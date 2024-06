La hija de Jessica Haller, Hailey-Sue, ahora está en una nueva guardería

Jessica Haller con su hija Hailey Sue Instagram/Jessica_Haller

Jessica Haller (34) vive con su marido Johannes (36) y su hija Hailey Sue (3) en Ibiza. A principios de año, la ex soltera anunció que quería sacar a su hija del sistema de acogida porque no le parecía lo suficientemente seguro. Nos conocimos en un evento de verano de Lascana destello de escoba Sobre Jéssica. Ella reveló que encontró una nueva guardería para Hayley Sue: “Hay más reglas y no es tan gratuito como solía ser. También hay momentos en los que desayunas y hay más rutina. Creo que eso es realmente genial acerca de este jardín de infantes”., Ella explicó. La guardería anterior era más “hippie”.

Jessica Haller, influenciadora Instagram/Jessica_Haller

Según Jessica, la antigua guardería estaba en el bosque. “Tuve un mal presentimiento porque no era completamente seguro. ¡No creo que hubiera muchas precauciones de seguridad! Estaba en medio del bosque y algunos niños se lastimaban de vez en cuando”.explicó su influencer hace unos meses. Instagram-historia.

Jessica Haller con su hija, mayo de 2024 Instagram/Jessica_Haller

La pequeña Hailey-Su celebró su tercer cumpleaños el mes pasado. La hija de las estrellas de televisión nació en mayo de 2021. En este punto, Jessica y Johannes se conocen desde hace varios años, pero solo se les considera oficialmente pareja desde 2020. En diciembre de 2021 dijeron que sí en Austria.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

Kelly Loach editor

al perfil