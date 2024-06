Rock am Ring 2024 – Fue el segundo día del festival

En el Rock am Ring, en Eifel, el segundo día del festival ya es historia. Los amantes de la música volvieron a disfrutar de un programa repleto. Las actuaciones más candentes estuvieron en el escenario hasta bien entrada la noche.

Green Day y The Broilers apagaron las luces musicalmente. Green Day calentó a los fanáticos de la música hasta la 1 am, y los Broilers permanecieron en el escenario hasta las 2 am.



































La policía ya había informado el sábado por la tarde que el segundo día del festival transcurrió sin incidentes importantes. Según la Cruz Roja Alemana, hasta el momento sólo se han tratado las lesiones típicas de acontecimientos importantes, como por ejemplo un esguince de tobillo. También había gente pisando las estacas de las tiendas. El tiempo también cooperó el sábado: estuvo soleado y seco en Nürburgring.





































“El ambiente ha sido feliz y animado desde ayer”, informó el sábado por la tarde la reportera de SWR Caro Keel. Mucha gente le ha dicho que el rock’n’roll es su “lugar personal feliz”:



































La programación musical comenzó el sábado sobre las 14.30 horas. También hubo nombres famosos en el cartel del segundo día del festival de rock: no sólo estuvieron en el programa los Broilers y Green Day, sino también Billy Talent, The Donots, Royal Republic y Electric Callboy. Además del género “rock”, este año también estarán representados algunos artistas de la escena del rap, como Antilopen Gang, Marsimoto y Trettmann. Los fanáticos del cine independiente deberían estar contentos con “Team Shit” y “The Interrupters”.

El punto culminante del primer día del festival fue la aparición de los médicos. Los rockeros berlineses se dirigieron al público con varias declaraciones, algunas de ellas explícitamente políticas. Los asistentes confirmaron a la cantante Farine Orlop mediante un mensaje que efectivamente habían emitido su voto en las elecciones europeas. También hizo un llamamiento a los visitantes para que no votaran por los “imbéciles”. Los médicos tampoco pudieron resistirse a criticar al organizador del festival: modificaron ligeramente la letra de la canción, criticando así lo que consideraban el elevado precio de la entrada de 270 euros para todo el fin de semana del festival.

En total son 72 bandas que calentarán a los fans del rock en tres escenarios diferentes hasta el domingo por la noche. Según sus propios datos, el organizador espera alrededor de 80.000 visitantes al final de la semana. Desde el miércoles, decenas de miles de aficionados a la música se han apoderado de Nürburgring. Además de los Doctors, el viernes también vieron al grupo de 13 integrantes de Bonn, Querbeat, y al grupo de rock estadounidense Queens of the Stone Age.





































Al final del día, también subirán al escenario el Kraftklub de Chemnitz y el grupo de rock italiano Måneskin. Este último ganó el Festival de la Canción de Eurovisión 2021.

Buen pronóstico del tiempo para el Rock am Ring 2024

Los fans del Rock am Ring están acostumbrados a muchas condiciones meteorológicas: tormentas, granizo, relámpagos… todo esto ya ha sucedido antes. Pero en 2024, la previsión meteorológica para el Festival Eiffel es soleada y seca, con temperaturas moderadas hasta el domingo. Este año, el protector solar es imprescindible, no un poncho para la lluvia y botas de goma.

También hay buen ambiente fuera del teatro. En los campings se organizan barbacoas y los visitantes cantan y bailan. Cada año se construye una auténtica ciudad alrededor del circuito de carreras Rock am Ring, en la región de Eifel: grandes campamentos, un mercado comercial, puntos de contacto de la Cruz Roja Alemana y un servicio de transporte hasta la sala de conciertos. Hace un año, según los organizadores, unos 70.000 aficionados celebraron aquí durante tres días.