Las celebridades quedan expuestas involuntariamente: ProSieben reacciona

En “El cantante enmascarado”, la estrella es desenmascarada a la fuerza.Foto: DPA / Rolf Wenenbernd

televisión

27 de noviembre de 2023, a las 06:38 27 de noviembre de 2023, a las 07:53

Mientras Thomas Gottschalk celebraba su última oferta, “¿Wetten…?” El sábado por la noche en ZDF, ProSieben pospuso rápidamente el espectáculo “El cantante enmascarado” por un día. Pero no fue oficial por miedo a nadie.

La batalla por las cuotas, sino un acuerdo para los candidatos. Al final, todo el mundo debería poder ver la despedida de Gottschalk, por televisión o incluso en directo con el artista en el sofá…

Entonces, “The Masked Singer” debutó el domingo, robándole el show por una vez a Jocko Winterscheidt. En el último número hubo dos anuncios, uno de los cuales fue más que involuntario.

“El Cantante Enmascarado”: Se quita la máscara durante la actuación

Cuando los Kiwis actuaban en el espectáculo, hubo un colapso. Debajo del atuendo, la estrella cantó “She’s Like the Wind” en estilo clásico con un instrumento de viento. Pero en lugar de una suave brisa, casi soplaba una tormenta hacia él. El viento era tan fuerte que la máscara se deslizó por un breve momento y el público pudo vislumbrar el rostro del cantante. Cuando lo vio, no quedó ninguna pregunta sin respuesta: Fue el rostro sorprendente de Uwe Oxenknecht el que salió a la luz.

Imágenes de la escena circularon en vivo en X, antes Twitter, y sólo quedó una pregunta sin respuesta: ¿Cuál es el resultado de todo esto?

Aparentemente nada de nada. ProSieben simplemente ignoró los errores y el equipo de adivinanzas formado por Ruth Moschner, Álvaro Soler y Heiner Lauterbach actuaron como si no tuvieran idea. Después de la actuación hubo muchos “consejos”.

Sin embargo, la revelación involuntaria no pasó sin reacciones: Si busca el episodio “Masked Singer” de Joyn, la escena en cuestión simplemente fue cortada.

El kiwi puede quedarse, el extintor debe irse.

Heiner Lauterbach, un buen amigo de Ochsenknecht, también “denunció” inmediatamente al actor. Por otro lado, Moschner sospechaba que también podrían tratarse de Martin Klempnau o Jürgen Vogel.

Aunque Kiwi quedó claramente expuesto, otra celebridad tuvo que quitarse la máscara al final del espectáculo: un extintor. El equipo asesor coincidió en que la modelo puede estar escondida detrás de la máscara. Lauterbach estaba convencido de que “esto debe ser casi un modelo, dado su tamaño”. En la sala estaban nombres como Lena Gehrke, Stefanie Geisinger, Nadja Auermann y Eva Padberg.

el modelo esta expuesto

Al final, fue Eva Padberg quien tuvo que desenmascararse. “Aquí es como estar en una juguetería”, dijo felizmente Padberg después de desenmascarar. Curiosamente, fue Lauterbach quien recibió dos de sus consejos esa noche…

Eva Padberg fue el extintor.Foto: Prosipen/Willie Weber

¿Oi Ochsenknecht o Kiwi? Puede regresar la próxima semana, incluso si ya ha estado expuesto al virus.