¡Por eso hay silencio de radio con Heidi!

Collage: Peyman Amin y Heidi Klum Dominik Bendel/Getty Images, John Kobaloff/Getty Images

Desde que Peyman Amin (53 años) ya no es miembro del jurado de German’s Next Top Model, se ha producido un silencio de radio entre él y Heidi Klum (51 años). En el “Profundo y claro”-Entrevista La agente modelo ahora explica cómo sucedió. El director de GNTM decidió reestructurar el jurado en 2009: “De repente me enteré por la producción y la emisora ​​que querían un nuevo jurado. Heidi Él mismo.” Esto lo sorprendió: anteriormente había sido gerente de modelos durante diez años: “de Heidi Incluso no recibir una llamada diciendo que todo había terminado tuvo un regusto extraño”. Después de eso, los dos nunca volvieron a hablarse: “Le escribí un correo electrónico: ‘Sería bueno que al menos pudieras contactar conmigo’”. Como ocurre con la selección de la Federación Alemana de Fútbol, ​​los jugadores son Me llamaron y me dijeron que el asunto no funcionaba, que me iba a pasar algo similar. Heidi “También se espera”.

Peyman Amin, agente de modelos imágenes falsas

Probablemente no volverá a participar en GNTM estos días. “Porque las circunstancias son diferentes”, afirma el hombre de 53 años. “Los tiempos han cambiado. Se ha subrayado que el espectáculo ya no es “contemporáneo” en muchos aspectos, sino que ha adquirido un enfoque diferente. Bimán En conversación: “Cuantas más peleas, más basura y mejores serán los ratings. En el pasado, la coordinación dependía más de la interacción del jurado”.

Peyman Amin y Sandra Apfelbeck imágenes falsas

Sigue siendo Bimán Ha trabajado en el modelaje y ahora tiene su propia agencia, PARS Management. Y en su vida privada también le va bien: desde hace varios años es feliz con su pareja Sandra Apfelbeck. Los dos se convirtieron en padres por primera vez en 2023. Disfruta del tiempo con su hijo, cuyo nombre o sexo ha mantenido en secreto hasta ahora. Bimán muy. “Está creciendo increíblemente rápido y se está desarrollando maravillosamente. […] Por supuesto, criar a un niño no siempre es fácil, pero al mismo tiempo no hay nada mejor que eso”. Vistoso.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

al perfil