un total de cuatro meses. Además, no hubo maquillaje detallado en el set. Para Hairforth era “tan importante” que todo parecía real, “es decir, la piel, las ojeras de la joven madre”.

La mujer de 37 años ya estaba harta de sus ideales de belleza y también la presionó cuando estaba en la escuela. “Nadie me conocía en ese momento. Yo solo era una ‘de caro’ y leía revistas como otras chicas y me tomaba en serio estas fotos publicitarias de mujeres hermosas y perfectas”, recuerda. Luego, a los veinte años, comencé a cuestionarlo todo. “Pero se necesita tiempo para entenderlo. Entonces cámbielo”.