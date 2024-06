se hizo una liposuccion

El ex candidato de “Bachelorette” Zico Panach ha vuelto a pasar por el quirófano y explica los motivos de su decisión.

La estrella de reality shows Zico Banach, de 33 años, anunció hace aproximadamente un año que había estado luchando con problemas de figura durante mucho tiempo. En ese momento ya se había sometido a una liposucción. Ahora ha vuelto a ser operado y habla de las secuelas de la cirugía plástica.

Zico Panache: Se hizo una liposucción



En la primavera de 2023, a Zico le extrajeron unos dos litros de grasa durante su primer procedimiento. Las alas se vieron especialmente afectadas. Ahora también decidió eliminar grasa de la zona del pecho, así como del abdomen, costados y espalda. “Esto ha vuelto a ser un problema para mí porque aún no lo he solucionado”, explica la excandidata de “Bachelorette” en su cuenta de Instagram. “Siempre quise hacerme algo en los senos porque es un problema que me molesta desde adolescente y me pesa mucho”.

Luego de la operación, Zico volvió a comunicarse con sus seguidores en su historia de Instagram, y expresó su indescriptible sentimiento de disgusto. “Realmente siento que voy a explotar”, continúa. A pesar de las desagradables molestias, al día siguiente Banach estaba muy contento con el resultado. Un videoclip muestra su pecho cubierto con una venda manchada de sangre. “Todo sigue muy hinchado, pero ya estoy muy feliz”, explica.

© instagram.com/zicoriccardo

Tema tabú: la cirugía estética para hombres



El ex candidato de Somerhouse Dear Stars habló sobre los motivos exactos de sus intervenciones antes de su primera operación el año pasado: “He estado luchando contra mi cuerpo desde que era niño y lidiando con él, haciendo muchos deportes, etc.” Sin embargo, no podrá alcanzar sus objetivos personales sin “severas restricciones en su calidad de vida”.

También quiso dar ejemplo porque los procedimientos cosméticos para hombres siguen siendo un tema tabú. Entonces Zico se preguntó: “¿Cuántas mujeres se someten a una cirugía hoy en día y lo dan por sentado? ¿Por qué yo, como hombre, no tengo derecho a sentirme bien?”

Fuentes utilizadas: instagram.com, t-online.de, rtl.de