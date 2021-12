El moderador se presenta para participar en el show de RTL.

“Personas, imágenes, emociones”: Gunter Gautsch echa un vistazo al año y, al mismo tiempo, a otras 24 personas. Porque el director del espectáculo se despide después de 25 años. También surgieron especulaciones sobre su sucesor.

Es la mirada familiar y familiar al año pasado, y Gunther Gauch Ha estado disponible en RTL durante 25 años. Se suponía que esta sería la última vez en 2021, porque el director del programa traza una línea en el formato popular, al menos para él mismo. A veces es hora de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, dice Gauch, quien en la última edición de “Menschen, Bilder, Emotionen” repasa un año que todos recordaremos durante mucho tiempo.

El espectáculo, que dura casi cuatro horas, está lleno de lo más destacado de la Corona de 2021. Hay tanto que casi pierdes la noción de las cosas, especialmente hacia el final. El artista, que dice que rara vez está tan entusiasmado como antes de este espectáculo, saluda a sus invitados con el tono sarcástico habitual. La edición de este año también analiza los últimos 25 años de Personas, Imágenes, Emociones y sus aspectos más destacados.

De hecho: la lista de invitados de Günther Jauch es impresionante. Apenas hay una mano prominente que no haya estrechado, desde Adele hasta Harald Junk, Robbie Williams, Joe Cocker y Odo Jurgens hasta la canciller saliente Angela Merkel. O en palabras de su compañero y primer invitado Thomas Gottschalk Decir: “Gunther lo tenía todo”.

Nivel más alto de disposición a donar

Estoy casi acostumbrado a: finalmente, hay una audiencia de nuevo de buen humor con una máscara y 2G, especialmente cuando Jauch y Gottschalk se burlan el uno del otro, porque Tommy no está muy seguro de si no puedes dedicar 3 horas y media a esto. radiodifusión de la edad “. La gente habla sobre el nuevo corte de pelo de Gottschalk, los trajes buenos y malos, y la sensación de ver programas como “Wetten, dass ..?” Los he visto una vez todos los sábados, aunque solo corren seis veces al año.

Thomas Gottschalk, el reportero infantil Alexander y Günther Josh. (Fuente: RTL / Stefan Gregorowius)

Mirando hacia atrás, a veces es serio, a veces divertido, a veces honesto, por ejemplo, cuando los sobrevivientes de las inundaciones hablan sobre las terribles horas de este desastre natural y al mismo tiempo agradecen a las personas que ayudaron. De hecho, las donaciones a personas, algunas de las cuales lo han perdido todo, han alcanzado un nivel alto “no visto en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los invitados de Gauch también esta vez: internacionales. Saluda a Aisha Bibi, a quien los talibanes le cortaron la nariz y las orejas cuando era joven y que es mundialmente famosa por su parecido con la portada de “The Times”. En este contexto, se habla de Afganistán, un país que fue “violado” por los talibanes y “los derechos de las mujeres no valen nada”. En 2021 cayó en manos del grupo terrorista islámico y las imágenes de los desalojos se grabaron en la memoria colectiva.

Josh, el periodista despiadado

Jauch también está hablando con un reportero infantil sobre si la televisión todavía tiene una oportunidad, con Lukas Podolski sobre despedirse de “Jogi” Löw, quien pensaba que ambos merecían “algo mejor” y con Bushido. El ex-rapero gángster casi hace una confesión televisiva sobre su vergonzoso pasado, y aquí está de nuevo, el despiadado periodista.

Bushido: Gauche lo confronta con los costos de la protección policial diaria. (Fuente: RTL / Stefan Gregorowius)

Porque Jauch hace preguntas difíciles y no es escrupuloso con un hombre que ha comparecido ante el tribunal varias veces y confiesa que fue violento contra su esposa. Por ejemplo, el director del programa quiere saber quién paga realmente la protección personal de Bushido y cómo se siente con respecto a sus textos misóginos y homofóbicos en la actualidad.

En el medio, siempre hay una pequeña relajación. Gregor llama a Jesse a veces, luego otra vez Barbara Schonberger La estrella del Bayern de Múnich, Thomas Muller, saludó con simpatía a través del chat de video. Hablamos con Wolfgang Schäuble sobre sus 49 años en el Bundestag alemán Alexander Zverev Sobre su increíble actuación en el tenis este año, pero también con Boris Becker, cómo se siente ser una ‘leyenda viviente’.

Lo mejor para el final: Rap de Echo Fresh

Entre las fotos del año: el fin de la era Merkel, el reencuentro de ABBA, la muerte del príncipe Felipe, la locura de Corona, el envenenamiento de Navalny, el “Capitán Kirk” en el espacio, la agitación en Myanmar, el difícil legado de Joe Biden y Ursula. Sauvgat von der Leyen en Turquía.

Pero lo mejor llega al final: Echo Fresh canta el famoso locutor canta adiós, colega Oliver Bucher Él distribuye máscaras faciales de Jauch al público y hay poco absurdo acerca de quién puede heredar “Personas, imágenes, emociones” como medio. ¿Olly tal vez?

Günther Jauch ha tenido 721 invitados en el último cuarto de siglo, pero al final ha quedado muy impresionado, especialmente por los himnos Eko Fresh. Dice alegremente: “Puedo terminar un número como este, gracias, no estoy fuera de este mundo, ¡nos vemos de nuevo!”