Un giro sorprendente en la disputa por una extraña pieza titulada “Dinero vs. Rarezas”.

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Florian Schwarz

el presiona divide

En septiembre, “Global Future” de Isa Genzken llegó a la mesa de los comerciantes en la feria “Bares für Rares”. El acuerdo fue seguido por ramificaciones legales que ya han sido resueltas.

Actualización del 24 de noviembre: BONN – La obra de arte “Futuro universal”, un bloque de hormigón equipado con antenas, no sólo causó revuelo en la exposición “Bares für Rares”, sino que más tarde desató un litigio ante los tribunales. La razón: la estatua creada por el artista mundialmente famoso Isa Genzken (74 años) pasó a ser propiedad del enfermero Jörg Friedrich en 2011. Genzken no podía hacer negocios en ese momento, por lo que la donación no tenía validez legal.

Sin embargo, el intento de recuperar la obra de arte ante el Tribunal Regional de Bonn fracasó. Sin embargo, Genzken y su supervisor podrían haber presentado una denuncia contra esto. cómo spiegel.de El jueves 23 de noviembre supimos que el punto de inflexión en la lucha por los “destinatarios del mundo” llega ahora. Según anunció el asesor jurídico del escultor de 74 años, la decisión del Tribunal Regional de Bonn no admitirá ningún recurso. Por tanto, parece que el conflicto se ha resuelto.

La artista Isa Genzken solicitó que se devuelva a los tribunales la objeción de “dinero por rarezas”

Primer informe del 21 de noviembre: El 6 de septiembre, el locutor Horst Lichter (61) quedó sorprendido con la edición XXL del programa no deseado del ZDF “Bares für Rares”. El enfermero Jörg Friedrich vendió un bloque de hormigón con dos antenas. El objeto, que a primera vista parecía algo confuso, resultó ser una escultura llamada “Futuro Global” de la artista Isa Genzken. La obra se vendió por 16 mil euros. Pero ahora el artista exigió la devolución de la estatua: Genzkin acudió a los tribunales.

El enfermero Friedrich mencionó en la transmisión que recibió personalmente “Global Future” de manos de Isa Genzken en 2011 luego de que el artista, a quien describió como un “muy buen amigo”, viviera con él durante unos días. Genzken, que estuvo casada con el escultor Gerhard Richter hasta 1993, se encontraba en ese momento en un estado mental grave y le entregó la pieza a su cuidador como agradecimiento.

Pitufos, cruces, comida: las ofertas más extrañas de “Cash for Rares”, con imágenes Ver la serie de imágenes

En la sala del comerciante, la pieza fue para Susan Steger (41 años) por la oferta más alta de 16.000 euros. Pero la estatua volvió a ser noticia cuando el joyero y marchante de arte Bornheim subastó la obra en Sotheby’s. En realidad, el precio de venta oscilaba entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, la subasta fue cancelada luego de que la propia artista emitiera una orden judicial. Rundschau-online.de mencionado. Antecedentes: Según un informe, Genzken quedó incapacitado en 2011. Por lo tanto, la donación habría estado sujeta a la aprobación del tutor.

La publicación de la obra de arte “Cash for Rares” fracasó ante los tribunales

El primer intento de Isa Genzken de recuperar el “Welt Receiver” ante el tribunal regional de Bonn fracasó. El juez civil Dominique Petzenhofer rechazó la solicitud presentada a principios de este mes, confirmó el viernes la portavoz de prensa Gerlinde Keller. Motivo: Como Friedrich siempre había asumido que la donación era legal y que el artista no tenía derecho a devolverla en los diez años siguientes, la adquirió de buena fe. Por tanto, la obra de arte le pertenece.

La partida “dinero por rarezas” va a los tribunales. La artista Isa Genzken pide la restauración del “recipiente universal”. © ZDF / “Cash for Rares” / Emisión del 6 de septiembre de 2023 y fotografía Alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalin

De hecho, el programa “Bares für Rares” del ZDF no es conocido por escándalos. Pero recientemente el comerciante Daniel Mayer provocó un momento desagradable en la televisión. Fuentes utilizadas: spiegel.de, rundschau-online.de, merkur.de